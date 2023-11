Něco se nedaří, přiznal Fiala na sněmu TOP 09. Předsedkyní bude dále Pekarová Adamová

Symbolicky v 09:09 zahájila vládní TOP 09 dnešní celostátní sněm v Praze. Strana si po dvou letech vybírá vedení, které by ji mělo vést do příštích sněmovních voleb. V čele zůstane šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová, doznat změn by naopak mohla sestava místopředsedů. Na úvod sněmu vystoupil premiér Petr Fiala, předseda ODS, která spolu s lidovci a TOP 09 tvoří koalici Spolu.

Fiala ve své řeči podpořil Pekarovou Adamovou a vyzdvihl způsob, jakým plní funkci předsedkyně sněmovny. Varoval ale před hádkami v koalici Spolu. Je to cesta, jak odevzdat moc extremistům. Je třeba vyhrát další volby, aby se nevrátily temné časy, řekl. Související Jako křehká květinka bych neuspěla. Šíří o mně lži jako o nikom jiném, tvrdí Pekarová "Jsou věci, které se nedaří, jak bychom si všichni společně přáli. To je pravda. Ale z těch problémů udělejme výzvy a příležitosti, nerezignujme na změny a statečně se vyrovnávejme s tím, co přináší současná rozbouřená doba," uvedl premiér. "Nepropadejme ani poraženectví, ani takzvané blbé náladě, není pro to žádný důvod. Pokud chceme být úspěšní, tak se nesmíme vymlouvat na nepříznivou situaci kolem nás, na nepřátelská média a na zdivočelou opozici. Máme to ve svých rukách, držme spolu a výsledek se dostaví," dodal. Hovořil také o koalici k evropským volbám. V nich budou mít ODS, TOP 09 a lidovci opět jednu kandidátku jako koalice Spolu, a to i přesto, že se názory na evropskou politiku jednotlivých stran značně odlišují. "Bylo to složitější rozhodování než v jiných případech. Ano, rozdíly mezi ODS a TOP 09 v evropských otázkách jsou v některých věcech asi větší než v domácí politice. Tady jde ale pouze o rozdíly v akcentu, nikoliv v celkovém přesvědčení. Proti nám budou stát v těchto volbách ti, kterým na Evropské unii vůbec nezáleží, kteří ji nanejvíc chápou jako nějaký stroj na dotace nebo univerzální výmluvu pro všechno, co se jim nepodařilo," uvedl premiér na sněmu. Pekarová Adamová byla jedinou kandidátkou na funkci předsedy strany. Při příchodu na jednání novinářům řekla, že se nynější tým ve vedení osvědčil, ale vždy je dobré ho mírně obměnit. "Myslím, že by měl být pestrý. Věřím, že dnes dojde k některým změnám, ale zároveň jsme v mnohém konzervativní, takže někteří obhájí své pozice, a tak je to také správně," uvedla. Konkrétní jména zmiňovat nechtěla, v poslední době se nicméně podle ní dobře politicky vypracovali někteří noví poslanci. V materiálech určených pro sněm šéfka TOP 09 uvedla, že prioritami strany jsou čtyři E, tedy ekonomika, ekologie, Evropa a euro. "Vládnout musíme s jasným plánem, sebevědomým programem a zdravými ambicemi," napsala Pekarová Adamová. Odpovědný kabinet podle ní musí předkládat i nepopulární řešení, která mohou strany bolet z hlediska voličské podpory. Právě začal 8. celostátní sněm TOP 09! Zvolíme si vedení, které nás povede v následujících dvou letech.



Celý dnešní sněm můžete sledovat živě zde: https://t.co/nm3wptj8eF#snemtopky pic.twitter.com/xyHgLfy0bx — TOP 09 (@TOP09cz) November 11, 2023 TOP 09 má aktuálně 2295 členů, což je zhruba o 200 méně než před šesti lety. Naposledy rozhodovala TOP 09 o změně vedení před dvěma lety těsně po sněmovních volbách, funkci vedle Pekarové Adamové obhájil i první místopředseda, senátor Tomáš Czernin. Řadovými místopředsedy zůstali Jan Jakob, Herbert Pavera a Vlastimil Válek, po dvou letech se do nejužšího vedení strany vrátil Michal Kučera. Poslední sněm se kvůli epidemii covidu-19 konal částečně on-line, na místě bylo fyzicky jen 30 delegátů. Tentokrát se přes 180 delegátů sjelo osobně do pražského hotelu Clarion. Vedle volby nejužšího vedení jsou na programu i vystoupení hostů, volba členů předsednictva, výkonného výboru a dalších orgánů. Debatovat by se mělo i o změně stanov.

