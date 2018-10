V Moskvě jsem jasně řekl, že máme problém s kauzou Skripal, hájí se Vondráček

"Argumentů mám spoustu," nebrání se debatě poslanec Radek Vondráček, kterého opoziční poslanci kritizují za cestu do Moskvy.

Praha - Předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) bude rád, pokud poslanci budou chtít debatovat o jeho pracovní cestě do Ruska. Některé výtky, zejména ze strany pirátů, kteří chtějí debatu zařadit na program nejbližší schůze, ho urážejí, řekl. Vondráček byl v Rusku v čele delegace zdravotnického výboru a jednal i s politiky, kteří figurují na sankčním seznamu Evropské unie a USA.

"Jsem první český politik, který v Moskvě přímo svému ruskému protějšku řekl, že jsme jasně na straně svých spojenců a že potřebujeme být čitelní pro své spojence, že máme problémy s kauzou Skripal (agent otrávený ve Velké Británii Sergej Skripal), že máme problémy s Ukrajinou," řekl v pondělí novinářům Vondráček.

Právě kvůli ruské anexi ukrajinského Krymu západ sankční seznamy vydal. Jsou na nich i předsedové obou ruských parlamentních komor Vjačeslav Volodin a Valentina Matvijenková, s nimiž se Vondráček jednal.

Kritikům předseda sněmovny vzkázal, že nevědí, co se projednávalo. "Argumentů mám spoustu," podotkl. Poukázal na to, že žádné jeho jednání nebylo separátní, všech se účastnili členové české delegace ze zdravotnického výboru. Čeští a ruští politici spolu nemusí souhlasit, ale je důležité vést na určité úrovni politický dialog, dodal.

Vondráček soudí, že Česko po třech desetiletích od pádu socialismu už může konečně mít vlastní sebevědomou zahraniční politiku. "Jestliže tam (v Rusku) může jednat Rakušan, Němec, Francouz, Nizozemec, jak si mám odůvodnit, že Čech nemůže?" tázal se řečnicky.

Pirátský poslanec Jan Lipavský, který chce zařazení bodu na schůzi sněmovny iniciovat, označil minulý týden Vondráčkovu cestu do Ruska za "jakýsi vrchol jeho nekompetentního jednání", v Rusku se podle něho zesměšnil. "Já vlastně považuji za potupu, co udělal České republice," řekl Lipavský. Piráti mluví o poníženosti a o vazalství a poukazují také na to, že Vondráček s sebou nevzal české novináře a většina informací o jeho cestě pochází jen z ruských médií.

Naopak premiér Andrej Babiš (ANO) se o víkendu předsedy Sněmovny zastal. "Celá iniciativa vznikla kvůli stížnosti českých občanů, že nemají adekvátní zdravotní péči v Rusku," řekl v neděli v České televizi Babiš. Předseda vlády zdůraznil, že Česko stojí za tím, že ruská okupace ukrajinského Krymu je nepřijatelná a že unijní sankce platí. S Ruskem je ale podle něho nutné komunikovat a Vondráček reprezentoval Česko podle něho skvěle.

Schůze Sněmovny začíná v úterý odpoledne. Piráti debatu o Vondráčkově cestě do Ruska na program zřejmě prosadí.

Pravidla jednání sněmovny se mají změnit

Předseda sněmovny zároveň v pondělí uvedl, že chce opět jednat s předsedy poslaneckých klubů o změnách v jednacím řádu dolní komory. Má už zpracovanou základní představu o tom, jak by se měla pravidla změnit.

Inspiraci hledal Vondráček i při pondělním jednání s předsedou makedonského Národního shromáždění Talatem Xhaferim. Podle Vondráčka se na setkání hovořilo kromě jiného o tom, jaké limity mají makedonští poslanci na debatu nebo na projednávání pozměňovacích návrhů.

Vondráček už dříve vyvolal založení pracovní skupiny pro úpravy jednacího řádu, v níž jsou zástupci jednotlivých poslaneckých klubů a právníci ze sněmovny i z ministerstva spravedlnosti. Jejím cílem je navrhnout změny, na nichž by panovala širší shoda. "My nějaký základní návrh už máme, rád bych si teď znova promluvil s předsedy klubů," řekl v pondělí předseda sněmovny.

K setkání se svým makedonským protějškem také uvedl, že měl možnost se s Xhaferim mluvit krátce poté, co makedonský parlament v pátek večer hlasoval o ústavní změně, která povede ke změně názvu balkánské země. Vondráček se podle svých slov zajímal například o to, jak probíhala debata, nebo o to, kdy se dá očekávat závěrečné hlasování o změně ústavy. To by podle Xhaferiho mohlo nastat v polovině prosince nebo i v polovině ledna příštího roku.

Vondráček naopak informoval Xhaferiho o nedávném jednání V4 v Košicích. "Že rozšíření Evropské unie o Makedonii je stále v našem zájmu, je to jedna z priorit," řekl novinářům.