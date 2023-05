Praha už má plán, jak napravit orloj. Předělá ho jiný autor, půlku zaplatí dodavatel

Praha již vymyslela, jak nahradit současnou kopii kalendářní desky Staroměstského orloje. Před rokem se zjistilo, že se její autor nedržel originálu a několik postav přemaloval. Magistrát nechá u zhotovitele vyrobit novou desku, sám ale rozhodne, kdo ji namaluje. Půl napůl by si s dodavatelem měl rozdělit i náklady. Návrh projedná v pondělí vedení města.

Koncem května to bude rok, co vedle turistů začali Staroměstský orloj se zaujetím zkoumat i Pražané. Tehdy se zjistilo, že kopie původního kalendária Josefa Mánesa, vystavená na věži už od roku 2018, vypadá jinak než originál z roku 1866. Autor některý postavám změnil obličej, dalším zase účesy nebo oblečení. A například kvetoucí keř přemaloval na kupu sena.

Podle mnohých odborníků malíř překročil hranice restaurátorské etiky. Předchozí vedení Prahy v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti) téměř ihned slíbilo, že desku reklamuje a nechá vytvořit novou. Jenže i po roce si každý den desetitisíce turistů prohlíží nepřesnou kopii Mánesova díla.

Už v příštích letech se ale bude kalendárium opět podobat originálu, slibuje nyní vedení Prahy. V pondělí bude rada hlavního města jednat o zásadním dokumentu pro budoucnost orloje - dohodě o narovnání, uzavřenou se zhotovitelem současné kopie, společností Subterra, kterou radě složené ze zástupců koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN předloží ředitel magistrátu Martin Kubelka.

"Reklamace byla vyřízena dohodou, kdy místo opravy stávající desky dodá generální zhotovitel desku novou. Město ji nechá namalovat a zhotovitel následně zajistí výměnu," uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman. "K výběru restaurátora a dispozicím k provedení díla bude oprávněn výlučně magistrát," dodal mluvčí.

Uvedl, že zhotovení nové malby desky by měl mít na starost Ateliér restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky Akademie výtvarných umění v Praze.

Celou akci by měla zhruba z poloviny uhradit firma Subterra a z poloviny Praha. Město za ni letos zaplatí 200 tisíc, příští rok zhruba milion korun. Od dohody si Praha slibuje konečné vyřešení sporu mezi hlavním městem a zhotovitelem, kterému magistrát vyčítal nízkou kvalitu kopie. "Případný soudní spor by byl časově zdlouhavý a přinejmenším v začátku by město zatížil dalšími finančními náklady. Výsledek soudního sporu by pak bylo možné očekávat spíše v horizontu let," objasnil mluvčí.

Kdyby se opravily jen vady, věž by byla měsíce bez kalendária

O reklamaci kalendária mluvili zástupci minulé rady hlavního města už loni na podzim. Tehdy ovšem nešlo o úplnou výměnu desky. Praha požadovala opravit vady na malbě a laku, které na desce za čtyři roky vznikly působením počasí. Z toho ale nakonec sešlo.

"V případě uznání reklamace by zhotovitel opravoval stávající kopii kalendářní desky, což by znamenalo její demontáž a odvoz do ateliéru na dobu několika měsíců, při kterých by zůstal orloj bez jedné ze svých dominant. Opravovala by se stávající deska, která dle města trpí vadami," uvedl Hofman. "Vzhledem k tomu, že autor současné kalendářní desky zemřel, není ani reálné, aby on sám mohl provést její opravu," dodal.

Ateliér restaurování Akademie výtvarného umění by se měl při vytváření nové kopie řídit odlišným zadáním, než na základě kterého vznikla současná kopie. Nově má být přesně vymezeno, jak bude kalendárium zhotoveno, včetně technologického postupu a vztahu k původnímu dílu.

Praha se tak chce vyhnout chybám při vytváření předchozí kopie, které jí při loňské kontrole vyčetla Památková inspekce. Ta uvedla, že podoba kalendária vznikla "souběhem nedůsledného jednání všech zainteresovaných stran". Mimo příliš obecně položeného zadání viděla chyby v rozhodnutí kopisty pozměnit postavy, ale také v nedůsledných kontrolách ze strany Národního památkového ústavu.

