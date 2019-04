Pravomocný verdikt nad Rathem se po sedmi letech přiblížil. Rozhodne se v červnu

Nejsledovanější kauza exhejtmana Davida Ratha se může pohnout kupředu. V případě údajného úplatku ve výši sedmi milionů korun v krabici od vína nařídil odvolací Vrchní soud v Praze jednání, pravomocného ukončení by se Rath mohl dočkat v červnu. Soud si na jednání vyhradil 11 dní, počítá se i s účastí veřejnosti.

Odvolací řízení jedné z nejznámějších korupčních kauz posledních let má u Vrchního soudu v Praze odstartovat 10. června. Rath se bude snažit zvrátit trest, s nímž odešel loni v červnu od pražského krajského soudu. Senát v čele s Robertem Pacovským ho poslal na 8,5 roku za mříže. Exhejtman podle rozsudku převzal v souvislosti s manipulacemi zakázek ve Středočeském kraji úplatky ve výši několika milionů korun, policie ho v květnu 2012 zadržela se sedmi miliony v krabici od vína.

Případ se odvolací instanci dostane na stůl téměř rok poté, co zazněl nepravomocný rozsudek. Neobvykle vysoký počet jednacích dní - vrchní soud si jich vyhradil 11 - má podle mluvčí důvod ve složitosti kauzy. "Byl stanoven s přihlédnutím zejména k rozsáhlosti věci i předpokládané procesní aktivitě stran, zdali budou vyčerpány všechny, je otázka průběhu samotného jednání," řekla Aktuálně.cz mluvčí Simona Heranová.

Vrchní soud má kauzu na stole už podruhé. V říjnu 2016 původní prvoinstanční rozsudek shodil s tím, že policie při vyšetřování nasadila odposlechy v rozporu se zákonem. Odvolací senát v čele s Martinem Zelenkou tehdy rozhodl v neveřejném jednání.

Jednání za účasti veřejnosti

Podobný scénář by se ale letos v červnu neměl opakovat. Neveřejné jednání, které naznačuje dramaticky rozdílný pohled odvolací instance na závěr soudu prvního stupně, se tentokrát nekoná.

"Jednání by mělo být za účasti veřejnosti," poznamenala mluvčí Heranová. Vrchní soud by se tak měl zabývat podstatou věci, nikoliv jen formálními náležitostmi. Odposlechy vrátil do hry Nejvyšší soud v červnu 2017 po podnětu tehdejšího ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Exhejtman bude u vrchního soudu hrát o výši trestu, případně jestli se kauza vrátí do rukou krajského soudu.

Bývalý výrazný politik ČSSD byl odsouzen za čtyři trestné činy včetně přijetí úplatku či poškození finančních zájmů Evropské unie. Vedle trestu ve výši 8,5 roku vězení soud nařídil propadnutí 22 milionů korun, s nimiž se počítalo jako s úplatkem pro Ratha. Vedle něj padl odsuzující verdikt i na několik firem a fyzických osob, mezi nimiž byli i bývalá ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Kottová, dříve Pancová, a její muž Petr Kott.