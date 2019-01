Za příchod Babiše můžeme všichni. Sám bych spoustu věcí udělal jinak, říká Kalousek

Zakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek sice patří k neostřejším kritikům premiéra Andreje Babiše, zároveň ale Babiš postavil svou politickou kariéru na kritice poměrů v době, kdy byl právě on u moci. "Nerozumím jedné věci. Pokud lidem vadila před nástupem Babiše arogance moci, tak proč jim nevadí současná arogance moci, která je mnohem větší?" tvrdí v rozhovoru pro Aktuálně.cz Kalousek, který zatím marně hledá s celou pravicí i odpověď na otázku, jak Babiše porazit. "Kdyby se demokratické síly ve volbách v roce 2017 spojily, tak by zřejmě sestavoval vládu Petr Fiala," soudí Kalousek.

Když Andrej Babiš přicházel v roce 2012 do politiky, čekal jste, že osloví tak obrovské množství voličů?

Přiznám se vám, že jsem to nečekal a nevěřil jsem tomu.

Proč?

Protože jsem nevěřil, že česká společnost by si přála mít téměř 25 let po listopadu v čele člověka, který byl aktivní spolupracovník komunistické Státní bezpečnosti, který je dnes a denně v obrovském konfliktu zájmů a je se svými firmami napojený na státní penězovody. Andrej Babiš by nikdy nepotřeboval sedm milionů korun v krabici od vína, ale potřebuje miliardové dotace, úlevy a politickou moc, aby sám sobě vytvářel ideální prostředí pro podnikání svých firem.

Proč ho ale tady máme? Kdo může za Andreje Babiše, Miloše Zemana, silné komunisty i poslance Tomia Okamury?

Těch důvodů je určitě celá řada. Probabišovská propaganda především velmi ráda zdůrazňuje slova Andreje Babiše, že jej porodily tradiční politické strany, protože byly špatné.

A nebylo tomu z části tak?

Nechci tyto strany hájit, zejména ne z doby, kdy ODS a ČSSD uzavřely opoziční smlouvu. Dnes je ale důležitější otázka: proč je dnešní politika ještě horší než politika, na kterou jsme byli zvyklí před příchodem Andreje Babiše? Nezapomeňte navíc na to, že tradiční strany měly své samočistící schopnosti a když někdo udělal něco přes čáru, tak se členové strany ozvali. To teď neexistuje, v ANO se proti Andreji Babišovi nikdo nikdy neozve.

Ale pořád je tady otázka, proč naši zemi zasáhl fenomén Babiš.

Řeknu vám svůj subjektivní názor. Máme ho tady, protože značná část lidí, řekněme elektorát hnutí ANO, tedy zhruba 30 procent lidí, touží po spasiteli, který ponese odpovědnost za jejich život a všechno jim zařídí.

Jiný důvod nevidíte?

Neméně silný fenomén je pocit rehabilitace těch, kteří kolaborovali s komunistickým režimem. V roce 1989 bylo mnoho mladých lidí, třicátníků, kteří se rozhodli svou kariéru spojit s komunistickým režimem. Listopad jim to přerušil, mnohým je rozmetal. A teď, když jeden z nich, aktivní spolupracovník komunistického režimu, se stal premiérem, tak oni to cítí jako svou rehabilitaci.

Skutečně?

Je to strašně silná emoce. Vidím to i u některých svých bývalých spolužáků. K tomu připočtěme snahu o destabilizaci standardní demokracie, která probíhá v celé Evropě, a nesmírně aktivní jsou v tom ruské zpravodajské služby, které si nepřejí silnou a demokratickou Evropu.

A co vaše odpovědnost? Co byste odpověděl lidem, kteří by vám řekli, že Babiše jste "zrodil" i vy?

Odpovědnost za minulost máme přece všichni.

To ano, ale ne každý byl od roku 1990 až do roku 2012 velmi blízko moci nebo přímo u moci jako vy.

Ptáte-li se na toto období, tak to byla přece především obrovsky dynamická a šťastná léta, kdy jsme opustili komunismus, životní úroveň se velmi zvýšila a navíc to byla éra svobodné, demokratické společnosti. Nikdy se nám nežilo lépe než teď. Že se při této cestě transformace udělala spousta chyb, a to se udělala, to samozřejmě. Ale toho pozitivního se udělalo desetkrát víc. Obávám se, že současná éra je přesně opačná.

Premiér Babiš i někteří další vám vyčítají různé kauzy, které byly spojené s vaším jménem. Neusnadnily i tyto věci Babišovi jeho mohutný politický vzestup?

Ve všech mých případech se ale přece prokázalo, že šlo o sprosté pomluvy. Jelikož jsem od roku 2012 jako první, a bohužel dlouho jako jediný, upozorňoval na obludný střet zájmů u Andreje Babiše, tak na mě obrovská babišovská propaganda jako na toho prvního a nejhlasitějšího protivníka zacílila. Bohužel, když o mně neváhali neustále opakovat už stokrát vyvrácené pomluvy, tak tomu někteří lidé uvěřili.

Neměl jste ale tyto kauzy ještě více veřejně vysvětlovat?

Znovu říkám, že to byly sprosté, stokrát vyvrácené lži. Nerozkrádal jsem ministerstvo obrany, ani kvůli mně neumírali lidé na padácích. Všechno jsem už stokrát vysvětlil a nikdy jsem nebyl z ničeho obviněn.

V čem tedy vidíte svá vlastní pochybení a odpovědnost za příchod Babiše? Co byste dnes dělal jinak?

Když se z dnešního pohledu podíváte zpátky, tak samozřejmě při penzu dnešních informací by člověk spoustu věcí udělal jinak.

Co byste udělal jinak?

Často se říká, že jsem jako ministr financí dělal drastické škrty. Nemyslím, že byly drastické, ale byla to skutečně velmi úsporná politika, která naší zemi nepochybně prospěla. Kdybych tušil, že Evropská centrální banka začne intervenovat obrovským způsobem, a bude intervenovat i ČNB, tak bych pravděpodobně navrhoval volnější tempo. Ale to jsem netušil. Faktem je, že jsme strašně usnadnili situaci vládě Bohuslava Sobotky a Andreje Babiše, kteří po nás zdědili zkonsolidované veřejné finance, takže si mohli dovolit uvolnit celou řadu výdajů a díky obrovské propagandě vyvolat pocit, že za nich už je lépe.

Vy mluvíte o ekonomice, ale neštvalo lidi ještě mnohem více chování některých politiků a těch, kteří na ně byli napojeni? Nebyla to arogance mocných, která připravila Babišovi dokonalou půdu pro jeho příchod?

Je to docela dobře možné. Nicméně já jsem proti řadě věcí, které by šly označit za aroganci moci, v té době vystupoval. Ale nic z toho se přece nemůže srovnávat se současnou arogancí moci. Za našich časů, když byl někdo jen podezřelý z nějakého trestného činu, tak končil. Mně se ale také v minulosti řada věcí nelíbila, proto jsem také založil v roce 2009 TOP 09. A to s jediným přáním, aby se v naší zemi dělala nepopulistická, odpovědná politika vůči budoucnosti.

Musel jste ale určitě vidět, jak špatně finančně na tom tehdy byli mnozí lidé.

Ale žádná vláda vám nezařídí výši platů.

To ne. Ale sám víte, jak nízké byly například důchody, takže není divu, že důchodci teď ve velkém vítají Babiše.

Ano, mohli jsme víc zvýšit důchody, ale bylo by to za cenu, že budoucí důchodci by se ocitli v ještě daleko riskantnější situaci. Ve špatných časech, které tady byly, se těžko přidává. A my jsme vládli ve špatných časech.

Ale nebyly jen špatné ekonomické časy, vezměte si, za co dělali kantoři, sestřičky v nemocnicích a mnozí další. Nemyslíte, že i důsledky této politiky "přivolaly" Babiše?

V tom dlouhém období před příchodem Andreje Babiše byla řada věcí, na které jsem pyšný a které se podařily. A samozřejmě byly i věci, které se nepodařily. Ano, byl jsem u toho dlouho, zastával jsem různé pozice, ale až do roku 2009 za velmi malou koaliční stranu KDU-ČSL, jejíhož nejlepšího volebního výsledku za posledních 12 let jsem konec konců dosáhl já. V roce 2006 získala ve volbách do sněmovny 7,2 procenta.

Které věci se především nepodařily?

Co považuji za obrovský dluh tehdejší doby, je to, že jsme neprovedli důslednou školskou reformu a v rámci ní nezaplatili dostatečně učitele. Ale i tady bych upozornil, že současná vláda jen populisticky rozhazuje peníze a nedělá žádné reformy, ať jde o důchody, zdravotnictví či školství. Pokud to tak půjde dál, tak dnešní generace třicátníků, čtyřicátníků, bude mít důchody v poměru ke mzdám mnohem menší než jsou dnes. Nerozumím jedné věci. Pokud lidem vadila před nástupem Andreje Babiše arogance moci, tak proč jim nevadí současná arogance moci, která je mnohem větší? Na toto marně hledám odpověď.

Mám se snad zastřelit? Problém spojení pravice není ve mně

Zatím to vypadá, že marně hledáte odpověď i na to, jak Andreje Babiše porazit. Jak to tedy udělat?

Takovou otázku musíte v případě TOP 09 klást předsedovi strany a ne mně.

Když už mluvíte o předsedovi TOP 09 - post bude obhajovat letos na podzim dosavadní předseda Jiří Pospíšil. Zvažujete kandidaturu?

Rozhodně o takové kandidatuře neuvažuji. Opravdu o tom neuvažuji. Já věřím ve společný postup alespoň TOP 09 a Starostů a nezávislých.

Co děláte vy sám pro to, aby vaše spolupráce se Starosty byla co nejlepší?

Například kdyby byla vůle ke společnému postupu obou stran, tak já budu první, kdo by nabídl předsedovi poslaneckého klubu STAN Janu Farskému funkci předsedy společného klubu.

Vy byste ustoupil z pozice předsedy klubu?

Ano. Jsem si jistý, že kdybychom vystupovali jako jedna společná síla, představovali bychom silnou alternativu konzervativního, pravicového a proevropského subjektu jak vůči hnutí ANO, tak euroskeptickým silám.

Jako podmínku si dáváte společný postup. Co tím přesně myslíte?

Myslím tím to, že obě strany by vytvořily společné kandidátky pro letošní evropské volby a také pro krajské volby v příštím roce a parlamentní volby v roce 2021. Jsem přesvědčený, že nemá cenu se přetahovat s hnutím STAN o v podstatě stejného voliče, já věřím, že budeme mít společnou kandidátku v řadě voleb.

Zahrnujete i ODS k těm stranám, které by měly spolupracovat?

Spolupracovat musí všechny demokratické strany. Když se vrátíme k mé výzvě z roku 2016, tenkrát jsem to vnímal jako jednorázovou akci všech stran od středu doprava proti nástupu nedemokratických sil. A jsem přesvědčený, že kdyby se to podařilo, tak vládu sestavoval někdo jiný než Andrej Babiš, zřejmě Petr Fiala, a politická scéna by dnes vypadala jinak, i když by to nemohlo fungovat jako jeden subjekt.

Sám víte, že mnozí představitelé KDU-ČSL vám nikdy nezapomenou, jak jste od nich odešel, vytvořil konkurenční stranu a ještě jste přetáhl řadu dalších lidovců.

Jejich emoce chápu, a sám předseda Pavel Bělobrádek mi v roce 2016 řekl, že nikdy nebude na jedné lodi se mnou. To bylo v době, kdy jsem navrhoval jednu kandidátku demokratických stran proti Babišově hnutí ANO. Proto jsem předsedovi KDU-ČSL nabídl, že na kandidátce nebudu. Ale ukázalo se, že jsem byl jen zástupný důvod, proč takovou kandidátku odmítli.

Opravdu si myslíte, že jste jen zástupný důvod?

Když TOP 09 a STAN nabídly KDU-ČSL spolupráci v letošních evropských volbách, tak opět lidovci odmítli. A já přitom nejsem ani předseda TOP 09, ani v evropských volbách nekandiduji.

Možná by někteří chtěli, abyste odešel z politiky úplně.

Jako že bych se měl zastřelit? Kdyby se Miroslav Kalousek zastřelil, tak by si museli hledat zase jiné důvody proč nespolupracovat. Já jsem opravdu zástupný problém. A kdybych se zítra v zájmu společné evropské kandidátky zastřelil, tak by lidovci našli jiný důvod.

Mám obavu, kdo bude další prezident

Někteří lidé včetně bývalého prezidenta Václava Klause navrhovali, aby šla pravice po volbách v roce 2017 do vlády s Babišem, čímž by podle nich zabránila jeho levicové politice a ještě by ho mohla více držet na "uzdě". Nebyla by to lepší taktika než život v opozici?

Ne. Jsem hluboce přesvědčený, že pro žádnou demokratickou stranu není únosné, aby legitimizovala tento styl vládnutí a tuto aroganci moci, jakou představuje Andrej Babiš. Před chvílí jsme mluvili o dřívější aroganci některých tradičních stran, které si kritiku zasloužily. Ale to, co vidíme dnes, je řádově vyšší arogance.

Máte obavu z příští volby prezidenta?

Samozřejmě, mám z toho obavu.

I vy jste ale podpořil přímou volbu prezidenta. Proč?

Patřil jsem k těm, kteří pod obrovským mediálním tlakem i tlakem našich voličů zvedli ruku pro přímou volbu, což skutečně pokládám za jeden ze svých největších politických prohřešků.

Proč máte obavy z toho, jak dopadnou volby prezidenta?

Třeba už jen proto, že ruské zpravodajské služby se snaží ovlivňovat všechny volby v Evropě, a zdá se velmi pravděpodobné, že úspěšně ovlivňovaly i hlasování o americkém prezidentovi. A nepochybuji, že v Čechách jim to půjde mnohem líp.

Exprezident Václav Klaus v televizi Prima teď v neděli nevyloučil, že by kandidoval, a zmínil i možnost, že by do volby prezidenta šel jeho syn. Jaké jsou vaše současné vztahy s prezidentem Klausem?

Byly časy, kdy naše vzájemné vztahy byly plné respektu. V posledních několika letech se postoje pana prezidenta k EU a Rusku posunuly takovým způsobem, že jsou pro mě naprosto neakceptovatelné.



Je příliš brzy mluvit o tom, kdo by mohl podle vás mít šanci usednout na Hrad po Miloši Zemanovi?

Přál bych si, aby demokratické strany hovořily o tom, koho by navrhly jako společného kandidáta. Pro TOP 09 je důležité, aby příští prezident splňoval alespoň čtyři požadavky. Bude přitom úplně jedno, jestli bude levicový nebo pravicový.

Které jsou to čtyři požadavky?

Stačilo by, kdyby ctil ústavu, kdyby byl loajální k našim partnerům v EU alespoň tak, jako jsou oni k nám, kdyby byl jasně prozápadně orientovaný a nedělal ve světe ostudu. Bohužel ve všech těchto bodech náš současný prezident v našich očích selhává.

Kdo by mohl podle vás kandidovat?

Takových osobností je celá řada, ale konkrétní jméno vám nyní neřeknu.

Nedopadne to ale jako u nedávné volby předsedy Senátu, kdy vaše TOP 09 a vám blízký STAN mohly společně s KDU-ČSL zvolit jednoznačně proevropského šéfa Senátu, ale místo toho byl zvolený Jaroslav Kubera?

Tuto volbu pokládám za velkou chybu. Je pravda, že zmiňované strany mohly zvolit předsedu Senátu, který by daleko více vyvažoval vztah pana prezidenta k EU, ale neudělaly to. Velmi mě to zklamalo. Tuto volbu prokaučovaly.

Baví vás to ještě v politice i po tolika letech? Když jste dostal na konci roku od Respektu otázku, co vám dělá radost, dlouho jste přemýšlel.

Protože ten dotaz zněl, co mi dělá radost v politice. A tam je to bohužel problém, i když i ve sněmovně mě můžete vidět s úsměvem. Mimo politiku je momentů, které mi dělají radost, několik za den a je složité vybrat do rozhovoru jeden. Jsem člověk, který má rád život, lidi i srandu. V rámci možností si užívám radostí, které život přináší.



Jak známo, loni jste měl zdravotní problémy a možná jste i trošku rekapituloval svůj dosavadní život. Nezalitoval jste toho, že se v politice pohybujete tolik let, což nepochybně obnáší i obrovské množství střetů a stresů?

Určitě to není tak, že bych něčeho trpce litoval. Vším, čím jsem byl, tím jsem byl rád a ujišťuji vás, že budu i rád.