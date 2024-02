Premiér Fiala o rozruchu kolem vkladu v záložně: Snaha o kauzu za každou cenu

Premiér Petr Fiala (ODS) označil rozruch kolem svého vkladu v Podnikatelské družstevní záložně za snahu opozice vyrobit kauzu za každou cenu. Ve sněmovně ve čtvrtek prohlásil, že nemá co skrývat, nemá se za co stydět, a odmítl, že by se dopustil něčeho nelegálního.

Fiala opět uznal, že jeho jedinou neúmyslnou chybou bylo to, že vklad a z něj vyplývající podíl v záložně opomenul uvést v majetkovém přiznání podle zákona o střetu zájmů, což napravil. Případnou pokutu za to zaplatí, nebo maximální možnou sankci ve výši 50 tisíc korun dá na charitu. Expremiér a předseda ANO Andrej Babiš v reakci mimo jiné znovu osočil Fialu, že je nejprolhanější člověk, kterého v politice potkal.

"Opakovaně jsem uznal, že jsem v minulosti udělal chybu při vyplňování formuláře o střetu zájmů. Řekl jsem, že tuto chybu napravím, a to jsem také udělal. Nejsem z ničeho obviněn, nejsem žádným způsobem vyšetřován, neexistuje žádná kauza," prohlásil premiér.

Babiš následně označil Fialovo vystoupení za "neuvěřitelně arogantní". "Zveřejněte veškeré vaše majetky," vyzýval premiéra. Fiala by tím měl podle Babiše vyvrátit "různé drby". Znovu se ostře vyjádřil o Podnikatelské družstevní záložně. "To je normálně pračka na peníze, to není žádná banka," prohlásil.

Fiala popíchl Babiše mimo jiné kritikou za to, že šéf ANO ve svých vystoupeních používá tisíckrát vyvrácené lži a nepřesnosti. Vytkl Babišovi, že zpochybňuje nákup letounů F-35 a že v prezidentské kampani uvedl, že by odmítl pomoci spojencům v NATO. "Tato slova by neměla zapadnout, protože ohrožují bezpečnost České republiky a ohrožují naši důvěryhodnost v očích spojenců," prohlásil.

Předseda vlády a ODS zdůraznil, že Podnikatelská družstevní záložna je finanční instituce s licencí od České národní banky (ČNB), nikoli "mafiánský spolek", jak ji líčili představitelé opozice. Připustil, že ČNB a Finanční analytický útvar udělily záložně pokutu, stalo se to ale v době, kdy v ní žádný účet neměl.

Po celou dobu, co byl Fiala jejím klientem, se podle něj neobjevily jakékoli náznaky, že by zanedbávala své povinnosti. Premiér odmítl spekulace, že by se podílel na směrování či finančních operacích záložny, neboť s účtem v kampeličce byl spojen podíl jen ve výši 0,09 procenta.

"Po dalších detailech mě nikdy nenapadlo pátrat a vůbec ne se zajímat o to, kdo všechno služby záložny využívá," uvedl premiér k námitkám opozice, že se měl o kampeličku více zajímat. Označil to za pokrytecké vzhledem k tomu, že úřad vlády a ministerstva obrany a pro místní rozvoj dávaly v roce 2018, kdy bylo u moci ANO, veřejné zakázky firmám spojeným s podnikatelem Kamilem Bahbouhem, který má podle médií vliv na vedení kampeličky.

"Já jsem měl vědět v roce 2015, že je nějaký problém kolem inženýra Bahbouha, ale vy jste v roce 2018 nemuseli nic takového vědět, kdy jste mu zadávali veřejné zakázky," obořil se na zástupce opozice.

Premiér připomenul, že v kampeličce měl vklad od června 2015 do listopadu 2020. "Nešlo o nový příjem, nešlo o peníze někoho třetího," poznamenal. "Poslat do jakékoli banky, záložny svoje řádně vydělané peníze není zločin, není to nic nemorálního," řekl. Peníze využil na pořízení bytu 2+1 v Brně v roce 2021. Označil to za odpovědnou investici s poukazem na to, že má tři děti. V záložně měl 950 tisíc korun uloženo na běžném účtu, nevyužil žádné finanční produkty.

"Kritiku bych čekal spíše od své manželky," uvedl Fiala k výtce předsedkyně poslanců ANO Aleny Schillerové, že z peněz v kampeličce neměl žádné úroky. Ministerský předseda poznamenal, že Schillerová by ho neměla obviňovat z finanční negramotnosti, když ji sama prokazuje. Údajných 20 procent zisku z úroků, které by prý mohl získat v Komerční bance, označil Fiala za "úplné absolutní nesmysly".

Předseda vlády také uvedl, že svá přiznání o vedlejších příjmech na doporučení odborníků ze státní správy aktualizoval nejen o vklad v záložně, ale také například i o informaci o účast na penzijním spoření. Doporučil to i ostatním, aby se vyhnuli případné sankci.