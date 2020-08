Přehledně: Pravidla se zase mění. Kam můžeme na dovolenou a za jakých podmínek

Letos se tradiční trasy k Jaderskému moři kvůli pandemii koronaviru na několik týdnů zcela uzavřely. Po uvolnění opatření začátkem léta se však cesta do Středozemí opět komplikuje. Čechy, kteří by chtěli trávit dovolenou ve Slovinsku, čeká nyní povinná dvoutýdenní karanténa. Ti, kteří si ve Slovinsku rezervovali ubytování do čtvrtka 6. srpna, nemusí do karantény, pokud předloží negativní test na covid-19.

Na tranzitní cesty - například do Chorvatska - trvající maximálně 12 hodin se toto omezení nevztahuje. Podmínky pro vstup do Chorvatska se nezměnily. Češi mohou do země jezdit bez omezení. Je ale třeba pomocí on-line formuláře poskytnout informace o pobytu a předat kontaktní údaje. Povinné je nosit roušky v obchodech a dopravě. Doporučuje se také omezit kontakt s cizími osobami a každé ráno si měřit teplotu. Po návratu nemusí Češi předkládat negativní test ani podstoupit nucenou karanténu.