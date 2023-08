Prahou prošel průvod Prague Pride, zúčastnili se i ministři Bartoš a Rakušan

Centrem Prahy dnes odpoledne prošly desítky tisíc lidí v průvodu hrdosti Prague Pride, jehož cílem je vyjádřit toleranci a podporu sexuálním menšinám a podpořit rovná práva pro všechny. V duhovém provodu šli někteří politici, zástupci firem a organizací, velvyslanci, známé osobnosti, rodiny s dětmi, Češi i cizinci. Pořadatelé i policie odhadují účast podobnou jako loni, zhruba 60 000 lidí.

Pochod z Václavského náměstí na Letnou, který začal zhruba ve 12:30, a následný program v Pride Village zakončuje 13. ročník týdenního lidskoprávního festivalu o životě leseb, gayů, bisexuálů či translidí (LGBT+), jehož tématem byly letos tradice a jejich význam pro fungování společnosti s mottem Tradičnější, než si myslíte. Součástí týdenního programu byly i diskuse nebo přednášky.

Zájem o ně byl podle programové ředitelky festivalu Veroniky Dočkalové velký. "Přestože nás na začátku týdne zasáhlo nepříznivé počasí, tak účast na akcích byla velice uspokojivá a kapacita byla všude naplněná. Někde jsme až přetékali, například při natáčení podcastu Přepište dějiny v Pride House fronta lidí byla až k mostu Legií," řekla dnes odpoledne ČTK.

Na bezpečnost a veřejný pořádek v ulicích města dohlíželi během průvodu policisté včetně jízdních, strážníci i členové antikonfliktního týmu, situaci monitoroval i vrtulník. Obyvatelé a návštěvníci centra Prahy museli počítat s dočasným omezením dopravy v místech, kudy průvod vedl, včetně krátkodobého odklonu tramvají. Většina účastníků průvodu na Letnou došla před 15:00, potom posedávali v parku nebo tančili u pódií.

Do centra Prahy dnes dorazili i odpůrci Prague Pride. Zhruba dvě desítky jich byly u sochy svatého Václava. Odpůrci měli transparenty s hesly "Pride. Láska není pýcha" nebo "Ježíš je láska. Chce Ti pomoct" a dohadovali se s účastníky průvodu. Policisté ověřili podle zpravodajky ČTK jejich totožnost.

Další demonstranti byli na trase v ulici Na Příkopě, měli transparenty v češtině a angličtině namířenými proti homosexualitě, používali megafon. Účastníci pochodu na ně pískali a bučeli, skandovali různá hesla. Policie zatím nemusela řešit žádné vážné konflikty, řekl ČTK před 14:00 mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Průvod prošel ulici Na Příkopě, Staroměstské náměstí, Pařížskou ulici a Čechův most a poté po schodech na Letenskou pláň. Účastníci pochodu nesli transparenty podporující manželství pro všechny a rovná práva, duhové vlajky či jiné doplňky, někteří měli barevné masky či různé kostýmy.

V čele šlo v duchu tématu "tradice" šest osob ve folklorních krojích, z ošatek rozdávali chléb se solí. "Téma tradice jsem vybrali proto, že slova jako 'tradice' a 'tradiční' se často používají v argumentaci proti LGBT+ lidem. Jako kdybychom byli něco nového, co tu vůbec nebývalo. My se snažíme říct, že tak to vůbec není, že LGBT+ plus jsou součástí historie, kultury a tradic," řekla Dočkalová.

Do průvodu dorazili i někteří politici ze stran, které podporují projednávanou novelu zavádějící možnost uzavření manželství stejnopohlavními páry. Návrh je ve Sněmovně před druhým čtením, které se uskuteční nejdříve v listopadu. "Zákon prošel v prvním čtení, samozřejmě je to velká událost pro všechny LGBT+ osoby. Snažíme se i tímto festivalem pomoci tomu, aby zákon prošel i ve čtení druhém," dodala. V průvodu byl například vicepremiér Ivan Bartoš či ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (oba Piráti), ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a další, kteří novelu připravili. Ve Sněmovně je však zároveň také návrh na ústavní zakotvení ochrany manželství jako svazku muže a ženy. Podle lidovecké novely zákona o registrovaném partnerství by stejnopohlavní partneři požívali prakticky stejná majetková a sociální práva jako manželé. Lidovecká novela zatím ale podporu nemá, protože opomíjí rodičovská práva.

Po trase bylo umístěno několik hudebních pódií na balkonech či vysokozdvižných plošinách. Na pláni vyrostl takzvaný Pride Park s hudebním programem na šesti různých pódiích, naplánovaný je do 22:00. Zpěvačka LP, která večer také vystoupí, se v roce 2017 proslavila albem Lost On You, které se dostalo na první místo hitparád v 18 zemích, předtím skládala písně pro Cher, Christinu Aguileru, Rihannu či Backstreet Boys. "LP natáčela jeden svůj klip v Praze již v květnu, Prahu si zamilovala a rozhodla se zde natáčet další. Sama oslovila náš festival s tím, že by ho chtěla natáčet na něm," doplnila Dočkalová.

Přehlídka Prague Pride s průvodem se uskutečnila poprvé v srpnu 2011. Tehdy vyvolala bouřlivé protesty konzervativců. V dalších letech protestní akce postupně slábly. V letech 2020 a 2021 se akce nekonala kvůli protiepidemickým opatřením v souvislosti s covidem-19. Loni se průvodu zúčastnilo na 60 tisíc lidí.