Soud s českým lékařem, který měl v Koreji obtěžovat hygieničku, začne v červenci

Český vojenský lékař, který v dubnu v Koreji po příletu české delegace údajně v opilosti osahával tamní hygieničku, byl obžalován z obtěžování. Senátorům to ve středu řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Soud s lékařem má začít 19. července, lékař není zadržen, ale má zákaz vycestovat ze země, uvedla ministryně. Právníci nadále usilují o smírné řešení, dodala.

Černochová to uvedla v souvislosti s návrhem lidovce Jiřího Čunka, podle něhož by měl Senát vyzvat vládu, aby při zohlednění presumpce neviny za podplukovníka Ivo Kašpárka zaplatila kauci stanovenou jihokorejským soudem. Podle Tomáše Jirsy (ODS) stát nemůže kauci zaplatit a případ by měl nejprve projednat senátní zahraniční výbor, což Senát schválil. Čunek poté výzvu zmírnil a chtěl pouze požádat vládu o součinnost na řádném prošetření případu a zajištění práva na spravedlivý proces.

Ministryně uvedla, že čeští právníci připravují žádost o zrušení zákazu lékařova vycestování. "Je snaha vysvětlit, že není důvod, aby lékař setrvával v Koreji, aby mu byl znemožněn návrat do Česka," uvedla Černochová. Podle ní je případ obestřen nejasnostmi a pochybeními, korejská hygienička neměla být na palubu vojenského letounu s vládní delegací vpuštěna a kontrola měla být provedena mimo letoun.

Pokud by lékař zůstal v letounu, ke korejskému soudu by se nedostal, míní ministryně. Rozhodl se ale vystoupit kvůli prošetření incidentu a po několikahodinovém jednání v korejštině a angličtině podepsal korejsky psaný protokol, jehož kopii dostalo ministerstvo až po několika dnech urgencí, uvedla Černochová. Lékař se podle ní hygieničce opakovaně omluvil, záležitost označil za nedorozumění. Usnesení Senátu je podle Černochová na místě. "Je to náš občan, voják NATO, ať je případ řešen standardním způsobem," dodala.

Server iDNES.cz napsal, že lékař v opilosti plácl přes zadek ženu, která cestujícím v Busanu měřila teplotu. Muž v rozhovoru pro server Seznam Zprávy odmítl tvrzení, že ženu obtěžoval, ale i to, že by byl v tu chvíli opilý. Podle serveru Lidovky.cz požadovala hygienička vysoké finanční vyrovnání, na kterém se strany nedohodly. Web také uvedl, že ve hře je kauce, díky níž by se lékař mohl vrátit do České republiky před vynesením verdiktu, kterou by musela zaplatit soukromá osoba.

Lékaře se v dopise, který má ČTK k dispozici, zastalo pět podnikatelů, kteří byli součástí delegace a v letadle seděli poblíž lékaře. "Nezaznamenali jsme, že by došlo ze strany pplk. MUDr. Ivo Kašpárka nebo jiného pasažéra k jakémukoliv sexuálnímu obtěžování nebo napadení pracovnice provádějící kontrolu. Nezaznamenali jsme výkřik nebo prudkou reakce ze strany pracovnice kontroly," uvádí se v dopise. Podle podnikatelů se lékař snažil vstát a nelze vyloučit, že "v náhlé indispozici" došlo ke kontaktu mezi lékařem a hygieničkou.

Cestu spolu absolvovalo více než 50 zástupců českých firem z Hospodářské komory ČR. Delegace nejprve navštívila Singapur, poté Jižní Koreu. Cílem bylo posílit spolupráci v logistice, kosmických aktivitách a moderních technologiích, v nichž oba asijské státy patří ke světové špičce.