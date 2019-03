Stanjura: Budoucnost Klause ml. v ODS vyřešíme v řádu dnů, programově jsme se rozešli

ODS předpokládá, že neshody kolem Václava Klause mladšího vyřeší během několika dnů. Jasněji by mohlo být v sobotu, kdy jedná výkonná rada ODS, která má možnost Klause vyloučit. Z řad ostatních stran zaznívají názory, že by měl skončit i v čele školského sněmovního výboru. Šéf poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura však o této variantě zatím nechtěl spekulovat.

Místnost místopředsedy sněmovny a šéfa ODS Petra Fialy, která je jen pár kroků od jednacího sálu poslanců, byla ve čtvrtek dopoledne prostorem, kde se Fiala společně s šéfem klubu Stanjurou radil o další budoucnosti Václava Klause mladšího. Stále ještě poslance ODS, kterého poslanecký klub ve středu večer vyzval k tomu, aby opustil klub.

Pro ODS jde o velmi nepříjemnou věc, a to zejména kvůli tomu, že se odehrává jen pár týdnů před volbami do Evropského parlamentu, ve kterých chce ODS ukázat, že získává stále více voličů.

"Ne ne, my jsme o Václavu Klausovi nejednali, byl jsme jenom na kávě," usmíval se po vyjití z místnosti Stanjura.

Na dotazy Aktuálně.cz, kdy se situace kolem Klause vyjasní, odpověděl, že se vše vyřeší "v řádu dnů". "Po dlouhé debatě jsme došli k závěru, že se naše politické cesty rozešly. Ty důvody jsou hlavně programové a to se prostě v politice stává. Ještě se poradíme, jak budeme dál postupovat," okomentoval středeční výzvu klubu směrem ke Klausovi.

Celá personální záležitost se ale může hodně táhnout, zvláště, když sám Klaus dal najevo, že z klubu ani ODS odcházet nemíní. Ve čtvrtek ráno ve sněmovně nebyl, ale už ve středu výzvu poslaneckého klubu odmítl. A ještě k tomu přidal před půlnocí následující vzkaz: "Zdá se, že český lid má mučedníky stále ve velké oblibě. Děkuji za podporu!" napsal ke snímku grafu, který ukazoval, jak velký je zájem o jeho facebookové příspěvky.

Vedení strany má možnost Klause z ODS vyloučit, konkrétně by to mohla udělat výkonná rada ODS, které to umožňují stanovy. Na pravidelném jednání se sejde v sobotu.

Zůstane v čele výboru?

Kromě toho ale musí ODS vyřešit jednu zásadní věc. A to, jestli ponechá Klause v čele důležitého školského výboru. Když se deník Aktuálně.cz obrátil ve čtvrtek dopoledne na poslance jiných stran, sdělili, že vyčkávají, jak se zachová vedení ODS. Pokud nerozhodne o změně v čele výboru, vyzvou ji k tomu patrně jiné strany. Například poslanec ČSSD Petr Dolínek už avizoval, že v pátek na jednání sněmovny navrhne odvolání Klause z čela výboru. Místopředseda ČSSD Josef Veselý ve čtvrtek dopoledne řekl, že politické grémium strany se o tom bude ještě odpoledne radit.

"Je to naše vnitrostranická věc. My taky ostatním nemluvíme do personálních nominací a poprosil bych ostatní strany o totéž," řekl k tomu Stanjura s tím, že o výměně zatím nepřemýšlí.