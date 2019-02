Pravicové ideje hnutí ANO posílal Macura delegátům marně. Vedení je na sněm nepustilo

Když se primátor Ostravy Tomáš Macura na nedělním sněmu hnutí ANO podivoval, proč nemají delegáti na stole výsledky jím organizované "pravicové" ideové konference ANO, věřil, že šlo o nedopatření, které se podaří během dne napravit. "Záhada" s dokumenty však zůstala nevyjasněna, delegáti během dne nic nedostali. Podle informací Aktuálně.cz o tom rozhodlo vedení hnutí. Macura je ale přesto spokojený. Podle svých slov nečekal, že při volbě vedení dostane tolik hlasů, kolik jich dostal.

Byla to zřejmě jediná "záhada" nedělního sněmu hnutí ANO. Když před delegáty předstoupil ostravský primátor Tomáš Macura, který chtěl mluvit o výsledcích lednové ostravské ideové konference ANO, hned v úvodu projevu si postěžoval:

"Výstupem z ideové konference je poziční dokument, o kterém jsem se trochu bláhově domníval, že ho dostanete dnes do svých složek. Zřejmě z nějakých technických důvodů se tak nestalo. Ale věřím, že to není nic tajného a dá se to napravit."

Delegáti ale zmíněný dokument nedostali ani po jeho projevu. Macura stále věřil, že jde o nedorozumění. "Snažím se to pokládat za nějaký technický lapsus, budu to zjišťovat," říkal během sněmu Aktuálně.cz.

Co zaznělo na ideové konferenci, se neví

Ideová konference, jejíž závěry dokument shrnoval, nebyla bezvýznamná akce. Sešlo se na ní v lednu kolem sta členů, včetně předsedy Andreje Babiše, a celý den debatovali o tom, jaký program by ANO mělo v příštích měsících prosazovat. Padaly přitom i mnohé pravicovější návrhy, které prosazuje Macura i někteří další členové hnutí.

Na veřejnost se z ní ale moc nedostalo, probíhala za zavřenými dveřmi. Na následné tiskové konferenci tehdy Babiš prohlásil, že ANO je pro všechny občany, a nelze proto mluvit o levicovějším nebo pravicovějším zaměření hnutí. Právě po této konferenci ale ministryně financí Alena Schillerová promluvila o možném konci daňových přiznání pro menší živnostníky.

Více o tom, co na konferenci zaznělo, mohl prozradit právě dokument, který chtěl Macura rozdat delegátům. Před sněmem ho poslal na centrálu ANO s tím, aby se k delegátům sněmu dostal. "Dali jsme to dohromady s Petrem Vokřálem a poslali jsme to před pár dny s tím, ať se to připraví do složek na sněm, jenže to v nich není. Fakt nevím," podivil se Macura.

Předsednictvo hnutí nedalo pokyn, tvrdí hlavní manažer

S dotazem, proč se výsledky ideové konference nedostaly na samotný volební sněm hnutí ANO, se Aktuálně.cz obrátilo na vedení hnutí i na hlavního manažera hnutí Jana Richtra. Místopředseda ANO Richard Brabec odkázal právě na Richtra, který sdělil, že program sněmu připravovalo předsednictvo hnutí. "A v tomto programu byla pouze informace delegátům o proběhlé ideové konferenci. Tečka. To bylo všecko. A pan Macura o konferenci informoval," řekl Richter.

Na doplňující dotaz, proč ale kromě ústní informace nemohli delegáti dostat písemné závěry ideové konference, jak chtěl Macura, hlavní manažer Richter odpověděl, že k tomu nebyl důvod.

"Ideová konference žádné závazné usnesení, které by se týkalo závěrů konference, nepřijala. A předsednictvo hnutí, které připravovalo volební sněm, nedalo žádný pokyn k tomu, aby se tam ty věci do složek delegátů dávaly," vysvětlil Richter s tím, že by se však dokumenty měly k členům dostat.

"Myslím, že tyto materiály budou k další debatě všem členům hnutí ANO, budou rozeslány přes místní, oblastní a krajské organizace. Určitě se k tomu v budoucnosti vrátíme," slibuje Richter.

Samotný Macura bude mít dobrou příležitost se zeptat na osudy svých dokumentů přímo předsedy Babiše a dalších lidí ve vedení strany, protože byl na sněmu zvolen členem předsednictva, tedy orgánu, který v minulém složení "nedal pokyn" ke zveřejnění jeho závěrů z ideové konference.

Jelikož se závěry ideové konference nikde neobjevily, redakce Aktuálně.cz o ně hnutí ANO požádala. Mluvčí Lucie Kubovičová odkázala na primátora Macuru, který ale zatím nechce dokumenty dávat k publikování. Vysvětlil to tím, že chce vše nejdříve probrat s vedením ANO. "Do té doby mi nezbývá než považovat onen dokument za interní a zveřejňovat jej nebudu," vzkázal Aktuálně.cz. Ujistil ale, že "otázky osudu dokumentů určitě ještě otevře na předsednictvu".

První místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek potvrdil, že vedení o tom skutečně bude jednat. Zároveň tvrdí, že nebylo úmyslem něco zatajit. "Nešlo o žádný naschvál, ale procesní a možná technické nedorozumění. Závěry ideové konference budeme ještě znovu řešit na předsednictvu, které se sejde v novém složení," sdělil.

Získal jsem více, než jsem čekal, hodnotí s odstupem Macura

Bude zajímavé sledovat, zda se zmiňované závěry konference skutečně dostanou k členům ANO a případně i do programu hnutí. Z vystupování předsedy Babiše na sněmu i jinde je zřejmé, že nevidí rád, když se v ANO mluví nahlas o pravicovosti. A to přesto, že poslední výroky jeho i ministryně financí za ANO Aleny Schillerové svědčí o tom, že ANO chce získat i pravicovější voliče. Babiš ale nechce ztratit ani levicové voliče, z nichž mnozí podle průzkumů podporují a volí ANO.

Samotný Macura si už na sněmu postěžoval, že cítí atmosféru, která mu není příliš nakloněná. Nakonec ale odjížděl z nedělního sněmu poměrně spokojený, protože se ukázalo, že měl mezi delegáty nemálo podporovatelů. Při volbě místopředsedů mu chyběly ke zvolení jen čtyři hlasy, a když se volili členové předsednictva, získal druhý největší počet hlasů.

"Už počet hlasů na místopředsedu (115 z 237) byl výrazně více, než jsem s ohledem na poměry v hnutí osobně čekal. Každopádně ve vedení hnutí posílily postoje požadující jasnější formulaci hnutí i jeho větší demokratizaci cestou vnitrostranické diskuse," hodnotí Macura výsledky už s odstupem času. Proč ale kromě něho nikdo na sněmu hnutí nevystoupil s podobnými slovy jako on? "Nevím, ale řada delegátů za mnou chodila, děkovali mi a klepali na rameno," řekl Aktuálně.cz ostravský primátor a nový člen širšího vedení ANO.

A proč vlastně ideovou konferenci svolával a proč tolik stál o to, aby její závěry měli delegáti sněmu ve složkách? Vadí mu například to, že ANO se vzdaluje původním ideálům, není jasně zakotvené, ztrácí atraktivitu mezi mladými lidmi a progresivně myslícími a uvažujícími voliči, kritizuje vstup kariéristů, o kterých je podle jeho slov lepší nic nevědět, do hnutí. "Nalijme si čistého vína," vyzýval delegáty sněmu.