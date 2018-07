před 39 minutami

Miroslav Šlouf, Ivan Kočárník, Livia Klausová, ale také Karel Dyba nebo Josef Lux. Při vyšetřování krachu H-Systemu byla skloňována jména politicky nejvlivnějších osob z 90. let a jejich rodinných příslušníků, s nimiž se měli stýkat lidé kolem hlavního strůjce miliardového podvodu Petra Smetky. Redakce Aktuálně.cz přináší informace, které se objevují v osmisetstránkovém rozsudku Městského soudu v Praze z roku 2004, který vinu Smetky & spol. posuzoval. Před soudem se tehdy mluvilo také o bývalém šéfovi ČSSD, premiérovi a dnešním prezidentovi Miloši Zemanovi. Nicméně nebylo doloženo, že by v celém případu, do něhož se nyní vkládá, hrál aktivní roli.