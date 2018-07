Volby by s téměř 29 procenty vyhrálo ANO, TOP 09 by se do Sněmovny nedostala, tvrdí průzkum

Druzí by za ANO skončili občanští demokraté a třetí Piráti. Další strany mají méně než deset procent.

Praha - Sněmovní volby by v červnu podle modelu Kantar TNS vyhrálo ANO s 28,5 procenty, oproti květnu si mírně polepšilo. Druzí by skončili občanští demokraté a třetí Piráti, kteří v porovnání s posledním průzkumem ztratili 2,5 procentního bodu, což je největší meziměsíční propad ze všech stran.

Do dolní komory by se podle agentury dostaly i další dosavadní sněmovní strany s výjimkou TOP 09, která by měla 3,5 procenta hlasů. Model v neděli zveřejnila Česká televize (ČT).

Hnutí ANO si v červnu polepšilo o 1,5 procentního bodu. Od února přitom vykazovala podpora ANO spíše sestupnou tendenci, jen minulý měsíc ztratila 3,5 procentního bodu. Podle posledního modelu se stále nachází pod svým ziskem z podzimních voleb do Poslanecké sněmovny.

Druhé místo nadále zaujímá ODS, které model přisoudil 15,5 procenta, což je o čtyři procentní body více, než byl výsledek sněmovních voleb. Třetí místo patří Pirátům, kteří v aktuálním výzkumu zaznamenali největší meziměsíční propad ze všech stran, a to o 2,5 procentního bodu na 12 procent.

Další strany mají méně než deset procent. Konkrétně SPD dosáhla 9,5 procenta, sociální demokracie osmi procent a komunisté mají sedm procent. V červnovém volebním modelu by pětiprocentní hranici, nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny, ještě překročily STAN s 5,5 procenty a KDU-ČSL s pěti procenty. Do Sněmovny by se nedostala TOP 09, která proti květnu ztratila a získala by jenom 3,5 procenta hlasů.

Pokud by se konaly volby do Poslanecké sněmovny v červnu, pak by o svém výběru bylo pevně rozhodnuto 42 procent voličů a dalších 31 procent by své rozhodnutí spíše neměnilo. Asi čtvrtina současných voličů pak deklaruje, že by své rozhodnutí spíše nebo velmi pravděpodobně ještě změnila. Ochota jít k volbám do Poslanecké sněmovny dál přesahovala průměr z minulých let.

Výsledky volebních modelů Kantar TNS ve srovnání s výsledkem voleb z října 2017 (hodnoty v procentech hlasů):

Strana/hnutí Model červen 2018 Model květen 2018 Model duben 2018 Model březen 2018 Model únor 2018 Volby 2017 ANO 28,5 27 30,5 29,5 33,0 29,6 ODS 15,5 16 14,5 14,0 12,0 11,3 Piráti 12,0 14,5 14,5 13,5 12,5 10,8 SPD 9,5 9 8,0 7,5 8,5 10,6 KSČM 7,0 7,5 8,0 6,5 6,5 7,8 ČSSD 8,0 7 6,5 8,5 7,5 7,3 STAN 5,5 5,5 5,5 6,0 4,5 5,2 TOP 09 3,5 5 4,0 4,5 4,5 5,3 KDU-ČSL 5,0 4 5,5 5,0 5,0 5,8

Zdroj: Česká televize (Kantar TNS), Český statistický úřad