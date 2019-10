Praha zapůjčí Slovanskou epopej nejméně na pět let do Moravského Krumlova

Slovanská epopej Alfonse Muchy zřejmě nejméně na pět let poputuje na zámek v Moravském Krumlově, kde cyklus zůstane do doby, než pro něj bude mít Praha vlastní budovu. Schválila to v pondělí rada hlavního města, její rozhodnutí musí ještě potvrdit zastupitelstvo. V případě schválení by lidé mohli obrazy na Moravě vidět od léta příštího roku.

Moravský Krumlov, kde byl cyklus od 50. let až do roku 2011, má o umístění zájem. Praha stále nemá jasno, kde vybuduje vlastní sál pro umístění obrazů, nyní zvažuje víc možností. Hlavním důvodem pro dočasné přemístění obrazů je podle radní pro kulturu Hany Třeštíkové (Praha Sobě) čas - Moravský Krumlov je na rozdíl od hlavního města schopen cyklus vystavit během necelého roku. Praha tím dostane čas definitivně rozhodnout o trvalém řešení a začít ho připravovat, dodala radní. Cyklus obrazů tvoří 20 velkých pláten, která Mucha maloval od roku 1910 dalších 18 let a věnoval je Praze, ovšem pod podmínkou, že pro ni postaví výstavní sál. Od roku 2010 je epopej kulturní památkou. Obrazy jsou nyní v depozitáři Galerie hlavního města.