Očkování je svítání na obzoru, řekl Zeman. Kritizoval novináře Economie i opozici

Prezident Miloš Zeman v sobotním vánočním poselství vyzval všechny občany, aby se nechali očkovat proti covidu-19. Lidé by podle něj neměli poslouchat výzvy k nenošení roušek a k chování, jako by epidemie neexistovala. Neměli by také podléhat pokušení a vyzývat k dalšímu rozvolňování opatření, i když by to možná bylo populární.

Zeman své letošní poselství označil za smutné kvůli epidemii, očkování ale považuje za "svítání na obzoru". "Chtěl bych všechny občany vyzvat, aby se nechali očkovat a nedali nic na ty, kdo vyzývají, abychom nenosili roušky, abychom se nenechali očkovat a žili tak, jako by epidemie vůbec neexistovala," uvedl.

Jarní první vlnu epidemie se podle Zemana v Česku podařilo zvládnout díky tehdejšímu náměstkovi a později i ministrovi zdravotnictví Romanu Prymulovi (za ANO). Zeman za to letos Prymulovi udělil nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva. "Ale pak jsme usnuli na vavřínech a domnívali se, že jsme epidemii potlačili. Říkala to opozice, která vyzývala k rozvolnění, říkala to vláda a především si to přála celá veřejnost," prohlásil.

Způsobilo to podzimní druhou vlnu epidemie, horší než předchozí, doplnil Zeman. "Jen hlupák opakuje stejnou chybu dvakrát, zatímco inteligent se dopouští zcela nových chyb. Proto si myslím, že bychom neměli podléhat pokušení vyzývat k dalšímu uvolnění, jakkoli populární by to bylo," uvedl. Znamenalo by to ohrožení zdraví, vyšší počet zemřelých a delší boj s epidemií kvůli většímu počtu mezilidských kontaktů, řekl.

Prezident si neodpustil kritiku směrem k opozici, která měla spolupracovat s vládou, i novinářům. Vadí mu zejména šéfredaktor Respektu Erik Tabery a komentátor Petr Honzejk, oba z mediálního domu Economia, který vydává i on-line deník Aktuálně.cz. "Stejně tak bohužel selhala i naše média. Zejména nenávistná byla média vlastněná Zdeňkem Bakalou. A já tvrdím, že ti novináři, kteří berou peníze od Zdeňka Bakaly, ať jsou to ti různí Honzejkové, Taberyové, Štětky a další, jsou hodni nejhlubšího opovržení. A právě proto jsem chtěl dnes vyjádřit svoji podporu naší vládě, která bojuje, zatímco jiní pouze mluví. A proto bych vám chtěl říci: "Nestřílejte na provazochodce, má svých starostí dost. Arnoštku, spadneš"."

Lichotí mi, když si Miloš Zeman myslí, že vláda potřebuje jeho ochranu před mou klávesnicí. A dokonce to má potřebu říct ve vánočním poselství. Smyslem novinařiny je, aby mocní byli pod kontrolou. Slibuji prezidentovi i vládě, že Respekt bude tuto službu poskytovat i nadále. — Erik Tabery (@etabery) December 26, 2020

Odvaha se zadlužit

Většina ekonomických problémů se podle prezidenta týká sektoru služeb. Jádro ekonomiky, za které považuje průmysl, stavebnictví a zemědělství, zůstalo téměř nedotčené, míní. Zeman ocenil vládu za to, že při epidemii našla odvahu zadlužit Česko.

"Tyto dluhy jsme investovali do pomoci firmám, které by jinak mohly zkrachovat," uvedl. Vyslovil se pro to, aby stát po krátkodobé a dočasné pomoci začal v budoucnosti nabízet pomoc především prostřednictvím dlouhodobých úvěrů se zvýhodněnou úrokovou sazbou, odloženou dobou splatnosti a státní garancí. "Věřím, že skuteční podnikatelé s pomocí tohoto úvěrového rámce dokážou své firmy oživit a dovést je k prosperitě," konstatoval.

Dodal, že vypíše termín voleb do Sněmovny na začátek října 2021.

Zeman poprvé od léta vystoupil bez ortézy na zlomené paži. Po zlomenině na konci srpna podstoupil operaci v Ústřední vojenské nemocnici, lékaři mu do pravé paže implantovali titanový šroub. Od té doby měl Zeman ruku v ortéze. Pondělní vyšetření však podle Hradu dopadlo "velmi dobře" a hlava státu již ortézu nosit nemusí. Po úrazu lékaři uváděli, že doba léčení zraněné paže bude asi šest až osm týdnů.

