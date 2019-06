Senát zřídil komisi, která posoudí audity týkající se Babiše. Mandát má až do ledna

Senát ve čtvrtek ustavil komisi, která má shromažďovat a vyhodnocovat informace týkající se auditních zpráv Evropské komise, které řeší údajný střet zájmů Andreje Babiše (ANO) a také ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD). Senátor Václav Láska zároveň potvrdil středeční informaci Aktuálně.cz, že už nasbíral dostatek hlasů pod ústavní žalobu na prezidenta Miloše Zemana a Senát o ní tak bude hlasovat.

Senát, který tvoří z většiny opoziční politici, zvyšuje tlak na premiéra Andreje Babiše i prezidenta Miloše Zemana. Poté, co senátoři ve středu přijali usnesení, podle kterého podezření ohledně střetu zájmů premiéra Andreje Babiše oslabují českou pozici na jednáních Evropské rady, udělali ve čtvrtek další krok.

Ustavili komisi k vyhodnocení unijních auditů týkajících se premiéra Andreje Babiše a vyplácení evropských dotací do českého zemědělství. Ta může přinést Babišovi větší komplikace než pouhé slovní usnesení.

Dvanáctičlennou komisi, která nebude vyšetřovací, má řídit Zdeněk Nytra z klubu ODS. Je jediným kandidátem a horní komora o něm dnes rozhodne v tajné volbě. Komise by měla fungovat do ledna 2020 s tím, že by průběžně informovala o svých zjištěních.

"Náplní komise by mělo být zpracování informací vyplývajících z návrhů auditních zpráv ke střetu zájmů Andreje Babiše a zastoupeni by v ní měli být zástupci všech senátorských klubů," avizoval předseda senátorského klubu Miloš Vystrčil.

29 podpisů pod žalobou na Zemana

Pokud jde o prezidenta Zemana, skupina senátorů ve čtvrtek dopoledne sdělila podrobnosti kolem ústavní žaloby Senátu právě proti Zemanovi za údajně hrubé porušení ústavy či jiné součásti ústavního pořádku. "Máme dost podpisů na to, aby ústavní žalobu projednal Senát," potvrdil ve čtvrtek předseda senátorského klubu Senátor 21 Václav Láska dřívější informaci Aktuálně.cz, že už se mu podařilo nasbírat dostatek hlasů. Nyní jich má už 29.

On je hlavním "tahounem" ústavní žaloby, o které informoval už na konci letošního dubna. Tehdy sdělil, že text má 44 stran a popisuje 24 údajných porušení zákonů či ústavy, kterých se měl Zeman dopustit.

"Ve všech případech se jedná o bezprecedentní porušení doposud respektovaných pravidel, na kterých ústavnost doposud stála. (…) Ústavně žalovaný využil prakticky každou příležitost, jak uplatnit svůj vliv v oblastech, kde mu podle práva nepřísluší, a způsobem, jejž ústava zapovídá," stojí mimo jiné v žalobě.

Místopředsedové Senátu i předsedové největších senátních klubů ve čtvrtek dopoledne tvrdili, že už sama debata ohledně ústavní žaloby a chování prezidenta má smysl.

"Pokud by Senát mlčel a žádnou aktivitu nevyvinul, tak by to znamenalo, že veškeré jednání prezidenta je v pořádku. De fakto by Senát jednání prezidenta legitimizoval. To by bylo z mého pohledu nebezpečné nejen pro současnost, ale i budoucnost," řekl Láska.

První místopředseda Senátu Jiří Růžička (kandidoval za TOP 09 a STAN s podporou KDU-ČSL) označil žalobu za velmi důležitou. "Možná se dozvíme, že nemáme nic na práci, možná bude někdo naši snahu zpochybňovat, ale je třeba mluvit o tom, jestli je možné, aby prezident vykládal Ústavu jak chce, případně, aby nerespektoval rozhodnutí nezávislých soudů. Pokud i tento akt pomůže tomu, aby se o tom mluvilo, a aby se případně dospělo k nějakým návrhům a závěrům, tak to stojí za to," míní Růžička.

Předseda klubu STAN Petr Holeček označil žalobu za závažnou a zároveň i smutnou záležitost. "Senátoři by ale takto konat měli, pokud mají impulsy, že jednání hlavy státu je na hranici ústavnosti, nebo dokonce ústavní zákony překračuje," uvedl Holeček.

Šéf klubu ODS Miloš Vystrčil zároveň upozornil, že například v jeho klubu neexistuje žádné usnesení, jak mají senátoři ODS postupovat a je na každém, zda se pod žalobu podepíše. "Bohužel jsme nenalezli žádnou jinou možnost, aby prezident republiky dodržoval ústavní zvyklosti a neporušoval Ústavu. Proto mně nic jiného nezbylo než se připojit k žalobě proti prezidentu republiky," řekl. Podle jeho slov bez ohledu na výsledek žaloby bude pro voliče důležité vědět, jak se k žalobě staví nejen Senát, ale také sněmovna a případně Ústavní soud.

"Je potřeba zvednout hlas, i když se to zdá zdánlivě marné a u některých mluvčích to vzbudí úsměv a posměšky. Jedno české přísloví říká, že častá krůpěj i kámen proráží," přidal se předseda senátorského klubu KDU-ČSL Jiří Šilar.

V příštích dnech bude putovat žaloba na organizační Výbor Senátu, který ji zařadí na program některé další schůze Senátu. Následně ji projedná také Poslanecká sněmovna, kde ale s největší pravděpodobností převáží odpůrci podání takové žaloby. Většina poslanců hnutí ANO, ČSSD, KSČM a SPD, kteří mají ve sněmovně jasnou převahu, stojí dlouhodobě za prezidentem.