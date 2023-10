Šéf elitní armádní síly míří na generála, bude jím i klíčový stíhací pilot letectva

Osm důstojníků Armády České republiky má nakročeno k povýšení do generálské hodnosti či získání už druhé generálské hvězdy. Nominaci ministerstva obrany na jejich jmenování projedná vláda Petra Fialy (ODS) ve středu, v případě schválení je pošle ke konečnému rozhodnutí prezidentu Petru Pavlovi. Povyšování proběhne při státním svátku 28. října. Aktuálně.cz se podařilo jména adeptů získat.

Plukovník Miroslav Hofírek odsloužil čtyři turnusy v Afghánistánu, kde západní spojenci pod vedením USA bojovali proti teroristickému hnutí Tálibán. Úkoly tam plnil ve velitelské pozici. Byl příslušníkem elitní jednotky, z níž se později vyvinula 601. skupina speciálních sil. Jde o útvar pro přímý boj, akce v týlu nepřítele či osvobozování rukojmí.

Letos pětačtyřicetiletý důstojník se vypracoval na zástupce velitele zmíněné skupiny speciálních sil, jímž byl tři roky. Letos v lednu se stal velitelem Ředitelství speciálních sil generálního štábu, pod které spadá celá skupina a Centrum podpory speciálních sil. A jak zjistilo Aktuálně.cz, Hofírek se má stát brigádním generálem. V armádě působí 24 let.

"Plukovník Miroslav Hofírek po dobu vojenské služby zastával velitelské a štábní funkce především v oblasti zpravodajské a speciálních sil. Má rozsáhlé teoretické znalosti a praktické zkušenosti. Řídí a koordinuje činnost speciálních sil zasazených do zahraničních operací, analyzuje a navrhuje opatření v této oblasti," stojí v návrhu, jejž redakce získala.

Velitel Vojenské policie a šéf českých stíhačů

Povýšit má i plukovník Jiří Roček, pro kterého by šlo o první generálskou hvězdu. V armádě slouží 32 let. Začínal u dělostřelců, posledních čtrnáct let působí ve Vojenské policii. Před dvěma lety se vyšvihl na zástupce náčelníka útvaru, letos v březnu se ujmul velení. Ve funkci náčelníka Vojenské policie vystřídal Otakara Foltýna.

"Z pozice náčelníka Vojenské policie je zodpovědný za kompletní řízení a velení Vojenské policie. Řídí a stanovuje hlavní směry koncepce bezpečnostní politiky a její tvorby při policejní ochraně ozbrojených sil České republiky," stojí k němu v materiálu na povýšení, jejž jako všechny ostatní vypracoval úřad ministryně obrany Jany Černochové (ODS).

Páteř vzdušných sil představuje taktické letectvo se zázemím na letišti v Čáslavi. Právě odtud vzlétají gripeny k plnění spojeneckých úkolů, jako je obrana nebe nad Pobaltím. Stejná základna bude domovem pro letouny F-35, o jejichž koupi rozhodla Fialova vláda v září. Taktickému letectvu velí stíhací pilot, plukovník Jaroslav Tomaňa. Nyní adept na brigádního generála.

"Zodpovídá za řízení velení a všestranné zajišťování úkolů podle schválené působnosti na stupni letecká základna. Provádí letecký výcvik a instruktorskou činnost," uvádí obrana v návrhu na jeho povýšení. Tomaňa slouží v armádě od roku 1998, získal pět vyznamenání včetně medaile ministra obrany. Má za sebou i roční kurz v leteckých silách USA či dvě mise v Pobaltí.

Hvězdy pro velitelství operací i logistiku

Velitelství pro operace spadá do přímé podřízenosti náčelníka generálního štábu. Velitelství má na starosti plánování, nasazení a řízení vojenských sil, jež Česko vyslalo do zahraničních operací. Od letošního srpna řídí velitelství brigádní generál Václav Vlček, který míří ke druhé generálské hvězdě. Navrhuje se jeho jmenování na generálmajora.

"Zastával velitelské i štábní funkce u jednotek radioelektronického boje, mechanizovaných jednotek, sekcí generálního štábu, Společného operačního centra ministerstva obrany a Velení Armády České republiky," uvádí se v návrhu k Vlčkovi, který vstoupil do armády roku 1992 a během služby celkem sedm let působil i na velitelství NATO.

Sekce logistiky ministerstva obrany spravuje veškerý armádní majetek, zároveň zajišťuje nezbytné zdroje pro fungování armády. Hned tři její představitele navrhuje ministryně Černochová povýšit. Ředitel celé sekce Robert Bielený má být generálmajorem, zisk první generálské hvězdy mohou čekat Bieleného zástupce Miroslav Heger a šéf Agentury logistiky Jaroslav Jírů.

Úlohou Sekce plánování schopností ministerstva obrany je rozpracovat Obrannou strategii České republiky, také stanovuje dlouhodobé cíle technologické i personální vybavenosti armády. Zástupcem ředitele sekce je plukovník Jan Susekár, který je navržený na brigádního generála. Pokud jeho nominaci a sedm zbývajících vláda schválí, jejich povýšení bude mít v rukou prezident Petr Pavel.