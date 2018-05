Schůzka Babiše, Hamáčka a Filipa o vojenských misích zatím nemá jasný závěr

AKTUALIZOVÁNO před 2 hodinami

Jednání mezi šéfy hnutí ANO, KSČM a ČSSD o případných změnách v návrhu programového prohlášení koaliční vlády sociálních demokratů a ANO nepřinesla jasný závěr. Po jednání to novinářům řekli předsedové ANO Andrej Babiš a ČSSD Jan Hamáček. Komunisté, s nimiž ANO jedná o podpoře pro koaliční kabinet s ČSSD, avizovali, že vládu nepodpoří, pokud bude chtít rozšiřovat české vojenské mise v zahraničí. Hamáček po jednání řekl, že ČSSD trvá na tom, aby v programovém prohlášení byly zahrnuty spojenecké závazky Česka. Babiš řekl, že neshody považuje za otázku formulace. "Musíme si to vysvětlit, některá slovíčka, ale já bych to tak dramaticky neviděl," řekl premiér v demisi.

