Poslanec ANO se po třech letech oholil. Dočkal se zprošťujícího verdiktu ve své kauze

Od předloni chodil poslanec hnutí ANO Pavel Růžička do sněmovny s plnovousem. Rozhodl se totiž, že se oholí až ve chvíli, kdy u soudu zazní zprošťující rozsudek v kauze, v níž ho policie obvinila kvůli údajně nevýhodnému prodeji obecního majetku. V tomto týdnu se Růžička objevil ve sněmovně opět oholený. Soud zastavil stíhání devíti z deseti aktérů kauzy. Jenže samotného Růžičky se verdikt netýká, sněmovna ho totiž k trestnímu stíhání nevydala a jeho stíhání tak bude po skončení mandátu pokračovat.

Historie trestního stíhání Pavla Růžičky a dalších devíti zastupitelů Postoloprt sahá do roku 2015, kdy odhlasovali prodej domu na náměstí za milion korun. Policie je za to obvinila z nedbalostního porušení povinností při správě cizího majetku, protože podle nich prodali dům pod cenou. Tehdejší posudek tvrdil, že cena nemovitosti je o půl milionu korun vyšší.

Případ skončil u soudu, který však tento měsíc devět z deseti zastupitelů osvobodil. Zproštění přitom navrhla i sama žalobkyně Radka Pavlišová, která si nechala zpracovat revizní posudek - a podle něho byl prodej domu v pořádku.

"My jsme to tvrdili od začátku, ze strany státního zastupitelství a policie šlo o šikanu," tvrdí Růžička, který byl mezitím v roce 2017 zvolen poslancem. Od první chvíle ve sněmovně říkal, že je nevinný, a prohlašoval, že se neoholí do chvíle, než padne v kauze zprošťující rozsudek, o kterém byl celou dobu přesvědčený.

Růžičkovi stále hrozí soud

Když se tedy objevil v Poslanecké sněmovně tento týden, byl skutečně oholený a tvrdil, že bude požadovat za stíhání odškodnění. "Dovedete si představit, co to pro mě a mých devět kolegů znamenalo za utrpení. Perzekuce v práci, kolega Pelc nemohl vycestovat za svou dcerou a jejím narozeným dítětem do Austrálie, protože nedostal vízum, bylo to šílené," uvedl Růžička.

Podle něj byl prodej domu za milion korun nejlepším řešením, zejména když zájemkyně avizovala, že z domu nebude ubytovna. Tohoto se zastupitelé Postoloprt nejvíce báli. "Ona nám řekla, že v domě udělá provozovnu, takový prodej byl pro město jednoznačně nejlepší řešení," vysvětluje Růžička.

Na rozdíl od jeho devíti kolegů však pro něj ještě celá věc definitivně neskončila. Poslanecká sněmovna ho totiž loni k trestnímu stíhání nevydala. Pro vydání hlasovalo jen 18 ze 143 poslanců, proti 98. Růžička se tehdy omluvil z účasti pro nemoc. "Cítím se absolutně nevinen," přečetl v lednu 2018 na jednání sněmovny jeho vyjádření předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek.

Kvůli rozhodnutí sněmovny tedy nezasedl na lavici obžalovaných a nemohl tak být ani zproštěn obžaloby. Naopak. Ve chvíli, kdy skončí jako poslanec, jeho trestní stíhání bude pokračovat. Změnilo by se to pouze v případě, pokud by státní zástupkyně obžalobu stáhla. Jak však řekla České televizi, zatím o tom neuvažuje.

Bude chtít odškodnění

Růžička v reakci na slova žalobkyně Aktuálně.cz sdělil, že věří i ve své osvobození. "To, že státní zástupkyně obžalobu nestáhne, ukazuje na její nekompetentnost. Všichni jsme obžalovaní společně a nerozdílně, tak u mě nemůže soud rozhodnout jinak než u kolegů. A byla to státní zástupkyně, která navrhla zproštění, a soud rozhodl," podotkl.

Považuje se tedy za stejně nevinného jako ostatní a bude žádat odškodnění. "Od úplného začátku jsme měli nezávislý právní rozbor ministerstva vnitra, podle kterého jsme se ničeho špatného nedopustili. Vinili nás z toho, že jsme město připravili o 500 tisíc, ale když teď bude chtít nás deset odškodnění, vyjde to na podstatně více," tvrdí Růžička.