Praha chce omezit vlastnické právo Ruska k budově školy a vyučovat v ní uprchlíky

Vedení Prahy vyzve vládu, aby připravila zákon, podle něhož bude možné omezit vlastnické právo Ruska k budově bývalé školy na Krupkově náměstí v Bubenči. Rozhodli o tom ve čtvrtek pražští zastupitelé.

Budova by se měla podle zastupitelů svěřit hlavnímu městu a vznikla by v ní škola pro děti ukrajinských uprchlíků. Na základě usnesení zastupitelstva výzvu připraví pražští radní. Škola se nyní po diplomatické roztržce Česka a Ruska kvůli kauze Vrbětice nevyužívá. Záměr využít školu již schválila Praha 6, na jejímž území se nachází.

Opoziční zastupitel a místostarosta Prahy 6 Jakub Stárek (ODS), který návrh zastupitelům předložil, řekl, že na budovu se nevztahuje diplomatická ochrana. "Bylo by velmi špatné nechat školu prázdnou a nepoužívat ji," uvedl.

Podle Stárka a starosty Prahy 6 a poslance Ondřeje Koláře (TOP 09) by měl stát vložit budovu do majetku hlavního města, které by ji svěřilo do správy Praze 6. Škola pro ukrajinské děti by zde pak byla minimálně po dobu vyhlášeného nouzového stavu.

Ministerstvo zahraničí už minulý týden upozornilo, že po jakýchkoli aktivních krocích vůči ruskému majetku v České republice by nepochybně následovaly reciproční kroky vůči českému majetku na území Ruska. Kolář dnes na jednání zastupitelů řekl, že radnice si nechala vypracovat právní návrh dalšího postupu. Konkrétní kroky nesdělil.

Vyučující, kteří v ruské škole působili, museli zemi opustit po diplomatické roztržce mezi ČR a Ruskem, která byla vyústěním zjištění českých tajných služeb a vyšetřovatelů, že do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni agenti ruských tajných služeb.