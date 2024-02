Premiér Fiala o rozruchu kolem vkladu v záložně: Snaha o kauzu za každou cenu

Premiér Petr Fiala (ODS) označil rozruch kolem svého vkladu v Podnikatelské družstevní záložně za snahu opozice vyrobit kauzu za každou cenu. Ve sněmovně ve čtvrtek prohlásil, že nemá co skrývat, nemá se za co stydět, a odmítl, že by se dopustil něčeho nelegálního.

Fiala uznal, že jeho jedinou neúmyslnou chybou bylo to, že vklad a z něj vyplývající podíl v záložně opomenul uvést v majetkovém přiznání podle zákona o střetu zájmů, což napravil. Případnou pokutu za to zaplatí, nebo maximální možnou sankci ve výši 50 tisíc korun dá na charitu.

"Opakovaně jsem uznal, že jsem v minulosti udělal chybu při vyplňování formuláře o střetu zájmů. Řekl jsem, že tuto chybu napravím, a to jsem také udělal. Nejsem z ničeho obviněn, nejsem žádným způsobem vyšetřován, neexistuje žádná kauza," prohlásil premiér.

Předseda vlády a ODS zdůraznil, že Podnikatelská družstevní záložna je finanční instituce s licencí od České národní banky (ČNB), nikoli "mafiánský spolek", jak ji líčili představitelé opozice. Připustil, že ČNB a Finanční analytický útvar udělily záložně pokutu, stalo se to ale v době, kdy v ní žádný účet neměl. Po celou dobu, co byl Fiala jejím klientem, se podle něj neobjevily jakékoli náznaky, že by zanedbávala své povinnosti.

"Po dalších detailech mě nikdy nenapadlo pátrat a vůbec ne se zajímat o to, kdo všechno služby záložny využívá," uvedl premiér k námitkám opozice, že se měl o kampeličku více zajímat. Označil to za pokrytecké vzhledem k tomu, že úřad vlády a ministerstva obrany a pro místní rozvoj dávaly v roce 2018, kdy bylo u moci ANO, veřejné zakázky firmám spojeným s podnikatelem Kamilem Bahbouhem, který má podle médií vliv na vedení kampeličky.

"Já jsem měl vědět v roce 2015, že je nějaký problém kolem inženýra Bahbouha, ale vy jste v roce 2018 nemuseli nic takového vědět, kdy jste mu zadávali veřejné zakázky," obořil se na zástupce opozice.

Premiér připomenul, že v kampeličce měl vklad od června 2015 do listopadu 2020. "Nešlo o nový příjem, nešlo o peníze někoho třetího," poznamenal. "Poslat do jakékoli banky, záložny svoje řádně vydělané peníze není zločin, není to nic nemorálního," řekl. Peníze využil na pořízení bytu 2+1 v Brně v roce 2021. Označil to za odpovědnou investici s poukazem na to, že má tři děti. V záložně měl 950 tisíc korun uloženo na běžném účtu, nevyužil žádné finanční produkty.

"Kritiku bych čekal spíše od své manželky," uvedl Fiala k výtce předsedkyně poslanců ANO Aleny Schillerové, že z peněz v kampeličce neměl žádné úroky. Ministerský předseda poznamenal, že Schillerová by ho neměla obviňovat z finanční negramotnosti, když ji sama prokazuje. Údajných 20 procent zisku z úroků, které by prý mohl získat v Komerční bance, označil Fiala za "úplné absolutní nesmysly".