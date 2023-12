Ať vidí, že se na ně Češi nevykašlali. Lidé před Vánoci pomohli Ukrajincům

Římskokatolická farnost v Ostravě - Staré Bělé je místem, kde od začátku útoku Ruska na Ukrajinu pomáhají měsíc co měsíc ukrajinským uprchlíkům. Těsně před Vánocemi lidé z této farnosti rozdali velké potravinové balíčky více než čtyřem stovkám rodin.

Nebylo to jednoduché, nebudu machrovat, říká Vojtěch Vlček o nedělním dopoledni v kostele v Ostravě - Staré Bělé, když mluví o shromažďování pravidelné pomoci ukrajinským uprchlíkům. Než ji začne s místními dobrovolníky rozdávat, schází se zdejší komunita na ranní bohoslužbě. Přítomni jsou také někteří uprchlíci, především ženy a děti, kteří kostel navštěvují nebo se přišli schovat před venkovní zimou.

"Nebojte se sem přicházet mezi nás, je tady dobré společenství a dobří lidé. Víme, co prožíváte, proto se vám snažíme pomáhat," říká Vlček do mikrofonu a děkuje všem dárcům.

Sotva mše skončí, stojí před blízkým katolickým domem dav uprchlíků, kteří čekají na pomoc. Nervozita narůstá, protože někteří čekají už delší dobu a nevědí, jestli se skutečně dostane na všechny. "Prosím, nejdříve pusťte ženy s malými dětmi. Na každého se dostane," upozorňuje do megafonu Vlček. Sotva otevře dveře, přichází zástup uprchlíků, který sem bude proudit ještě další dvě hodiny.

Místní lidé za pomoci některých uprchlíků vybalují z mnoha krabic mouku, vajíčka či rýži, stejně jako dárky pro děti. Vděčnost obdarovaných je velká, jak sami uprchlíci přiznávají. Mnohdy nejsou v jednoduché sociální situaci a každý dar jim přijde vhod. "Chtěla bych moc poděkovat místním lidem, kteří nám pomáhají a podporují nás. Jsem ráda, že máme možnost být šťastni," říká čtrnáctiletá Vita, která našla dočasný domov právě ve Staré Bělé.

Podobně odpovídají také další Ukrajinci, kteří popisují, jak se jim v Česku žije. Pochvalují si, jak jim lidé pomáhají. Někteří ale zároveň upozorňují na to, že jim některé změny zákonů přinášejí sociální problémy. Česko totiž omezuje vyplácení dávek, což podle uprchlíků především ztěžuje situaci seniorů či matek s menšími dětmi.

Ukrajinky nechtěly se svou kritikou vystupovat veřejně. Jsou šťastné, že téměř všechny našly alespoň nějakou práci, ačkoliv často není dobře placená. Mnohdy tak dávají jen stěží dohromady peníze na placení nájmu. Pokud se mezi nimi objevili muži, tvrdili, že buď mají více dětí, nebo je někdo z rodiny například handicapovaný.

Všichni ale vyjadřují velkou vděčnost lidem v místní farnosti i všem dalším, kdo posílají finanční či materiální dary, aby mohli uprchlíci dostávat potravinové balíčky. Když ženy s dětmi s balíčky odcházely, už na ně čekali místní muži, kteří rodiny rozváželi po Ostravě směrem domů. "Vnímám to jako svou povinnost," říká Pavel, když nakládá jednu z rodin. "Nevíme, jak skončíme my, když budeme pomoc také potřebovat," dodává.

"Asi je to místní komunitou kolem farnosti a přítomnost pana Vlčka, který to organizuje. Je tady mnoho ochotných lidí," říká jeden z mužů, když se pokouší přijít na to, proč zrovna v této části Česka lidé Ukrajincům tímto způsobem pomáhají. "Ve srovnání s uprchlíky se nemáme vůbec špatně," dodává.

Během tří hodin jsou všechny balíčky a dárky rozdány a místní lidé včetně dětí, celou sokolovnu uklízejí. "Dnes tady bylo 413 rodin, celkem jsme vydali dary 1 160 lidem, dobrovolníků bylo kolem šedesáti," vypočítává Vlček a už začíná plánoval další nedělní kolo pomoci, tentokrát 21. ledna.

"Chceme pokračovat, pokud budeme mít z čeho. Budeme hledat cestu, abychom dál pomáhali, protože uprchlíci naši pomoc potřebují. Je to velké břímě, ale když víte, že přijede 400 rodin, musíte udělat všechno pro to, aby všichni odjeli alespoň s málem. Aby viděli, že Češi se na ně nevykašlali," vypráví Vlček, který pracuje jako středoškolský učitel. "Když vidím vytrvalost lidí, kteří pomáhají, musím říct, že věřím, že i na Ukrajině to dobře dopadne," loučí se optimisticky.

VIDEO: Nebojte se, na každého se dostane. Jak lidé na Ostravsku pomáhají ukrajinským uprchlíkům