"Babišizace Fialy dokončena." Premiér schytává těžkou kritiku za video z Německa

Kritiku schytává premiér Petr Fiala (ODS) za nové video, které jeho tým umístil na sociálních sítích. V rámci svého pravidelného pořadu zajel nakoupit několik potravin do německého a českého obchodu. Následně ceny srovnal a vyšlo mu, že v Německu vyjdou nakoupené potraviny levněji. Odezva na sociálních sítích je ale často kritická a některé účty poznamenávají, že politik působí směšně.

Fiala ve speciálním dílu pořadu Otázky a odpovědi z Kramářovy vily navštívil obchod v německém Waldsassenu, který leží hned za západními českými hranicemi. Nakoupil tam běžné potraviny jako chléb, máslo nebo mléko, ale i třeba kečup nebo Nutellu. Poté přejel do supermarketu v nedalekém Chebu, kde udělal stejný nákup. V kuchyni v Kramářově vile své nákupy zhodnotil.

"Celkově u všech položek byly ceny v Německu nižší než v českém obchodě," přemítal Fiala. "Co mě ale zaujalo, jsou produkty mezinárodních firem. Tam jsou často rozdíly ve velikosti balení. To, co vypadalo, že stojí v Česku méně, tak když to přepočítáte, bylo to nakonec levnější v Německu," pokračoval premiér.

Na konci videa poté hájil svou vládu, která za rozdíly v cenách dle jeho slov nemůže, protože neřídí cenotvorbu. "Ale budeme pokračovat v tom, co děláme od počátku inflace. Kontrolujeme a tlačíme na výrobce i prodejce, aby nezneužívali těžkou situaci. Udělám to i teď, já se s výsledky tohoto nákupu obrátím na výrobce," dodal premiér.

Video získalo na sociálních sítích velkou pozornost a vyvolalo i řadu kritických reakcí. Fiala se tím podle mnohých jen zesměšňuje. "Vůbec nejhorší, co ale může politika potkat, že ho lidi přestanou brát vážně, že jim je už jenom pro smích. A tady nelze vyloučit, že to bude přesně ono, lidi si to budou posílat, vymýšlet o tom fóry a za břicho se u toho popadat," popsal na síti X, dříve Twitter, Vratislav Dostál, novinář ze serveru Info.cz.

Někteří uživatelé také podotýkají, že Fiala tímto využívá podobných marketingových metod jako jeho slovenský protějšek Robert Fico nebo český expremiér Andrej Babiš. Předseda hnutí ANO podobné video natočil před čtyřmi lety v rámci kampaně před volbami do Evropského parlamentu.

Na video reagovali i členové opozice a dalších politických stran, kteří ho využili ke kritice Fialovy vlády. "Tak potraviny bychom měli. A teď si, pane premiére, ještě prosím zjistěte skutečné ceny energií u nás a v jiných zemích," podotkl Karel Havlíček, první místopředseda hnutí ANO.

"(Fiala) ve svých 59 letech právě pochopil, že trh vše nevyřeší. Jsem zvědavá, kdy zjistí, že je už dva roky premiérem téhle země a že si ho platíme za to, aby s tím něco udělal," komentovala na síti X také bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Podle Tomáše Prouzy, viceprezidenta Hospodářské komory, tím ale Fiala poukazuje na zásadní problém - a to na praxi nadnárodních výrobců, kteří mnohdy dodávají na různé trhy menší balení nebo méně kvalitní verzi výrobků. "Nejen jeho překvapilo, že stejný nadnárodní výrobce dodává do německého obchodu lepší balení. O teritoriálním omezování obchodu, kdy si silní výrobci parcelují evropský trh, se totiž moc nemluví," komentoval na síti X.

