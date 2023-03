Prezident Pavel exkluzivně: S důchody mnoho lidí naštvu. Inaugurace byla „trochu moc“

Že jsem jako voják asociál? “Nelze mít zkušenosti z válek a nemít sociální cítění,” oponuje nový prezident České republiky Petr Pavel. Minulost vojáka lze podle něj s péčí o sociální témata propojit snadno. “Pokud budeme žít ve společnosti, která bude sociálně rozdělená a kde bude neustále nějaké pnutí, tak to celkovou bezpečnost rozhodně nezvýší,” doplňuje.

Český prezident Petr Pavel má před sebou několik málo dní po uvedení do funkce mnoho úkolů. Po cestě na Slovensko ho čeká například rozhodnutí o tom, jestli podpoří vládní plán na snížení valorizace důchodů. Verdiktu je prý blízko, ale nečeká, že mu přidá na popularitě. "Zvlášť v takhle složité věci jakékoliv rozhodnutí udělám, z pohledu mnoha lidí bude vnímáno jako špatné. Ale to je asi přirozená věc," říká nová hlava státu.

Nejsou to ale jen důchody, které musí novopečený prezident řešit. Plán na prvních sto dní v úřadě chce zveřejnit už ve čtvrtek. Jak vysoko v žebříčku priorit prezidenta bude válka na Ukrajině? "Vysoko, protože ovlivňuje všechno ostatní. Ekonomickou i sociální situaci, ceny energií, ale samozřejmě i pocit bezpečí a jistoty nás všech. Myslím si, že těžko hledat nějaké téma, které by mělo tak průřezový vliv na většinu oblastí našeho života," říká Pavel.

Kdy bude prezidentův tým na Hradě kompletní? Podle Pavla to není úplně jisté. "Prezident sice má nějaký tým lidí, z nichž některé by si rád vzal s sebou, protože jim důvěřuje, ale vlastně do poslední chvíle neví, jestli a za jakých podmínek to bude možné," vysvětluje s tím, že některá tabulková místa pro jeho blízké spolupracovníky ještě nejsou uvolněna. Jsou ale lidé, o jejichž konci na Pražském hradě by se mohlo rozhodnout v řadu dní, přiznává prezident.

