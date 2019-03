Poslanci se hádají o učitelské platy. Koalici se nelíbí, že ji opozice přehlasovala

Vládní a opoziční poslanci se ve středu dopoledne pohádali ohledně zvýšení peněz pro učitele. Opoziční poslanci v úterý večer těsně prosadili usnesení, kterým vládu vyzvali, aby zvýšila peníze učitelům rychleji. Ve středu dopoledne se pokusili koaliční poslanci toto rozhodnutí sněmovny změnit.

Středeční ranní jednání sněmovny začalo hodně neobvykle. Předsedající schůze musel několikrát oznámit, že prodlužuje poradu zástupců politických stran, což mohlo na první pohled působit jako pouhá organizační věc. Ve skutečnosti šlo ale o mnohem více.

Předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek a někteří další zástupci vládních stran se totiž snažili změnit úterní rozhodnutí sněmovny, které by mohlo zkomplikovat život premiéru Andreji Babišovi a celé vládě. Opozice totiž nejtěsnějším způsobem protlačila usnesení, podle kterého by vláda musela brzy přidat učitelům peníze.

Celé usnesení zní doslova takto: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu ke zvýšení platů pedagogů pro dosažení průměrného platu pedagogů 130 % průměrné mzdy ve státě nejpozději v roce 2020 tak, aby bylo dodrženo usnesení Poslanecké sněmovny číslo 66 ze dne 19. 12. 2017."

Usnesení z roku 2017 přitom říká: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby od 1. 9. 2018 zvýšila platy učitelů o 15 procent a ostatních pracovníků ve školství nejméně o 10 procent pro dosažení průměrného platu učitele 130 procent průměrné mzdy ve státě nejpozději v roce 2020."

Výsledek hlasování ukázal, že usnesení prošlo v úterý večer nejtěsnější většinou. Z hnutí ANO byl přitom pro jediný poslanec, 56 se jich zdrželo, další se hlasování neúčastnili, nebo vůbec ve sněmovně nebyli.

Pirát Pikal byl neoblomný, požadavek Foldyny odmítl

Takový "tlak" na vládu se vládním poslancům nelíbí a proto se pokusili parlamentní opozici nejdříve "přelstít" tím, že k mikrofonu přišel ve středu jako první poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna. "Zpochybňuji včerejší hlasování. Při hlasování jsem se zdržel, ale na sjetině mám, že jsem hlasoval pro," tvrdil Foldyna. Pokud by mu předsedající schůze vyhověl a hlasování se opakovalo, opozice by usnesení už neprosadila, protože ve středu ráno měla vládní koalice v lavicích převahu.

Foldyna a s ním další vládní poslanci ale měli smůlu, protože předsedajícím je ve středu ráno pirát Vojtěch Pikal. A ten se postavil proti Foldynovi. Navíc hlasování lze zpochybnit jen těsně po hlasování a hlasování proběhlo už předešlého dne.

"Musím říci, že jsem poněkud překvapený, protože tento bod jsme včera už ukončili, a nejsem si proto jistý, jestli vaše zpochybnění můžu považovat za bezprostřední podání námitky. Proto ji nemůžu přijmout," uvedl Pikal.

Tím ovšem zvedl ze židle další zastánce vlády - například komunistu Pavla Kováčika. "Ten bod byl včera tak překotně ukončený, že se nikdo ani nestihl přihlásit. Proto navrhuji, abychom tento případ považovali za bezprostřední," zastal se Foldyny komunista. Tím ale vyvolal protesty opozice, například předsedy STAN Petra Gazdíka. "Je na předsedajícím, aby rozhodl, zda dá nebo nedá o námitce hlasovat," uvedl Gazdík. Následně Pikal zopakoval, že námitku Foldyny nepřijímá.

Okamžitě zareagoval šéf klubu ANO Faltýnek, který žádal Pikala, aby dal o námitce hlasovat. Čímž by se otevřely dveře k tomu, aby požadavek opozice na vládu ohledně platů učitelů byl novým hlasováním fakticky zamítnutý. "Všichni si pamatujeme, jak to včera proběhlo. Proběhlo to tak, že proběhlo hlasování a předsedající okamžitě ukončil tento bod a jednací den. Nebyla vůbec možnost vznést jakoukoliv připomínku," tvrdil Faltýnek.

Po jeho slovech se tedy politici dohodli, že schůzi přeruší a poradí se, jak budou postupovat. Porada byla nakonec několikrát prodloužena a po ní si ještě vzali čas na přestávku komunisté a následně lidovci.

O kolik se zvednou platy

Opozice a koalice se přetahují o to, kdy a o kolik se mají zvýšit peníze pedagogickým pracovníkům ve školství. Opoziční poslanci kritizují vládu, že nezvyšuje platy tak, jak ji k tomu vyzvala sněmovna. Ministr školství Robert Plaga (ANO) tomu oponuje.

"Meziroční růst platů je jedenáctiprocentní, meziroční růst a průměrná mzda v regionálním školství dosáhla 35 089 korun. České školství není černou dírou a ten dluh patnácti, dvaceti let, který českému školství dlužíme, respektive ten deficit, který tam nastoupal, se daří postupně odstraňovat," tvrdil Plaga.

Podle něj kabinet drží závazek, že na konci roku 2020 - 2021 bude průměrný plat českého učitele 150 procent úrovně roku 2017, tedy 45 nebo 46 tisíc korun. "I z prvních jednání s paní ministryní financí Alenou Schillerovou tento závazek nebyl zpochybněn. Shodl jsem se s paní ministryní, že navýšení bude propsáno na nárůst roku 2020 - 2021 tak, aby bylo zjevné, že vládního závazku bude dosaženo nejpozději na konci roku 2020 - 2021," řekl ministr školství.