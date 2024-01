Pražské letiště v problémech. Kvůli mlze a poruše meteostanice ruší některé lety

Kvůli husté mlze a poruše na meteorologické stanici na pražském letišti Václava Havla od nočních hodin nepřistálo dvanáct letadel, dalších sedm linek dopravci zrušili. Letiště počítá s odklonem dalších letů, situace se má zlepšit kolem šestnácté hodiny.

První let byl podle mluvčí letiště Kláry Divíškové odkloněn ve 3:25. Mezi 5:00 a 6:00 přistála dvě letadla. Kolem desáté hodiny na letištní plochu dosedlo po několika hodinách první letadlo. Podle údajů na webu letiště mělo od půlnoci do dnešních 10:00 do Prahy směřovat 15 letů.

Kromě husté mlhy situaci komplikuje porucha systému, který sbírá meteorologická data. Zasáhl ji blesk.

"S ohledem na výpadek stanic a poruchy systému sběru dat může nadále docházet k odklonům letů na jiná letiště," uvedlo kolem třetí hodiny letiště na síti X.

S ohledem na výpadek stanic a poruchy systému sběru dat @CHMUCHMI může nadále docházet k odklonům letů na jiná letiště. @letovyprovoz nemůže na posádky letadel aplikovat postupy za nízké dohlednosti. Provoz tak bude do opravy zařízení dodavatele záviset na aktuálním vývoji počasí… — Prague Airport (@PragueAirport) January 6, 2024

Komplikace v leteckém provozu může způsobit nejen mlha, ale také silný vítr nebo sníh. Naposledy 22. prosince loňského roku bylo kvůli nepřízni počasí několik letů odkloněno, další nabíraly zpoždění. Vítr v nárazech o síle až 94 kilometrů v hodině zbrzdil provoz na pražském letišti v únoru roku 2020. Tehdy letecké společnosti zrušily deset spojů. Za zpoždění nebo zrušení letů jsou vůči cestujícím odpovědní většinou dopravci. Odpovědnost nenesou v případech, které jsou způsobeny mimořádnými okolnostmi, jako je například nepříznivé počasí.