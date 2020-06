Doufal v podporu topky a STAN, podpořily proti němu Němcovou. Hampl neskrývá zklamání

Pro nynější senátory Václava Hampla a Václava Lásku to bylo nepříjemné překvapení. Čekali, že je na podzim v senátních volbách podpoří TOP 09 a STAN, ty se ale rozhodly podpořit jiné kandidáty - Miroslavu Němcovou a Michaela Žantovského, za nimiž stojí také ODS. Stáli jsme o podporu, přiznává Hampl a Láska. "Nám se ale víc líbí Němcová a Žantovský," sdělili Aktuálně.cz předsedové TOP 09 a STAN.

Zatímco ODS, STAN a TOP 09 představily minulý týden s viditelnou spokojeností dva společné senátní kandidáty pro Prahu, stávající pražští senátoři, kteří chtějí mandát obhajovat, tak získali silné soupeře. Přitom zpočátku doufali, že minimálně TOP 09 a STAN podpoří právě je.

"Jako senátor i rektor Univerzity Karlovy jsem vždy dělal vše pro to, abychom žili v demokratické a svobodné zemi, byli aktivním členem Evropské unie, chránili životní prostředí a investovali do vzdělanosti. Domníval jsem se, že to jsou priority i ostatních opozičních stran," sdělil Aktuálně.cz Hampl, o kterém se v minulosti mluvilo i jako o možném předsedovi Senátu.

Jenže místo Hampla dostala na Praze 1 důvěru zmíněných opozičních stran poslankyně ODS Miroslava Němcová. Hampla tak čeká souboj s političkou, jejíž postoje jsou značně obdobné těm jeho. Oba se profilují jako jednoznační zastánci prozápadního směřování Česka, ukotvení v Evropské unii a značně kritičtí jsou k politice prezidenta Miloše Zemana či premiéra Andreje Babiše.

I proto si senátor Hampl myslel, že ho v jeho opětovné kandidatuře podpoří TOP 09 a STAN. "Protože nemám pocit, že bych se svým principům během práce v Senátu zpronevěřil, tak mi postup STAN a TOP 09 přijde poněkud kontraproduktivní a narušující důvěryhodnost jejich étosu o spolupráci demokratických stran," neskrývá Hampl zklamání.

Strany se ale neobrátily zády jen k němu, podobně jako Němcovou na Praze 1 podpoří společně také kandidáta na Praze 5, kde s ODS stojí za Michaelem Žantovským, ředitelem Knihovny Václava Havla. Mandát tam chce ale obhajovat senátor Václav Láska zvolený před šesti lety za KDU-ČSL a Stranu zelených.

Na rozdíl od Hampla ale Láska, s kterým má mimochodem podle statistik vůbec nejbližší shodu názorů v hlasování, už dlouho věděl, že podporu STAN a TOP 09 mít nebude.

"Před necelým rokem jsem obě strany oslovil a oznámil jsem jim, že budu místo v Senátu obhajovat a jestli by nemělo smysl jednat o mé podpoře, obě mi obratem sms zprávou sdělily, že není o čem jednat, protože plánují postavit vlastního kandidáta. Takže už asi rok jsem sžitý s tím, že někdo proti mně kandidovat bude. Navíc se už dva měsíce povídalo, že to bude pan Žantovský, takže i na to jsem se připravil a nemám s tím problém," vysvětluje Láska, který se podle svých slov bude soustředit na to, aby svůj mandát obhájil.

Němcová jako ukázka síly 'demokratického bloku'

Všichni tři předsedové sněmovních opozičních stran, které na Praze 1 a 5 v boji o Senát spojí síly, uvádějí, že chtěli ukázat, že dokážou spolupracovat, jak dlouhodobě proklamují.

V případě Hampla ale například předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že zpočátku o jeho podpoře skutečně uvažovali. Ale nakonec se rozhodli pro jiného kandidáta. "Podpora paní Němcové mi přišla jako velmi přirozená, vnímám ji jako zkušenou političku, která zanechala na české politické scéně v minulých desítkách let velmi významnou stopu," uvedla Pekarová Adamová, podle které jsou hodnoty Němcové stejné jako TOP 09.

"Její proevropské směřování a názor na Evropskou unii považuji za velmi blízký tomu našemu. Nemám pochyb o tom, že bude reprezentovat stejné hodnoty, jaké zastává TOP 09," dodala s tím, že za nejdůležitější ze všeho považuje spolupráci zmiňované trojice stran.

TOP 09 patrně nepočítala s podporou Hampla už delší dobu, a to ještě před oznámením kandidatury Němcové. Členové této strany v Praze totiž původně mluvili ještě o jiném kandidátovi - bývalém bankéři a členu TOP 09 Radovanu Vávrovi. Ten jednal v minulých měsících také se zástupci pražské ODS, ale po setkání s Markétou Pekarovou Adamovou bylo jasné, že do souboje o Senát nepůjde.

"Řekla mi, že už v senátních volbách chce pospojovat co nejvíce sil 'demokratického bloku' a že senátor Jiří Vystrčil, který má v ODS senátní volby na starosti, chce v Praze nominovat paní Němcovou. Odpověděl jsem, že to chápu a domluvili jsme se, že počkáme, jak se ODS nakonec definitivně rozhodne. Po čase jsme se potkali a shodli se, že podpoříme skutečně paní Němcovou. Myslím si, že je to opravdu velmi dobrá kandidátka a já jí budu držet palce," řekl Aktuálně.cz Vávra.

Někteří lidé poukazují na to, že Němcová se na rozdíl od Hampla ve svém volebním obvodu nenarodila, ani tady trvale nežije. Podle Vávry to ale není problém. Podle něj lidé z TOP 09 na Praze 1 nebyli s Hamplem jako senátorem příliš spokojeni. "Kolegové mi říkali, že nejsou ze spolupráce s panem Hamplem nadšeni. Tvrdili, že vlastně nevěděli, že mají senátora," uvedl Vávra.

Každopádně předseda ODS Petr Fiala je spokojený, že prosadil pro Němcovou širokou podporu, navíc v Praze 1, kde má patrně ještě větší šance uspět než v domovském Žďáru nad Sázavou v Kraji Vysočina. Němcová má fakticky dva domovské obvody, v minulosti byla zvolena do sněmovny jako jednička kandidátky v Praze, i jako dvojka kandidátky na Vysočině.

"Je to soutěž, je to boj, my si myslíme, že Miroslava Němcová je vynikající kandidátka, která patří do Senátu, a jsem rád, že si to myslí také Starostové a TOP 09," uvedl Fiala a nechtěl komentovat to, že jdou proti Hamplovi. "Nebudu se k němu vyjadřovat. Samozřejmě ho znám dlouho, ale nebudu hodnotit lidi, kteří kandidují za jinou politickou stranu," řekl Fiala, který zná Hampla velmi dobře i z akademického prostředí. Fiala byl rektorem Masarykovy univerzity v Brně v letech 2004 až 2011, Hampl rektorem Univerzity Karlovy v Praze 2006 až 2014.

Na Vysočině podpoříme kandidáta KDU-ČSL, sdělila Němcová

Shodou náhod jsou letos senátní volby také v obvodu Žďár nad Sázavou, kde by Němcová v případě kandidatury šla proti místopředsedovi ČSSD a starostovi Nového Města na Moravě Michalu Šmardovi. Ten podle svých slov není překvapený, že se Němcová rozhodla pro Prahu.

"Náš vzájemný souboj by byl tady na Vysočině těžký, ale nepovažuji od ní za nepoctivé, že kandiduje v Praze. Od chvíle, kdy se stala v roce 2002 místopředsedkyní sněmovny, tak reálně byla víc v Praze než ve Žďáře a začala se z regionu stahovat. Přijde mi i férovější, že jde do voleb tam," uvedl Šmarda.

Sama Němcová tvrdí, že je pro ni velmi důležitá společná podpora ODS, TOP 09 a STAN právě pro její pražskou kandidaturu. "Jsem ráda, že se po několika jednáních dohodli, že mě podpoří. Je to odpověď na četné výzvy od občanů, kteří po užší spolupráci demokratických sil již dlouho volají. Ukazuje se, že bez schopnosti postupovat společně nelze ve volbách uspět natolik silně, aby to znamenalo porážku dosavadní vlády a změnu poměrů v České republice," říká a možný přesun z Poslanecké sněmovny do Senátu vysvětluje tak, že je v něm lepší atmosféra. "Chci svoje zkušenosti uplatnit v prostředí, kde panuje jiná atmosféra a jiné vztahy," míní.

Na otázku Aktuálně.cz, zda nezvažovala kandidaturu někde jinde, když jde proti Václavu Hamplovi, s nímž patrně sdílí podobný pohled na politiku, odpověděla, že nikoli. Byť to znamená, že jeden z dvojice Hampl - Němcová v Senátu nebude.

"Takto vyjednávání dopadlo a asi by ani nebylo dobře, kdyby byly volby dopředu nalajnované, všichni by odstoupili, zůstal by jeden jasný kandidát a voliči by neměli na výběr," reagovala Němcová.

A na dotaz, proč nekandiduje ve Žďáru nad Sázavou, odpověděla, že tam ODS podpoří kandidáta KDU-ČSL Josefa Klimenta, který je místostarostou Žďáru. "Právě tento obvod byl jeden z těch, kde jsme zvažovali, kdo tam má větší sílu. A nakonec jsme se jako ODS rozhodli podpořit kandidáta KDU-ČSL, protože se domníváme, že to bude on, kdo by mohl porazit kandidáta ČSSD," uvedla.

TOP 09 a STAN mě odmítli podpořit, říká Láska

Kromě Němcové a Žantovského byl v Praze ve hře ještě další zajímavý kandidát. Starostové původně zvažovali postavit v Praze 1 vlastního kandidáta, a to spisovatele a nakladatele Jiřího Padevěta. Podle šéfa strany Víta Rakušana jim ale sám řekl, že si Miroslavy Němcové velmi váží a nepůjde proti ní.

Na dotaz, co říká na to, že jak Hampl, tak Láska by byli rádi za podporu jeho hnutí, odvětil, že je chápe. "Oba dva by sice byli rádi za podporu, ale STAN si vybírá takové kandidáty, kteří mu přijdou jako nejlepší v regionu. A nám jako takoví přijdou paní Němcová a pan Žantovský," reagoval stručně Rakušan.

Stejně tak předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že chtějí raději kandidáta, jako je Žantovský. "Jsme rádi, že jsme ho přesvědčili o kandidatuře a byli jsme se schopni domluvit na podpoře společně s ODS a STAN. Vnímám to tak, že spojujeme síly, ne že je tříštíme," řekla.

Láska je přesto přesvědčený, že dělá politiku, která je nejbližší právě STAN a TOP 09.

"I proto jsem je oslovil s dotazem, zda by mě nepodpořily. Hodnotami, které sdílím, mám ke STAN velmi blízko a poměrně blízko mám i k TOP 09. Ale bylo to vyřízené jednou sms zprávou a tím jsem to bral za hotové," řekl Láska, kterého mrzí, že Žantovského podporu zdůvodňovali zástupci těchto stran nutností boje proti hnutí ANO. "Malinko se mě dotklo, když to prezentovali jako spojení proti Babišovi. Já přece nejsem Babišův člověk," namítl.

Samotný Žantovský se nechtěl k Láskovi příliš vyjadřovat, potěšila ho ale Láskova slova na Facebooku, kde napsal, že si váží celoživotní práce Žantovského a těší se na férový souboj. Mimochodem, pod tímto příspěvkem řada lidí vyjadřuje lítost, že jdou proti sobě zrovna tito dva kandidáti, někteří postup trojice stran kritizují.

S Václavem Hamplem jsme před pěti roky slavili společně zvolení senátory. Byť každého z nás nominovala jiná strana. V Senátu s ním mám největší shodu v hlasování. Byť jsme každý v jiném klubu. Takže nikoho nemůže překvapit, že budu dělat vše proto, aby Václav svůj mandát obhájil pic.twitter.com/jX84Et7G7w — Václav Láska (@VaclavLaska) May 22, 2020

"I mě trochu mrzí, že se v obvodě, kde jsme byli oba zvoleni senátory, musíme střetnout právě my. Ani já jsem nakonec neměl jinou volbu, pokud jsem nechtěl utéct před zodpovědností, kterou za vývoj v naší zemi a ve světě kolem nás stále ještě pociťuji. Taková je bohužel politika," říká Žantovský, který se pokusí o návrat do Senátu po 18 letech. Senátorem za Prahu 1 byl už v letech 1996 až 2002 za Občanskou demokratickou alianci (ODA).

V celé věci ohledně Hampla a Lásky mohlo hrát roli také to, že ani jeden není v Senátu v klubu, které jsou nejbližší STAN a TOP 09. Hampl se rozhodl vstoupit do klubu KDU-ČSL a nezávislí a Láska vytvořil vlastní klub. Lídrům politických stran přitom záleží stále více na tom, kdo je v jejich klubu, protože nejsilnější klub má například největší šanci získat prestižní post předsedy Senátu.