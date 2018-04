Zemanovi poradci v Lánech řešili důchodovou a zdravotní reformu i startovací byty pro mladé rodiny

před 1 hodinou

Lány - Expertní tým prezidenta Miloše Zemana v sobotu s hlavou státu na zámku v Lánech řešil mimo jiné to, proč se v době ekonomického růstu stále ještě neudělala v Česku reforma důchodového a zdravotnického systému. Po jednání to řekla někdejší nejvyšší státní zástupkyně a bývalá ministryně spravedlnosti Marie Benešová, která do tohoto týmu patří.

Podle ní se příprava možných reforem zanedbala. Hrad v sobotu uvedl, že tématem porady byla měnová politika. Podle Benešové však prezident otevřel například také téma startovacích bytů pro mladé rodiny.

"V podstatě všichni se shodli, že by to (startovací byty) bylo lepší než celé sociální bydlení," uvedla Benešová. Koncept takzvaného sociálního bydlení tento měsíc podpořilo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) tím, že oznámilo, že poskytne na jeho podporu z evropských dotací další dvě miliardy korun. V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) už dříve MMR podpořilo 119 projektů za 750 milionů korun.

Podpora je zaměřena na dostupné sociální bydlení, které umožní osobám v bytové nouzi získat nájemní smlouvu. Peníze z dotace lze čerpat na pořízení bytu formou nákupu, rekonstrukce a nově také na výstavbu sociálních bytů nebo adaptaci nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a na pořízení základního vybavení. Podpora se netýká výstavby ubytoven.

Mluvčí České národní banky (ČNB) Marek Zeman tento týden uvedl, že další člen expertního týmu, guvernér ČNB Jiří Rusnok, bude prezidenta informovat o aktuálním vývoji ekonomiky a jejím dalším odhadovaném vývoji. Centrální banka v únorové prognóze počítá letos s růstem ekonomiky o 3,6 procenta a příští rok o 3,2 procenta. Novou prognózu centrální banka zveřejní příští týden ve čtvrtek, kdy bude také rozhodovat o nastavení úrokových sazeb. Experti dnes podle Benešové řešili také zásahy ČNB do hypoték.

Sbor prezidentových poradců zasedl dnes v jeho druhém funkčním období poprvé. V uplynulých pěti letech se scházel v Lánech pravidelně. Poradci se Zemanem probírali různá témata týkající se například schvalování státního rozpočtu, velkých dopravních staveb nebo třeba změn v oblasti justice či policie. Na jednání bývají pozváni například ministři z daného oboru.

Zemanův tým nedávno doplnil prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Podle internetových stránek Pražského hradu tak poradní tým tvoří 11 členů včetně například kancléře Vratislava Mynáře nebo někdejšího šéfa slušovického družstva Františka Čuby, který nedávno ze zdravotních důvodů rezignoval na svůj senátorský post. Dalším jednání expertů prezidenta by se mělo uskutečnit zhruba za měsíc, tématem by podle Benešové měla být energetika.