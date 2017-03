Šanghajští lékaři se budou učit létat v Praze. Čínským posádkám záchranářských vrtulníků chybí praxe

před 25 minutami

Delegace šanghajských lékařů se přijede do Česka poradit o letecké záchranné službě. V nejlidnatějším čínském městě totiž nic jako letecký transport pacientů nefunguje, což by se mělo v průběhu letošního roku změnit. Pražskou záchranku si Číňané podle mluvčího vybrali poté, co její ředitel Petr Kolouch představil práci svých lidí během loňské cesty do Šanghaje.

Praha - Na pražském letišti v sobotu přistane pětičlenná výprava z Číny. Šanghajští lékaři si přijedou pro rady svých pražských kolegů. Zajímat se budou o chod letecké záchranky.

Zatímco nejlidnatější čínské město s více než 24 miliony obyvatel má leteckou záchranku teprve od letoška, ze základny Kryštof 1 v pražské Ruzyni létají vrtulníky za pacienty už třicet let.

Cílem spolupráce má být podle mluvčího pražské záchranky Dominika Horna "konkrétní projekt na možnost výcviku lékařů letecké záchranky v Šanghaji".

Číňané v Česku stráví tři dny. Jejich návštěvu organizuje Smíšená česko‑čínská komora vzájemné spolupráce Jaroslava Tvrdíka. Členem komory je mimo jiné společnost CEFC, která je největším čínským investorem v Česku.

Tento projekt začal v době, kdy nemocnici šéfoval současný náměstek na ministerstvu zdravotnictví Roman Prymula. Ten vzpomíná, že právě pravidelné návštěvy v Česku byly pro Číňany impulzem zřídit si v Šanghaji vlastní základnu pro letecké záchranáře.

"Šanghaj jako světové velkoměsto paradoxně neměla leteckou záchrannou službu. Během návštěv České republiky zjistili, že je to užitečná věc. Snaží se od nás poučit a leteckou záchranku v Šanghaji etablovat," popisuje Prymula.

Pražskou záchranku si pak Číňané podle mluvčího Horna pro spolupráci vybrali poté, co její ředitel Petr Kolouch představil práci svých lidí během loňské cesty do Šanghaje.

autor: Jiří Ovečka