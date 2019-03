Policie sledovala Faltýnka už od roku 2017, v hotelu se scházel s šéfy Kapsche i ÚOHS

První místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek čelí podezření, že ovlivňoval zakázky na mýto ve prospěch firmy Kapsch. Jak vyplývá z příkazu k domovní prohlídce, policie zjistila, že se v brněnských hotelích scházel s šéfem firmy Kapsch i ředitelem antimonopolního úřadu, který tendr na mýto řešil. Ze schůzek podle policie vzešla dohoda, že úřad rozhodne ve prospěch Kapsche. Faltýnkovi policie ve čtvrtek zabavila telefon a počítač, ale z ničeho ho neobvinila.

Informace z příkazu k domovní prohlídce získal server Novinky.cz. Podle něj začala Národní centrála proti organizovanému zločinu sledovat Faltýnka v říjnu 2017. Kromě něj tajně mapovala i jednání generálního ředitele společnosti Kapsch Karla Feixe či předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petra Rafaje.

Faltýnek se s oběma muži scházel. Detektivové zaznamenali dvě schůzky z listopadu 2017 v brněnských hotelích. Podle detektivů se nejprve při jednání s Feixem dohodl, že "zařídí u Rafaje ovlivnění rozhodování ÚOHS ve prospěch společnosti Kapsch".

Poté se sešel Faltýnek s šéfem antimonopolního úřadu. "Faltýnek Rafajovi řekl mj., že je třeba udělat to, co chce společnost Kapsch," píše se v příkazu k domovní prohlídce, který má k dispozici server Novinky.cz. Policisté v dokumentu jmenují podezření z trestných činů přijetí úplatku, podplácení a zneužití pravomoci úřední osoby.

Zazvonili v šest ráno

"Mě to překvapilo, ráno v šest hodin mě navštívila policie v našem pražském bytě, kde mě požádala o součinnost při vyšetřování, které se týká tendru na mýto," řekl serveru Faltýnek.

"Požádali mě o veškeré materiály, které k tomu můžu mít, čili předal jsem jim svůj počítač, telefon, žádné jiné materiály jsem k tomu neměl," dodal. "Policie postupovala naprosto korektně a profesionálně, byl jsem u advokáta, který se ptal, jaká je moje pozice, a bylo sděleno, že je to pozice spolupracujícího člověka, ani podezřelého, ani obviněného," dodal.

Podle znění příkazu k domovní prohlídce však není vyloučeno trestní stíhání podezřelých. "Tento úkon vzhledem k nebezpečí zmaření, zničení či ztráty důkazu nesnese z hlediska účelu trestního řízení odkladu na dobu, než bude zahájeno trestní stíhání," je uvedeno v textu příkazu.

V pátek dorazil 1. místopředseda ANO na jednání sněmovny. K podezřením se však na dotaz novinářů odmítl vyjádřit.

Jaroslav Faltýnek přišel na jednání sněmovny... Vážné informace kolem své osoby nechce zatím komentovat. — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) March 8, 2019

Pro připomenutí: antimonopolní úřad 23. listopadu 2017 předběžným opatřením zakázal resortu dopravy uzavřít smlouvu s vítězem tendru - konsorciem CzechToll/SkyToll, a to až do pravomocného rozhodnutí úřadu. Loni 9. května pak zrušil výběr vítěze tendru na vybudování a provoz systému na výběr elektronického mýta od roku 2020, a to kvůli údajným pochybením ministerstva dopravy.

Přesto loni v září podepsal ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) s konsorciem firem CzechToll/SkyToll smlouvu.

Žalobce olomouckého vrchního státního zastupitelství Petr Šereda ve čtvrtek odpoledne uvedl, že zásah detektivů z Národní centrály proti organizovanému zločinu na několika místech v Česku souvisí s některými veřejnými zakázkami, kterými se zabýval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, včetně zakázky na mýtný systém.

Policie zasahovala také na radnici Brna-středu, a tamní zásah měl souviset s ovlivňováním veřejných zakázek. Po razii čelí obvinění devět lidí.