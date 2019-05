Vystavme Muchovu epopej na nádraží Vyšehrad, navrhuje vedení Prahy 2

Radnice Prahy 2 chce vytvořit výstavní prostory pro Slovanskou epopej Alfonse Muchy v chátrajícím nádraží Vyšehrad. Praha 2 se dlouhodobě snaží, aby získala secesní nádražní budovu do svého majetku. Vedení Prahy má zároveň vytipovány tři objekty v majetku hlavního města, kam by mohla být Muchova epopej umístěna, a rovněž jedná s majiteli zámku na Zbraslavi.

Cyklus obrazů tvoří 20 velkých pláten, která Mucha maloval od roku 1910 dalších 18 let a věnoval je Praze. Nyní jsou umístěna v depozitáři. Obrazy inspirované slovanskou mytologií a dějinami českého národa jsou od roku 2010 zařazeny na seznam kulturních památek.

"Budova bohužel stále chátrá a děje se tak zčásti možná i proto, že není jasné její budoucí využití po případném odkupu. Praha 2 proto navrhuje, aby se krásná secesní budova stala sídlem secesního skvostu - Slovanské epopeje Alfonse Muchy," uvedla starostka Jana Černochová (ODS).

Pro umístění Slovanské epopeje podle vedení radnice právě v objektu nádraží pak hovoří nejen poloha nádraží Vyšehrad v centru metropole, ale i poměrně dobrá dopravní dostupnost místa, a to jak MHD, tak vlakem poté, co bude vybudována zastávka vlaků Výtoň," uvedla radnice v tiskové zprávě.

Nádraží Vyšehrad patří soukromému vlastníkovi. Provoz stanice zde byl zastaven a v současné chvíli jeho obnovu neumožňují normy, kdy stanice nesmí být v oblouku. V okolí měly být postaveny nové domy, o jejich případné stavbě nebylo dosud rozhodnuto.

Vedení Prahy má zároveň vytipovány tři objekty v majetku hlavního města, kam by mohla být umístěna Slovanská epopej Alfonse Muchy. O které domy jde, radní Hana Třeštíková (Praha sobě) dosud nechtěla prozradit. Město rovněž jedná s vlastníky zámku na Zbraslavi a zároveň diskutuje o možné zápůjčce pláten s Moravským Krumlovem. Tam byly obrazy vystaveny od 50. let až do roku 2011. Výstavní prostory pro epopej, však musí splňovat přísné normy, aby se plátna nepoškodila.