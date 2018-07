Soudci by se s politiky o kauzách bavit neměli, říká ministr k pozvání Rychetského a Šámala na Hrad

Prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová nepovažuje samotné pozvání na Hrad za porušení nezávislosti soudu. Záleží však podle ní na tom, o čem konkrétně se bude chtít prezident Miloš Zeman s předsedy soudů bavit.

Praha - Soudci by se s politiky o konkrétních kauzách bavit neměli, řekl ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. V obecné rovině tak reagoval na otázky Aktuálně.cz, zda je přípustné, aby prezident Miloš Zeman s předsedy Nejvyššího soudu Pavlem Šámalem a Ústavního soudu Pavlem Rychetským řešil kauzu H-System.

Podle mluvčího Jiřího Ovčáčka si Zeman šéfy soudů pozval "za účelem konzultace v kauze H-System". Poškození již přitom oznámili, že rozhodnutí Nejvyššího soudu, že se musí do měsíce vystěhovat, napadnou u Ústavního soudu. Jejich případ by tak mohl rozhodovat i Rychetský.

Kněžínek sice obecnou diskusi mezi politiky a soudci nepovažuje za problematickou, nesmí se však podle něj týkat jednotlivých případů. "Politici určitě nemohou soudcům říkat, jak mají nebo měli rozhodnout konkrétní kauzu. Soudci by se o tom s nimi také bavit neměli, rozhodně ne u probíhající kauzy nebo kauzy, která v budoucnu velmi pravděpodobně nastane," řekl Aktuálně.cz Kněžínek.

Za nešťastné považuje pozvání Šámala a Rychetského na Hrad prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová. Záleží však podle ní na tom, o čem konkrétně chce prezident s představiteli justice mluvit.

"Tahle samotná informace se mi nezdá vhodná, ale nemyslím si, že by to znamenalo narušení nezávislosti justice. Záleží, co s nimi chce (prezident) projednávat. Může chtít na příkladu této kauzy mluvit nějakým způsobem o tom, jak zlepšit české soudnictví. Ale samozřejmě s nimi nesmí diskutovat o tom, jak má být rozhodnuta určitá věc. To není přípustné," říká Zemanová.

"Je nepřípustné, aby se předseda Ústavního soudu dopředu bavil s kýmkoliv o této kauze, protože by to zavdávalo příčinu k pochybnostem, jestli není podjatý, kdyby tu kauzu rozhodoval," myslí si ústavní právník Marek Antoš, který ale zároveň oceňuje reakci obou předsedů. Ti prohlásili, že se se Zemanem o H-Systemu bavit nebudou.

Oba navíc podle svých slov před pozváním nevěděli, co bude předmětem diskuse. Hrad však i přes prohlášení obou mužů nechce setkání rušit. "Schůzka má v každém případě smysl," řekl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Státní zástupce Zemana před časem odmítl

Podobné pochybnosti vyvolalo loni na podzim pozvání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana na Hrad. Ten se ale odmítl s prezidentem sejít, protože dohlížel na vyšetřování kauzy v Lesní správě Lány, která spadá pod kancelář prezidenta.

"Nemám předsedům soudů za zlé, že na Hrad jdou. Kdybych ale byla v jejich pozici, tak se chci u reprezentanta výkonné moci ujistit, že se budeme bavit o obecných otázkách justice, byť by třeba vyplavaly na povrch kvůli kauze H-System," řekla Zemanová.

Také ústavní právník Antoš má pro přijetí pozvání pochopení. Už třeba jenom kvůli tomu, že prezident jmenuje předsedy nejvyšších soudů nebo ústavní soudce. "Pravděpodobně si to vyhodnotili tak, že nechtějí zbytečně vyostřovat vztahy," myslí si.