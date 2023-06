Pracovala pro všech třináct českých premiérů. Klaus je moje srdeční záležitost, říká

Asi nikdo jiný kromě Marie Paduchové nemůže říct, že pracoval pro všech třináct českých premiérů. Na Úřad vlády přišla v roce 1994 a jejím prvním ministerským předsedou byl Václav Klaus, pro kterého připravovala podklady pro jednání kabinetu. Po téměř 30 letech se loučí a odchází do důchodu. Deníku Aktuálně.cz poskytla rozhovor na výstavě ve Strakově akademii, kde se s Klausem opět setkala.

I když se Maria Paduchová pohybovala ve Strakově akademii, kde sídlí vláda, bezmála tři desetiletí, středeční odpoledne pro ni bylo výjimečně. Před jednáním kabinetu jí premiér Petr Fiala přede všemi ministry předal velkou kytici. "Velmi si vážím svědomitých úředníků, jako je ona, a proto jsem využil příležitosti a poděkoval jí za 29 let práce pro náš stát," sdělil Fiala na adresu ženy, která na konci června odchází do důchodu.

Paduchová v nedávném rozhovoru pro Aktuálně.cz shrnula nejen to, jak se do důchodu těší a co chce dělat, ale také popsala svou práci. Celá léta se výrazně podílela na předkládání materiálů pro jednání vlády, v minulosti zastávala mimo jiné post vedoucí Oddělení plánu činnosti, kontroly úkolů a dokumentů vlády.

"Dříve jsem se podílela například na sestavování programu vlády. Teď už tolik ne, protože premiéři mají kolem sebe hodně poradců, ale v minulosti jsem byla zodpovědná za to, že na program nepůjde bod s rozpory. Suplovala jsem práci poradců, což mě hrozně bavilo," vylíčila.

Při setkání s bývalým prezidentem a někdejším ministerským předsedou Václavem Klausem na výstavě s názvem 13 českých premiérů bylo zřejmé, jak dokáže být Maria Paduchová bezprostřední a srdečná. Klause s úsměvem pozdravila, požádala o společnou fotku a po setkání přiznala, že má k němu dodnes srdečný vztah.

"Neměl tolik poradců, my jsme k němu chodili napřímo. Velmi jsem si ho vážila a vážím si ho. I když teď má názory, s kterými se třeba neztotožňuji, ale pan Klaus je moje srdeční záležitost," svěřila se Aktuálně.cz.