Prezident Zeman nevystoupí s projevem k výročí 17. listopadu

Praha - Prezident Miloš Zeman nevystoupí s projevem k výročí 17. listopadu, kdy si Česko připomíná studentské protesty proti nacistickému a komunistickému režimu z let 1939 a 1989.

Stejně nevystoupil k 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna nebo k 80. výročí podpisu mnichovské dohody, nechystá projev ani k březnovému 80. výročí obsazení Československa nacistickým Německem. Důležitější než konkrétní datum výročí je podle něj připomínání toho, co se stalo poté, řekl dnes v rozhovoru na serveru Blesk.cz.

"Důležitější než jeden den výročí je to, co následovalo potom, to znamená kolaborace. A teď je jedno, jestli to bylo vůči Sovětskému svazu nebo nacistickému Německu. A ta kolaborace je to nejhorší, co v historii tohoto národa bylo," řekl Zeman. Podle něj to je důvodem, proč není třeba, aby se hlava státu k výročím vyjadřovala.

Prezident čelil kritice za to, že veřejně nevystoupil u příležitosti 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. "Svůj odvážný projev už pan prezident pronesl. Když za počínající normalizace prohlásil, že nesouhlasí s okupací. Za tento postoj byl vyhozen z práce, z Vysoké školy ekonomické," uvedl tehdy jeho mluvčí. Zeman k výročí srpna 1968 nevystupoval ani v minulosti.