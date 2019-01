Čínský velvyslanec uznal chybu. Pokud lže, nemá tu co dělat, míní poslanec Bartošek

"Kdybych to mohl rozhodnout já, tak bych velvyslance odvolal, poslal bych ho zpátky a řekl bych, ať nám pošlou velvyslance, který nebude lhát při jednáních s premiérem," vyjádřil se lidovecký poslanec Jan Bartošek k nedávné schůzce čínského velvyslance Čang Ťien-mina s premiérem Andrejem Babišem. Když poté velvyslanec schůzku komentoval, podle předsedy vlády lhal. Čang Ťien-min svou chybu ve čtvrtek uznal.

"Jsme suverénní země a jestliže velvyslanec lže, z mého pohledu nemá v naší republice co dělat a má se vrátit zpět," vyjádřil se Bartošek ve čtvrtečním ranním vysílání Českého rozhlasu Plus.

Velvyslanec Čang Ťien-min řešil před Vánoci s Babišem varování českého Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před bezpečnostním rizikem spojeným s technologiemi Huawei.

Po schůzce se čínské velvyslanectví vyjádřilo, že "bere na vědomí úsilí české vlády o nápravu příslušných chyb" a doufá, že "Česká republika přijme opatření k nápravě". Uvedlo také, že podle Babiše není varování stanoviskem vlády. Babiš pak řekl, že velvyslanec lže. Žádné chyby během schůzky nepřipustil.

Podle premiéra se velvyslanec zachoval nestandardně. Šlo prý o neformální schůzku. "Nedělal jsem z ní žádný zápis. Na základě té zkušenosti už s ním nebudu komunikovat a bude to dělat jenom pan ministr Petříček," řekl Babiš ve čtvrtečním rozhovoru pro Deník N, kde také uvedl, že i ministr vnitra Jan Hamáček ho upozornil, že je důležité setkat se s velvyslancem.

Varování před Huawei podle něj vláda nebude podceňovat. "Úřad vlády nebude nakupovat technologie těchto firem a tečka. Úřad jako takový žádné technologie nenakupuje a každý ministr musí provést bezpečnostní prověrku svých technologií na základě usnesení vlády," uvedl premiér v rozhovoru.

Čínský velvyslanec Čang Ťien-min ve čtvrtek pochybení uznal. Sešel se s předsedou Senátu Jaroslavem Kuberou (ODS), podle kterého označil za chybu, že se na sociální síti k předvánoční schůzce s Babišem (ANO) vůbec vyjádřil.

"On (velvyslanec) to komentoval větou, že oba dva (Babiš a Čang Ťien-min) udělali chybu v tom smyslu, že místo aby ten požár hasili, tak ještě přilévali olej do ohně," uvedl podle ČTK předseda Senátu. Podle něj velvyslanec také uznal, že není šťastné, aby politici spolu komunikovali přes Twitter nebo Facebook.

Ambasador po schůzce s Kuberou na otázky médií odpovídat nechtěl, zdůvodnil to nedostatkem času.

Velvyslanec se setká s Petříčkem

Dnes se velvyslanec sejde i s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem. Bartošek řekl, že očekává důrazné kroky. "Počkám si, co bude následovat, ale kdybych to mohl rozhodnout já, tak bych velvyslance odvolal, poslal bych ho zpátky a řekl bych, ať nám pošlou velvyslance, který nebude lhát při jednáních s premiérem. Je to věc, kterou nemůžeme tolerovat nebo relativizovat, musíme mluvit jasně. Nikdo nemůže premiérovi České republiky lhát," popsal Bartošek.

Na dotaz, zda by mělo Česko riskovat ohrožení ekonomických zájmů země, Bartošek řekl: "Buď jsme suverénní stát a chceme, aby se s námi jednalo férově, tedy aby se nelhalo při jednání s premiérem, nebo je nám jedno, co se bude dít a lidé nám můžou lhát a vodit nás za nos. A já chci, aby byla Česká republika hrdý a suverénní stát, který prosazuje vlastní zájmy a má férově nastavené vztahy se zahraničními partnery," uvedl poslanec pro ČRo.

Souhlasil s tím, i poslanec za ANO Robert Králíček. "Je to jedno z možných řešení. Jsme svrchovaný stát a toto je výrazné porušení diplomatického protokolu, kdy čínský velvyslanec i na veřejnosti lže o schůzce s premiérem," řekl.