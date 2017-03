Praha zaplatí pokutu 11 milionů za Trojský most. Je jiný, než vysoutěžila, a navíc i třikrát dražší

před 23 minutami

Brno/Praha - Hlavní město musí zaplatit jedenáctimilionovou pokutu za to, že jako součást tunelového komplexu Blanka nechalo postavit jiný most, než který původně vysoutěžil Metrostav. Nový Trojský most měl navíc původně stát necelou půlmiliardu korun, nakonec ale přišel na 1,3 miliardy, tedy takřka trojnásobek.

O pokutě rozhodl předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj. Rozhodnutí je pravomocné. "Realizován byl zcela jiný most, který neodpovídá původnímu návrhu vizuálně ani cenově," uvedl Rafaj, který po odvolání Prahy potvrdil prvoinstanční verdikt úřadu. Zda město bude chtít pokutu uhradit po konkrétním viníkovi, Aktuálně.cz zjišťuje.

V zakázce na stavbu tunelu Blanka, kterou získal Metrostav v roce 2006, byl Trojský most oceněn na 495 milionů korun. Jenže město poté rozhodlo, že nechá postavit jiný. A vypsalo na podobu Trojského mostu architektonickou soutěž, již pak vyhrála Architektonická kancelář Romana Kouckého spolu s projekční firmou Mott McDonald. A konečná cena nakonec dorostla na 1,3 miliardy korun.

Na stavbu nového mostu však již soutěž nebyla - postavil jej Metrostav na základě původní smlouvy na Blanku. Praha i Metrostav ale tvrdily, že cena 1,3 miliardy není předražená. A že jde o mimořádně konstrukčně složitý a světově unikátní most.

Za půl miliardy to šlo postavit?

Policie také dlouho zvažovala, zda za předražení mostu a zadání jiné stavby někoho neobviní. V jejím hledáčku byl především tehdejší šéf magistrátních investic a blízký přítel primátora Pavla Béma Jiří Toman. Vyšetřování ale nakonec vyšlo do ztracena.

A to přesto, že původní autoři nové podoby Trojského mostu náklady na jeho stavbu spočítali ještě níže, než měl stát předchozí most, a to na 434 milionů korun. A k podobné částce - 465 milionů korun - došli i experti firmy Questima, kteří jeho cenu přepočítali. Policie však případ nakonec odložila. Nepodařilo se jí prokázat úmysl.

Verdikt o pokutě padl až takřka dva roky poté, co byl most uveden do provozu. Rafaj dobu vysvětluje tím, že případ byl složitý a úřad rozhodoval opakovaně.

Neuškodil, naopak zachránil miliony

Před soudem nakonec stanul Tomanův nástupce ve funkci Jan Beránek. A to kvůli tomu, jakým způsobem řešil patovou situaci při stavbě předražené Blanky, jejíž je Trojský most součástí. Beránek totiž zadal za třicet milionů korun zakázku na roztřídění provedených prací, aby věděl, které z nich město může bez obav proplatit, a na které musí vypsat dodatečné zakázky. Podle žalobkyně Ivy Bicanové tím porušil zákon a poslala jej před soud.

Soudy se ale Beránka zastaly a minulou středu Beránka obžaloby pravomocně zprostily. Ostré kritice podrobily naopak postup státní zástupkyně a policie - podle nich Beránek svým postupem hlavnímu městu naopak nejspíše uchránil stamiliony korun a zabránil tomu, aby se stavba zastavila.

autor: Marek Pokorný