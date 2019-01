Stuchlík je nově členem hnutí ANO. Kandidaturu do vedení hnutí si ještě promyslí

Předsednictvo hnutí ANO v úterý večer přijalo za nového člena hnutí Petra Stuchlíka, který loni kandidoval za ANO jako nezávislý na primátora Prahy. Na rozdíl od řady jiných nových členů hnutí stojí Stuchlík rozhodně za pozornost. A to nejen proto, že ohlásil už dříve kandidaturu na místopředsedu celého hnutí, ale i proto že má podporu samotného předsedy ANO Andreje Babiše.

Úterní večerní rozhodnutí předsednictva ANO přijmout za nového člena hnutí bývalého kandidáta ANO na pražského primátora Petra Stuchlíka může ovlivnit dění v hnutí ANO více, než se může na první pohled zdát. A to především v Praze, protože podle Stuchlíkových příznivců je právě on tím, kdo by mohl přinést do pražského ANO svěží vítr. I proto Stuchlík na začátku letošního roku napsal dopis, v němž oznámil, že se chce ucházet o místo ve vedení hnutí.

"Přes Vánoce v kruhu rodiny jsem měl konečně čas trochu zpomalit, zhodnotit uplynulý rok a rozhodnout se jak dál. Pro ty netrpělivé hned konstatuji, že jsem se rozhodl bojovat," psal Stuchlík v emailu, na který jako první upozornil server iDnes.cz.

Kromě nich má ale Stuchlík také řadu kritiků. To se ukázalo, když vedení Prahy vybíralo minulý týden svého kandidáta do celostátního vedení. Stuchlík měl zájem o nominaci, ale protože ještě nebyly vyřízené všechny formality pro jeho přijetí, nemohl se výběru ani účastnit. Vedení ANO vybralo jako svého kandidáta do vedení a předsednictví pražského předsedu Jana Říčaře.

"Mé přijetí do ANO se záměrně zdržovalo," tvrdí Stuchlík, který neskrývá své výhrady vůči Říčařovi a jeho příznivcům. Podle jeho slov pro něj byly tyto dny velmi poučné. "Je pro mě velmi důležité, že jsem se od odeslání tohoto dopisu dozvěděl o pražském ANO mnohem víc, než za poslední půlrok. I proto jsem moc rád, že jsem kandidátský email rozeslal," uvedl.

Babiš je dlouhodobě s Prahou nespokojený

Trvá ale Stuchlík na svém původním rozhodnutí, že by chtěl jít do vedení ANO, což může učinit na únorovém volebním sněmu ANO? "Ještě nejsem rozhodnutý, je to otevřené. Nechci, aby má snaha působila příliš křečovitě. Zhodnotím vše na sněmu a rozhodnu se," sdělil Aktuálně.cz s tím, že prý cítí velkou podporu od členské základny v Praze.

"Samozřejmě, když jsem přišel jako kandidát na primátora na přelomu loňského června a července, tak to nebylo jednoduché. Ale intenzivní prací a komunikací před volbami i po nich jsem si dokázal řadu členů získat. Cítím tady podporu," tvrdí Stuchlík.

Zároveň ale uznává, že jsou v hlavním městě členové, včetně těch ve vedení, kteří nepovažují za správné, aby "nováček" Stuchlík měl tak vysoké ambice a chtěl být dokonce v Praze jedničkou. "Samozřejmě chápu, že je tady nějaká užší skupina, která byla ve vedení krajské ANO poslední tři roky. Honza Říčař byl rok a půl místopředsedou tehdejšího předsedy Martina Stropnického a poté Prahu vedl, takže dnešní podoba pražské organizace je jeho dílo a vizitka," řekl Stuchlík.

Podle informací Aktuálně.cz má Stuchlík podporu předsedy Andreje Babiše, který není dlouhodobě spokojený s fungováním pražského ANO. Už po komunálních volbách odmítl, že by viníkem volební prohry byl lídr Stuchlík a za viníka označil právě pražskou organizaci.

"Moje vina je, že jsem dlouho toleroval, jak naše pražská organizace fungovala. Pražské ANO nefunguje zdaleka podle mých představ. ANO tady má už pátého předsedu, v Praze 11 a 12 jsme zaznamenali totální propadák. V Praze ANO bodovalo spíš kvůli celostátní politice, nepomohli tu hnutí jako brněnský primátor Vokřál nebo ostravský Macura," stěžoval si Babiš, který dokonce v jednu chvíli mluvil o tom, že by bylo dobré pražské ANO rozpustit.

Stuchlík se příliš nechtěl k současnému vedení ANO v Praze vyjadřovat, zároveň ale jasně podpořil Babiše. "Rozumím tomu, proč pan premiér o něčem takovém uvažoval. V pražském hnutí ANO se nic moc neděje, pražské ANO je takové nijaké, nic si pod ním nepředstavíte, nemá tvář a nemá jasný tah na branku," soudí Stuchlík, podle kterého je to především odpovědnost předsedy pražského ANO Jana Říčaře.

"On byl rok a půl místopředseda a další rok a půl je předseda. Nedokázal se v hnutí ANO dostatečně prosadit, a nemyslím si, že by se na tom něco změnilo, kdyby se dostal do předsednictva," míní Petr Stuchlík, který věří, že jemu by se to podařilo: "Chodí za mnou zástupy členů a říkají, jaká je škoda, že jsem nebyl v hnutí ANO členem dříve, že by mě podpořilo do vedení hnutí," dodal.

Jen prázdná kritika a fabulace, brání se šéf ANO v Praze

Předseda Říčař Aktuálně.cz sdělil, že Stuchlík je "pravděpodobně nejrychleji přijatý člen v historii hnuti ANO. "Nebudu ho hodnotit, mohl by být pro hnutí přínosem, ale musí se chovat jako týmový hráč. Zatím ale nemám pocit, že by se tak choval, slyším od něj pouze prázdnou kritiku a fabulace," řekl Říčař. Současné situace kolem Stuchlíka mu připomíná dobu, kdy ANO v Praze bylo rozhádané.

"Samozřejmě s tím rozdílem, že pražská organizace je v tuto chvíli jednotná a toto je sólo akce Petra Stuchlíka, který se snaží mediálně vyvolat dojem jakéhosi konfliktu," podotkl Říčař, který jednotu dokládá tím, že jej do vedení ANO nominovalo na pražském sněmu 76 delegátů z celkových 82. "Navíc jsem dostal nominace i z většiny ostatních krajských organizací," upozornil.

Říčař odmítá i kritiku, že by byl nevýrazný a Praha neměla ve vedení ANO silné slovo. "Úkolem předsedy krajské organizace není plnit stránky novin, ale především řídit organizaci. Říkat, že pražská organizace nemá tvář, je nesmysl," uvedl Říčař, který označuje za dnešní výrazné tváře Prahy Patrika Nachera nebo Ivana Pilného. "I bez masivní kampaně dokázali v komunálních volbách získat více hlasů než Petr Stuchlík," prohlašuje Říčař. Nacher ani Pilný ovšem nejsou členy hnutí ANO, vystupují za něj jako nezávislí.

Video: V ANO chci výš, jsem odhodlaný bojovat, říká Stuchlík