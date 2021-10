Zeman má komplikace související s jeho chronickým onemocněním, řekl šéf nemocnice

Důvodem hospitalizace prezidenta Miloše Zemana jsou komplikace provázející jeho chronické onemocnění. V krátkém prohlášení před Ústřední vojenskou nemocnicí v Praze to řekl Zemanův ošetřující lékař a ředitel nemocnice Miroslav Zavoral. Zeman je podle něj hospitalizován na pracovišti intenzivní medicíny.

Podle svědků a záběrů z místa byl prezident při přijetí v nemocnici bezvládný. Pracovníci nemocnice podle zpravodajky obklopili ambulanci zástěnami před čekajícími novináři.

Ředitel nemocnice a zároveň Zemanův ošetřující lékař Zavoral odpoledne vystoupil s prohlášením k prezidentově stavu. Nemohl poskytnout detaily k Zemanově onemocnění ani léčbě, jelikož k tomu neměl prezidentův souhlas. "Přesně známe diagnózu, jsme přesně schopni zacílit léčbu tak, jak má vypadat. V této chvíli je prezident v péči odborníků na pracovišti intenzivní péče," řekl Zavoral novinářům. "Jelikož nemám souhlas pana prezidenta vám sdělit jeho diagnózu, tak to udělat nemohu, neboť bych porušil zákon o lékařském tajemství," dodal.

Ředitel ÚVN v Praze Miroslav Zavoral odchází od novinářů poté, co sdělil, že nemá od prezidenta souhlas poskytnout informace o jeho zdravotním stavu. Snažil jsem se položit otázku, ale bylo to zbytečné. Na ⁦@Aktualnecz⁩ dění sledujeme. Kamery musí opustit areál špitálu. pic.twitter.com/cGNhOa4lLm — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) October 10, 2021

"Prezident na základě doporučení ošetřujícího lékaře Miroslava Zavorala s hospitalizací v Ústřední vojenské nemocnici v Praze souhlasil," sdělil na Twitteru mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Zavoral by se měl ve 14:00 k zdravotnímu stavu prezidenta vyjádřit.

Prezident republiky 🇨🇿 Miloš Zeman na základě doporučení svého ošetřujícího lékaře prof. Miroslava Zavorala vyslovil souhlas s hospitalizací v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Prezident republiky byl hospitalizován v neděli dne 10. října 2021. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) October 10, 2021

Do nemocnice za hospitalizovaným prezidentem dorazily manželka Ivana a dcera Kateřina, píše Blesk. Na místě je i kancléř Vratislav Mynář i protokolář Vladimír Kruliš.

Ambulance s prezidentem odjela z lánského zámku kolem poledne krátce po odjezdu premiéra Andreje Babiše (ANO), který se předtím se Zemanem sešel. Ambulanci popsanou "mobilní jednotka intenzivní péče ÚVN" doprovázelo několik vozidel ochranné služby. Podle Hradu je prezident v posledních dvou týdnech nemocný, hlasoval kvůli tomu ve sněmovních volbách přímo v Lánech a na doporučení Zavorala zrušil i dnešní účast v debatě CNN Prima News.

Ze zámku v Lánech odjela před několika minutami kolona aut se sanitkou Ústřední vojenské nemocnice. ⁦@CT24zive⁩ pic.twitter.com/g1AqYOVR6N — Jakub Pacner (@JakubPacner) October 10, 2021

Ovčáček na Twitteru zároveň požádal o citlivý přístup k prezidentově hospitalizaci. "Každý můžeme onemocnět, pak má být na prvním místě lidskost, přání brzkého uzdravení. K tomu nás vede víra i svědomí," uvedl mluvčí.

O Zemanově zdravotním stavu média a politici spekulují již několik dnů. V září strávil osm nocí v Ústřední vojenské nemocnici, podle Pražského hradu šlo o rekondiční pobyt, při kterém prezident podstoupil několik vyšetření a infuze. Od té doby je Zeman v Lánech.

Pražský hrad v posledních dnech opakovaně odmítal tvrzení, že prezident má vážné zdravotní potíže. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček v pátek Rádiu Z řekl, že je Zeman 14 dnů ve stavu nemocných. "Pan prezident musí nabrat sil, musíme si uvědomit, že panu prezidentovi je 77 let, to už je věk stáří a to se prostě musí některé neduhy objevit," řekl.