Starostové představí eurokandidátku zatím bez TOP 09, tu čeká debata o Pospíšilovi

Až budou Starostové a nezávislí příští týden v úterý představovat svou kandidátku pro květnové evropské volby, ukážou i několik dalších stran, s nimiž do těchto voleb společně půjdou. Podle informací Aktuálně.cz ale mezi nimi nebude poněkud překvapivě strana, o jejíž spolupráci se STAN se v posledních týdnech hovořilo nejvíce - TOP 09.

Nejsou na politické scéně jiné dvě strany, které by k sobě měly tak blízko jako Starostové a nezávislí a TOP 09. Už dlouho obě strany dokonce avizují, že by mohly jít do evropských voleb společně, a věří si i na velmi dobrý výsledek. Jenže zatím to vypadá tak, že až příští týden předstoupí starostové před veřejnost, místo pro TOP 09 bude zatím prázdné. Důvod?

"My chceme nejdříve představit naši vlastní kandidátku, kterou bych označil za široký evropský proud stran, které jsou jasně pro Evropskou unii. Máme samozřejmě k její podobě některé výhrady, ale vždy je lepší měnit EU zevnitř, jako silný člen tohoto společenství," sdělil v pátek předseda STAN Petr Gazdík.

Proč ale nebude na tiskové konferenci také TOP 09? Gazdík to vysvětluje tím, že nyní chce ukázat veřejnosti čistě strany, které budou součástí kandidátky STAN. "Bez ohledu na vyjednávání s TOP 09 jsme my jako starostové jednali s celou řadou různých stran, které třeba nejsou celostátní, ale mají silné zastoupení v nějakém regionu. Jsou to naši partneři, my jsme je pozvali na kandidátku STAN," vysvětluje Gazdík a ujišťuje, že to v žádném případě neznamená, že by starostové nechtěli společně kandidovat s TOP 09.

"Počkáme, až si tato strana rozhodne o svých kandidátech, příští týden si s nimi sedneme za jeden stůl a rozhodneme, kdo na kterém místě evropské kandidátky bude. Věřím, že za několik málo týdnů uděláme druhou tiskovou konferenci a na ní už bude také TOP 09," upřesňuje předseda Gazdík.

Pokud jde o STAN, jejich jedničkou je současný europoslanec Stanislav Polčák, za kterým následuje místopředseda strany Radim Sršeň. Na dalších místech mají být lidé ze zmiňovaných malých stran, které se ukážou na tiskové konferenci příští týden.

Má Pospíšil kandidovat, nebo nemá?

Dění u starostů je tedy jasné, co se ale mezitím děje v TOP 09? A nevadí předsedovi TOP 09 Jiřímu Pospíšilovi, že STAN bude prezentovat svou kandidátku s regionálními stranami bez nich?

"Je to rozhodnutí starostů a já to respektuji. Informovali mě o tom a vysvětlili mi to. Oni prostě chtějí první představit svou část kandidátky, na které spolupracují s menšími regionálními stranami," reagoval Pospíšil.

Podle informací Aktuálně.cz probíhají v jeho straně do poslední chvíle debaty o tom, jestli má do evropských voleb kandidovat právě Pospíšil, případně na jakém místě má být. Uvnitř strany jsou totiž lidé, kteří namítají, že Pospíšil jako předseda strany by neměl trávit čas v Evropském parlamentu, ale měl by se věnovat politice doma.

Tento názor zastává například předseda poslaneckého klubu Miroslav Kalousek, který se ale dlouhodobě k vnitřnímu dění ve straně nevyjadřuje. "Předsedou strany je Jiří Pospíšil, on se proto vyjadřuje za naši stranu. Své vlastní názory se snažím říkat na našich vnitrostranických jednáních," řekl Miroslav Kalousek.

Své názory nepochybně řekne i v pátek večer, kdy se sejde výkonný výbor, který bude vybírat kandidáty do evropských voleb. Favoritem na lídra je jednoznačně právě Pospíšil. "Uvidíme, jaký bude výsledek, můžu říci, že mám nominaci Prahy, ale víc bych to nechtěl komentovat," řekl v pátek dopoledne Pospíšil.

Pokud jde o možnou společnou kandidátku TOP 09 a STAN, tak Pospíšil tvrdí, že na její představení je ještě čas. "Jednání stále probíhají, ale už brzy skončí. Jakmile si rozhodneme naši kandidátku, sedneme si se starosty a dohodneme se, jak seřadíme jednotlivá jména," řekl.

Podle něj je vysoce pravděpodobné, že společná kandidátka vznikne a jména se v ní budou střídat "zipováním". Tedy za sebou půjde vždy jeden kandidát TOP 09 a jeden kandidát STAN či menších stran, které budou se starosty v koalici.

V dalších dnech by se mělo také vyjasnit, jestli jedničkou celé kandidátky případné koalice TOP 09 - STAN bude Pospíšil, či někdo jiný. Zdroje ze zákulisí obou stran Aktuálně.cz sdělily, že favoritem je Pospíšil, který je podle průzkumů veřejného mínění mezi lidmi více známý než kdokoliv další z kandidátů těchto stran do evropských voleb. "Toto je otevřená věc. Budeme se o tom se starosty bavit," podotkl Pospíšil stručně.

Není špatné být i evropským poslancem

Pokud Pospíšil bude jedničkou a opět zasedne v Evropském parlamentu, mohl by mít problémy při volbě předsedy TOP 09 na podzim letošního roku. A to právě kvůli tomu, že bude sedět na více židlích. Pospíšil jakékoliv pochybnosti a námitky ohledně tohoto odmítá a prohlašuje, že všechno zvládá. Když se ho na toto téma ptala nedávno v rozhovoru redakce Aktuálně.cz, tvrdil, že v TOP 09 nemá s touto kumulací funkcí větší problémy.

"My jsme strana, kde nejsou frakce, kde nejsou skupiny, nejsme rozštěpeni jako sociální demokraté. Fungujeme jako jeden tým. U nás je klid," prohlásil a podobně sebejistě vysvětloval, že všechno zvládá a není nutně třeba, aby šéf strany seděl v Poslanecké sněmovně.

"V určitých chvílích je samozřejmě výhodou, když je předseda strany současně poslancem. V jiných chvílích, třeba když hájíme evropskou agendu, vůbec není špatně, že předseda je evropským poslancem. Já vystupuji velmi často a velmi výrazně se vyjadřuji k řadě věcí, takže z hlediska prezentace názorů TOP 09 není handicap, že nejsem poslancem," řekl.

Pospíšil má kromě jiných podporu také v první místopředsedkyni strany Markétě Pekarové Adamové. Ta v pátek před jednáním výkonného výboru Aktuálně.cz potvrdila, že o postavení Pospíšila se ve straně debatuje, ale podle ní nejde o nic vážného.

"Existuje pár názorů, které se dívají odlišně na to, aby Jiří Pospíšil byl zároveň europoslancem a předsedou. Jsem ale moc ráda, že jsme demokratická strana, ve které klidně o těchto věcech mluvíme, a nejsme jako některé jiné strany a hnutí, kde předseda zavelí a podle toho se všichni řídí," uvedla první místopředsedkyně topky.

Také ona je přesvědčena, že výsledkem současných debat bude nakonec společná kandidátka TOP 09 a STAN, na které bude mimo jiné Jiří Pospíšil. "Vše k tomu směřuje, ale nejdříve je potřeba, aby proběhla demokratická volba, ve které se vyjádří příslušné orgány, jako je náš výkonný výbor," dodala.

Většina parlamentních stran už své kandidátky představila. Například u ODS je jedničkou Jan Zahradil, což tento týden potvrdila výkonná rada ODS. Zároveň schválila i všechna další jména. O minulém víkendu si evropské kandidáty vybrali i piráti. Podobně je už známo, že sociální demokraté budou mít v čele Pavla Poce a lidovci Pavla Svobodu. Hnutí ANO sice ještě kandidátku neschválilo, ale jako o téměř hotové věci se mluví o tom, že ANO povede do eurovoleb současná poslankyně Evropského parlamentu Dita Charanzová.