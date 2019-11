Pomozte čtyřiceti dětským uprchlíkům, prosil v září řecký ministr. Česko stále mlčí

Řecký ministr pro ochranu občanů rozeslal v září zemím Evropské unie naléhavý dopis, v němž prosí, aby přijaly část dětských uprchlíků a pomohly tak zajistit jim potřebnou péči a zamezit jejich zneužívání v táborech. Česko se k jeho žádosti dosud nevyjádřilo. Na případ upozornil server Hlídací pes.

"Vážený kolego, píši vám kvůli velmi znepokojivé situaci, ve které se nachází 2500 dětí bez doprovodu, které jsou v současnosti rozmístěné po různých uprchlických táborech v Řecku," píše v dopise podle serveru Hlídací pes řecký ministr pro ochranu občanů Michalis Chryssochoidis. "Potřebujeme jednat rychle, aby o tyto děti bylo postaráno, aby se zajistilo jejich bezpečí a zabránilo se jejich možnému zneužívání."

Chryssochoidis v dopise informuje kolegy o rostoucím počtu uprchlíků, připlouvajících k řeckým hranicím, a zhoršující se situaci v táborech, které nedokážou dětem zajistit dostatečnou péči a ochránit je před možným zneužitím. Adresáty následně žádá, aby jejich země byly solidární a zvážily pomoc nezletilým migrantům bez doprovodu.

"Chci vás požádat o pomoc s jejich přemístěním. Jde o naléhavou záležitost, která je pro ně vysoce důležitá, stejně jako je důkazem naší humánnosti. Evropská unie a přidružené evropské státy, které v tomto ohledu projevily solidaritu, musí jednat co nejrychleji," apeluje na ostatní státy řecký ministr.

Navrhuje dokonce konkrétní počty dětí, které by jednotlivé země mohly pomoci přemístit. Zatímco například Německo a Francii žádá o přijetí 350 dětských uprchlíků, Česko, Slovensko či Maďarsko prosí o pomoc 40 nezletilým.

Hamáček se nevyjádřil, ve sněmovně chyběl

Prosbu rozeslal ministrům vnitra států Evropské unie, v Česku tak byl adresován Janu Hamáčkovi (ČSSD). Ministerstvo vnitra ani samotný Hamáček se k tomu, zda návrh obdrželi a zda na něj budou nějak reagovat, zatím nijak nevyjádřili.

Ministra Hamáčka kvůli dopisu dokonce interpeloval ve sněmovně předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, který po něm žádal vysvětlení. Hamáček na schůzi nebyl, na interpelaci však bude muset odpovědět.

S plánem přijmout 50 syrských sirotků z řeckých uprchlických táborů přišla již v minulosti europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), která svým návrhem rozvířila politickou diskusi. Ta nakonec skončila rozhodnutím postavit namísto přijímání dětských uprchlíků sirotčinec přímo v Sýrii. Premiér Andrej Babiš se však se syrskou stranou nedokázal shodnout na podmínkách výstavby a plán tak nakonec realizován nebude.

Šojdrová mezitím Řecko navštívila a sestavila seznam 14 dětí do 12 let, které by Česko mohlo přijmout, který Hamáčkovi předložila na jaře.