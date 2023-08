Strach z Řecka i houby na Šumavě. Politici jedou na dovolenou před sporem o rozpočet

Ještě před dvěma týdny se vládní koalice přela o stav veřejných financí. A opozice jí šla po krku. Na dovolenou teď politici jedou ve větším klidu poté, co ministerstvo financí oznámilo lepší vývoj rozpočtu. Většina oslovených politiků stráví volno v Česku. Na chalupě, na houbách, u táboráku. Další míří do Chorvatska. Po návratu je čeká jednání o úsporném balíčku, který sněmovnou tlačí koalice.

Mnohokrát musel v posledních týdnech uklidňovat rozhádané ministry předseda vlády Petr Fiala. Šéf z ODS podle kuloárních informací zasahoval ve chvílích, kdy se koaliční partneři nemohli shodnout, kam nasměrovat veřejné peníze, a kde naopak ušetřit. Teď si může odpočinout, nové síly čerpá v Chorvatsku.

Nejoblíbenější zahraniční destinace českých turistů vede u politiků, kteří se chystají trávit volno v cizině. Tradiční místa podle ankety Aktuálně.cz dovoleným ministrů a poslanců dominují, výlet za exotikou nikdo z oslovených nehlásí.

Vážení přátelé, letošní dovolenou strávím opět v Chorvatsku. Mám rád zdejší moře a líbí se mi, že je to vlastně docela blízko :-). A kam rádi jezdíte na dovolenou vy? Máte nějaké oblíbené místo, nebo zkoušíte stále objevovat? Napište mi, prosím, do komentářů. :-)



Přeji pěkné… pic.twitter.com/Xt6XwYRmRC — Petr Fiala (@P_Fiala) July 29, 2023

Chorvatské pláže se chystá navštívit například Fialova stranická kolegyně, ministryně obrany Jana Černochová. Stejně jako poslanci Jana Potůčková ze STAN či Šimon Heller z KDU-ČSL. "Těším se také na houbařský výlet s rodinou třeba na Šumavu. Jen doufám, že konečně začnou růst," říká Černochová, která dělí volno mezi Jadran a Česko. Na Šumavě bude i poslanec hnutí ANO, bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec.

Zákonodárci mají prázdniny do konce srpna, kdy se znovu sejde sněmovna. Pak je čeká mimo jiné jednání o úsporném balíčku, který má státu ušetřit stovky miliard. Navíc začne vláda brzy chystat rozpočet na příští rok, krátce poté, co ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS představil optimistický výhled vývoje toho letošního. I proto se čekají nové spory.

Zpátky do práce přijedou politici od moře nebo z české přírody. Na Madeiru vyrazil poslanec ANO a zároveň pražský zastupitel Patrik Nacher. "Vracím se teď do Prahy a budu s dětmi jezdit na fotbal, příměstský tábor a koně. Mám rozečteno 23 knih, tak bych rád aspoň několik konečně dočetl," popisuje. K moři se chystá i ministr dopravy Martin Kupka z ODS či poslanec Michal Zuna z TOP 09. Ten chce část volna strávit i na chalupě na Kroměřížsku.

Cesty politiků na evropský jih kopírují dovolené velké části Čechů. Pražský zastupitel ANO Ondřej Prokop, známý svou aktivitou na sociálních sítích, vyrazil do Španělska. Na Twitteru pak porovnával tamní ceny s českými. Nevšiml si ale, že laciné španělské zboží, kterým se pokoušel doložit drahotu v Česku, je zrovna ve slevě.

Po 4 letech,prvně od covid,jsem vzal děti na chatu do Španělska a nestačím se divit těm cenám tady.Mega balení 1/4 kila Lays za 20 korun,místní víno v láhvi stejně, o naftě za 33 Kč ani nemluvím.Tady se zastavil čas,Fialova drahota je tu vidět v plné nahotě.Víc zítra v Čau Praho. pic.twitter.com/g1MnX3s9v7 — Ondřej Prokop (@oprokop) July 30, 2023

"Na začátku srpna se chystám na jih Itálie," zmiňuje další oblíbené místo poslankyně Klára Kocmanová z Pirátů. "Většinu volna strávím aktivním odpočinkem, objevováním italských měst a taky s knížkou Daleká cesta za domovem, na kterou málokdy zbývá čas," říká místopředsedkyně výboru pro životní prostředí o britském románu sledujícím příběh divokých králíků hledajících bezpečné místo pro novou kolonii.

Do Středomoří se vypraví i ministr kultury Martin Baxa z ODS. "Letos pojedeme s manželkou do Černé Hory. Nikdy jsem tam nebyl a patřila vždy k mým cestovatelským plánům. Druhý týden strávíme tradičně u manželčiných rodičů na Moravě. Zajdeme se podívat i do Kyjova na Slovácký rok," popisuje.

"Ráda bych na týden do Řecka, snad mimo požáry," přeje si poslankyně Nina Nováková, nestranička za KDU-ČSL. Do země zasažené vedry a hořícími lesy se chystá i kolegyně ze sněmovny Jarmila Levko, nestranička za STAN. "Deset dní strávíme v Řecku, stavíme se v Athénách a budeme poznávat Krétu, zkombinujeme odpočinek u moře s výlety," říká.

Lídr parlamentní opozice, expremiér Andrej Babiš z ANO, na dotazy redakce neodpověděl. Na sociálních sítích ale zveřejňuje fotografie a videa, které jeho dovolenou ilustrují. Sleduje zápas MMA, tedy smíšených bojových umění, nebo tancuje na festivalu Benátská noc.

Sdílnější je místopředseda hnutí Karel Havlíček, poslanec a bývalý ministr průmyslu a obchodu i dopravy. "S rodinou vyrážíme vlakem do rakouského Hallstattu, k solným jezerům. Bágly, šlapání, testování místních hospod, hory, koupání. Psa necháváme výjimečně doma," přibližuje. Stranická kolegyně a bývalá ministryně financí Alena Schillerová má také jasno. "Dlouhé procházky, spánek, četba, skvělé jídlo," říká nynější šéfka poslanecké klubu ANO.

Aktivnější dovolenou volí předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová z TOP 09. "Již tradičně dáváme s manželem přednost horám, kde se pustíme do turistiky, cyklistiky a snad vyjde i trocha plavání," hlásí s tím, že se také chystá číst. Do hor se vydal i její spolustraník a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Vyjel na Malou Fatru.

Čilý bude i lidovecký předseda, vicepremiér Marian Jurečka. "Jsou žně, a tak počítám, že to bude pracovní dovolená," prohlašuje politik, který pochází ze zemědělské rodiny a často se fotí na traktoru na rodinném statku v Rokytnici u Přerova.

V Česku zůstávají i další poslanci. Míří hlavně na chalupy. "Zbytek prázdnin strávím v milovaných Dubenkách v přírodě pod Javořicí. Je tu nádherně," říká poslankyně ODS Eva Decroix o obci na Českomoravské vrchovině. Plánuje pár výjezdů po Vysočině a setkávání s přáteli. Na chalupu do jižních Čech pojede Barbora Urbanová, poslankyně STAN.

"Plánujeme hlavně výlety s dětmi, aby si co nejvíc užily prázdniny. Hrát hry a chodit do přírody. Večery strávíme třeba u táboráku s písničkami a kytarou," popisuje pirátská místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová. Velké cestování nechystá. "Jezdíme do jižních Čech a na Vysočinu. Není nad to se jen tak projít nebo projet na kole," dodává.

Rodině se bude věnovat i bývalý vicepremiér a expředseda lidovců Pavel Bělobrádek. "Týden budeme pracovat na našem manželství na manželských setkáních. Děti budou s námi. Je to perfektně propracovaný systém, jak prohlubovat vztah," odpověděl redakci.

