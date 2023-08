Primátorka Vaňková podstoupila po dovolené test na drogy, výsledek chce zveřejnit

Primátorka Markéta Vaňková i její náměstek Robert Kerndl (oba ODS) se podrobili testu na drogy a výsledky hodlají zveřejnit. Zároveň se v pondělí sešli s brněnskými zastupiteli a oblastní radou ODS Brno-město, kterým vysvětlovali fotografii ze sociálních sítí, na níž jsou zachyceni s bílým práškem. Po jednání uvedli, že jim vyjádřili podporu.

Výsledek Kerndlova testu na kokain provedeného přímo na magistrátu byl negativní, píše server iDNES.cz. Podobně podle něj zřejmě skončilo také testování v laboratoři, jak náměstek tvrdí. Vaňková uvedla, že test podstoupila v minulém týdnu v návaznosti na publikování fotografie na sociálních sítích. "V tuto chvíli čekám na výsledek v písemné podobě, jsem si ale naprosto jistá, že bude negativní," cituje server primátorku.

Vaňková a bílý prášek. Primátorka připustila rezignaci.



Kdosi vytáhl fotky brněnské primátorky s “lajnami” bílého prášku. Původně tvrdila, že jde o fotomontáž, pak otočila.https://t.co/m8fqaTBNOk pic.twitter.com/cWtVcIAYK6 — NEOVLIVNICZ (@NEOVLIVNICZ) August 1, 2023

Vaňkovou, která se v pondělí vrátila z dovolené, a Kerndla mezitím podpořila oblastní rada ODS Brno-město a konstatovala, že vysvětlení kauzy je dostatečné.

Jednání předcházelo setkání klubu zastupitelů Společně, kam patří ODS a TOP 09. "Paní primátorka nám situaci vysvětlila, upřesnila některá prohlášení, která zazněla v televizi Nova. Za TOP 09 mohu říci, že její vysvětlení pro nás bylo dostačující, stojíme za paní primátorkou a nebudeme požadovat její rezignaci. Pro mě osobně je důležité, že dobře odvádí svoji práci," řekl novinářům po odchodu z jednání šéf brněnské organizace TOP 09 Tomáš Aberl.

Fotografie, na níž před primátorkou a jejím náměstkem někdo drží mobilní telefon s bílým práškem rozděleným do několika čar na displeji, koluje po sociálních sítích déle než týden. Vaňková před týdnem v televizi Nova připustila, že snímek může být pravý, původně jej přitom označila za fotomontáž. Uvedla také, že fotografii nepovažuje za důvod k rezignaci na funkci primátorky, ale pokud koaliční partneři dospějí k rozhodnutí, že by rezignovat měla, udělá to.

"Byli jsme na společenské události, která se protáhla do nočních hodin, a když jsme se vraceli, narazili jsme v centru na skupinu mladých veselých lidí, se kterými jsme se dali do řeči a strávili s nimi několik desítek minut," řekla Nově Vaňková. Jestli se tehdy stalo to, co je na fotografii, si nepamatuje. Jaká látka je na snímku, proto Vaňková také neví. S tvrdými drogami podle svých slov zkušenosti nemá. Televizi Nova řekla, že si dá občas skleničku vína či piva nebo legální přípravky z konopí.