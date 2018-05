Ostravská ČSSD chce za kandidáta do Senátu Paroubka. Jeho nominaci ale musí schválit vedení strany

Místopředseda ostravské ČSSD Adam Rykala získal od Hamáčka ujištění, že udělá všechno pro to, aby byla jeho nominace schválena předsednictvem strany.

Ostrava - Ostravská ČSSD chce, aby za ni do Senátu na podzim kandidoval bývalý premiér a předseda ČSSD Jiří Paroubek. Jeho nominaci ale musí schválit předsednictvo strany. Proto ve čtvrtek představitelé ostravských sociálních demokratů konferenci přerušili a znovu se sejdou 18. června. Informoval o tom jejich místopředseda Adam Rykala.

Paroubka dosud podporovaly v kandidatuře čtyři ostravské buňky. Ve čtvrtek mu podporu vyjádřil celá ostravská okresní konference. "Je to škoda. Přišli jsme o tři týdny času," řekl k přerušení konference Paroubek. Věří, že do dalšího jednání předsednictvo strany jeho kandidaturu projedná. Určité antipatie ale uvnitř ČSSD vnímá. "Minimálně u toho Sobotkova křídla," řekl.

Další předsednictvo strany se podle Rykaly sejde 15. června. "Jednali jsme s předsedou Janem Hamáčkem. Řekl, že si je vědom, že máme jediného kandidáta. Uvedl také, že udělá vše pro to, aby byla jeho nominace schválena," řekl Rykala.

Paroubek by mohl kandidovat se volebním obvodě 71 Ostrava-město. Ve čtvrtek v Ostravě také uvedl, že na podzim zváží svůj případný vstup do ČSSD. Nyní se uvažuje o tom, že by kandidoval jako nezávislý. Jako hlavní téma vnímá v Ostravě bytovou problematiku a nedostatek sociálních bytů. Zaměřit by se ale chtěl i na ochranu životního prostředí a dopravní infrastrukturu.

Z ČSSD Paroubek vystoupil v říjnu 2011 a založil stranu Národní socialisté - levice 21. století (LEV 21), která ve volbách neuspěla. Z politiky odešel v roce 2014, když skončil v čele LEV 21. Tehdy se rozhodl věnovat rodině, podnikání, akademické činnosti a veřejně prospěšným činnostem.

Nyní pětašedesátiletý Paroubek vstoupil do obnovené ČSSD v roce 1989. Hned zamířil do jejího vedení, stal se ústředním tajemníkem a v roce 1993 neúspěšně kandidoval na předsedu proti Miloši Zemanovi. Do nejvyšší politiky naplno vstoupil v dubnu 2005, kdy se stal premiérem i předsedou strany.