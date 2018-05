Ústecká ČSSD odmítá podpořit vládu s Babišem. Naše postavení ve vládě by bylo nedůstojné, tvrdí

AKTUALIZOVÁNO před 2 hodinami

Místní politička Gabriela Nekolová se tak v nové vládě ministryní práce a sociálních věcí nestane.

Ústí nad Labem - Ústecká ČSSD odmítá podpořit připravovanou koaliční vládu s ANO, místní politička Gabriela Nekolová se tak v nové vládě ministryní práce a sociálních věcí nestane. Informaci České televize Aktuálně.cz potvrdil šéf krajské ČSSD Miroslav Andrt.

"Z našeho kraje vstup do vlády hodně lidí odmítá. Tento týden jednaly okresní výkonné výbory a to, co se vyjednalo a v jakém postavení tam jsme, je pro většinu lidí nepřijatelné," řekl politik s tím, že kraj bude jednat s vedením strany v pátek večer.

Potvrdil také, že Nekolová se ministryní v případném novém kabinetu nestane. "To jsme tvrdili celou dobu, nikdo tomu nechtěl věřit," sdělil.

"Bylo zvláštní, jak byla paní Nekolová oslovená, napřímo bez konzultace s krajem. Oficiálně jsme to s předsedou Hamáčkem projednávali až tento týden. Vzhledem k tomu, jaká je v našem kraji nálada k vstupu do vlády, si to trochu protiřečí. Nemáme důvěru v to, jak je koaliční uspořádání domluvené. Paní Nekolová má předpoklady vykonávat tuto pozici, ale podle nás je to postavení pro nás nedůstojné a nevěříme tomu, že ten příběh pro nás bude dobrý," dodal Andrt.

Předseda strany Jan Hamáček má v pátek odpoledne představit jména případných ministrů předsednictvu, v pondělí začíná referendum, v němž budou členové ČSSD o vstupu do vlády rozhodovat.

Grémium ČSSD, na které naváže zasedání předsednictva, by mělo sestavit seznam kandidátů ČSSD do pěti ministerských pozic. Podle dostupných informací by se měl stát ministrem vnitra předseda sociální demokracie Jan Hamáček. Za nominanda na post ministra zahraničí byl považován europoslanec Miroslav Poche. Jeho kandidaturu ale ve čtvrtek odmítl prezident Miloš Zeman. Podrobnosti nesdělil. O jménech kandidátů jednal v Ostravě s Hamáčkem.

Podle koaliční dohody by kromě vnitra a diplomacie sociální demokracie měla získat vedení ministerstva práce a sociálních věcí, zemědělství a kultury. Spolupráci ČSSD a hnutí ANO za podpory KSČM budou schvalovat členové sociální demokracie v referendu od 21. května do 14. června. Výsledky budou známy 15. června.

Zatímco Hamáček se uplynulý týden věnoval propagaci referenda a další spolupráce s ANO v krajích, senátoři ČSSD v čele s předsedou horní komory napsali členům strany dopis, ve kterém od vládního angažmá s bývalými koaličními partnery odrazují. "Účast naší strany ve vládě není podle našeho přesvědčení šancí na rehabilitaci v očích voličů a výrazný růst preferencí. Není ani záchranou parlamentní demokracie v naší zemi," uvedl předseda Senátu Milan Štěch v listu. Babiše přitom označuje za oligarchu, se kterým by sociální demokraté neměli spolupracovat s ohledem na svou historii i problémy, které přinesla společná vláda v uplynulém období.

Připomenul, že Babiš nyní v krajích slibuje miliardové investice, a to i za resorty, které by měli spravovat sociální demokraté. "Dá se očekávat, že v případě nenaplnění těchto slibů vina bude svedena na ně, tj. na ČSSD," varoval. Jako problematické označil body programového prohlášení týkající se důchodové reformy či pravomocí celní správy, v dokumentu mu chybí podpora strukturálně postižených regionů, naopak za nadbytečnou považuje podporu budování nových úřednických budov a následného prodeje budov ministerstev v atraktivních lokalitách Prahy.