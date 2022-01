Piráti zahájili jednání celostátního fóra. Vyberou na něm nové vedení strany

Piráti zahájili v sobotu dopoledne jednání celostátního fóra, na kterém si čtvrt roku po sněmovních volbách vyberou nové vedení. Vicepremiéra Ivana Bartoše vyzvou ve volbě předsedy tři protikandidáti - senátor Lukáš Wagenknecht, někdejší místopředsedkyně strany Jana Michailidu a ostravský radní David Witosz. Na funkce místopředsedů je 18 kandidátů, chybí mezi nimi většina dosavadních členů vedení.

Kvůli epidemii covidu-19 se jednání všech členů Pirátů koná on-line, fyzicky se sejdou pouze někteří řečníci a organizační tým. Celostátní fórum tvoří všech více než 1200 členů, kteří budou hlasovat on-line.

Premiér Petr Fiala v úvodu pirátského fóra označil jejich účast ve vládě za obohacující. Kabinet nesmí občany zklamat, lidé do něj vložili naději, řekl. Ocenil také přístup představitelů strany při vytváření vládní koalice. Uvedl také, že ačkoli mají obě strany na některá témata rozdílné názory, v těch zásadních se shodnou. "Občané do nás, bývalých opozičních stran, vložili svoji naději a my je nesmíme zklamat," dodal.

Předseda STAN Vít Rakušan ve zdravici řekl, že Piráti do vlády poslali kvalitní zástupce. Připomněl, jak se vládní koalice postavila za pirátského kandidáta na ministra zahraničních věcí Jana Lipavského, kterého prezident Miloš Zeman odmítal jmenovat. Předsedkyně TOP 09 a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová poukázala na to, že zemi čekají letos další volby, komunální a senátní. Uvedla, že je připravena v některých obvodech si vzájemně podpořit kandidáty.

Sám Bartoš v kandidátském projevu na předsedu Pirátů označil výsledek voleb za neúspěch. Piráti by se měli soustředit na možnost měnit ČR ve vládě, uvedl.

Kandidát na předsedu Pirátů David Witosz míní, že straníky loni ovládla pýcha, ztratili kritické myšlení a nebyli předsedovi Bartošovi oporou. Senátor Wagenknecht by jako předseda Pirátů chtěl prosazovat liberální témata strany. Jeho tématy jsou svoboda slova či transparentnost.

Kandidátka na předsedkyni Pirátů Michailidu chce zlepšit vnitrostranickou kulturu, kulturu vnitřní komunikace i prostředí pro dobrovolníky. Michailidu v posledních dnech upoutala pozornost prohlášením, že její vnitřní přesvědčení "je komunistické ve smyslu původním, demokratickém". "Moje přesvědčení o ideálním chodu světa pro všechny okolo se pak dá nazvat liberálně socialistickým," doplnila.

Dnes se k tomuto vyjádření vrátila. "Na závěr bych chtěla říct, že mě velice mrzí, že moje sdělení utopického snu o demokratické kooperativní a vzájemné společnosti způsobilo mnoha lidem velkou negativitu v jejich životech," řekla.

Vedle volebních bodů je na programu i představení ministrů a jejich plánů a představení pirátských kandidátů na primátory. Členové budou také rozhodovat o změně stanov, která by znamenala navýšení počtu místopředsedů ze čtyř na šest.

O posty místopředsedů má zájem téměř dvacítka uchazečů, například místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja či bývalí poslanci Martin Jiránek a Ondřej Profant.

Mezi osmnáctkou kandidátů chybí naopak většina členů nynějšího vedení včetně místopředsedkyně Sněmovny Olgy Richterové. Nekandiduje ani Radek Holomčík, ani bývalý místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal.

Koalice Pirátů se Starostů a nezávislých (STAN) skončila v loňských sněmovních volbách na třetím místě za Spolu a ANO a získala 37 mandátů. Piráti však vinou preferenčních hlasů obsadili v dolní komoře jen čtyři z těchto křesel. V předchozím volebním období měli Piráti 22 poslanců. Koalice Pirátů a STAN je součástí vlády Petra Fialy (ODS). Piráti v ní obsadili místa ministra pro místní rozvoj, ministra zahraničí a ministra pro legislativu.