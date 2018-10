Nových 17 obyvatel výsledky v Moldavě nezvrátilo. Policie však okolnosti voleb šetří

Neobvyklý nárůst voličů v Moldavě už řeší policie. Dosavadnímu starostovi však noví obyvatelé nepomohli, míří do opozice.

Moldava - V Moldavě na Teplicku přišlo k volbám o 17 voličů více než před čtyřmi lety. Přesně stejný počet lidí se přitom tento týden zapsal v malé horské obci se sto dvaceti obyvateli k trvalému pobytu.

Výsledky voleb v Moldavě VOLBA PRO! MOLDAVU

(Michal Cuc) - 4 mandáty

PRO MOLDAVU A NOVÉ MĚSTO

(Jaroslav Pok) - 3 mandáty

"Pracujeme PRO MOLDAVU"

(Eva Kardová) - 2 mandáty

Právě kvůli tomu se rozhořel ostrý boj mezi současnou místostarostkou obce Evou Kardovou a starostou Jaroslavem Pokem. Kardová ho obviňuje, že nové obyvatele nalákal do Moldavy on, aby ovlivnil volby. Jak již upozornil deník Aktuálně.cz v pátek, případ již řeší policie.

I kdyby to byla pravda, uvedený nárůst voličů Pokovi nebyl moc platný. Ve volbách nakonec jeho sdružení "Pro Moldavu a Nové Město" ziskem tří mandátů skončilo až na druhém místě a nejspíše zamíří do opozice. Zvítězila "Volba pro Moldavu" v čele s Michalem Cucem se čtyřmi mandáty, sdružení "Pracujeme pro Moldavu", které vede Kardová, získalo dva mandáty a již dříve tyto dva subjekty oznámily, že budou spolupracovat.

Bránit se volebním podvodům

"Od 2. do 4. října se čerstvě přihlásilo k trvalému pobytu sedmnáct lidí. Všichni, které přihlásil, volit byli," říká Kardová s tím, že většina nových obyvatel si nechala zapsat trvalé bydliště v hotelu, jehož je Pok spolumajitel.

Sám Pok není moc sdílný. "Jak si je mohu přihlásit, když nejsem jednatel?" odpovídá otázkou. A ve stejném stylu reaguje i na další otázky. "Proč to tedy říká? Zeptejte se jí, když to tvrdí," uvedl na otázku, jak si tedy obvinění ze strany Kardové vysvětluje. Během rozhovoru si přitom protiřečí. Nejdříve tvrdí, že zatím vůbec neví, jak dopadly volby, ale když se redaktor Aktuálně.cz při sdělování výsledku přeřekne, tak jej opraví.

Kardová s Cucem v reakci na nárůst voličů oznámili, že se rozhodli do voleb jít společně a společně se budou bránit i proti údajným volebním podvodům. Trestní oznámení již podali, zda napadnou i výsledek voleb, jak také avizovali, ale Kardová ještě neví. "Rozmyslíme si to, budeme čekat, jak se vyvrbí jednání v jednotlivých stranách a kdo se ke komu přikloní," uvedla.

Chci slyšet, jak to vysvětlí

Na otázku, jestli tedy uzavřou s Cucem koalici, jak předem avizovali, nechtěla odpovědět. "Čekám, kdo s čím přijde. I když mám jen dvě křesla, tak mě budou potřebovat obě strany. Zítra se sejdeme se svými týmy a společně budeme jednat asi až v pondělí," řekla.

Vzápětí ale zpochybnila, že by se přece jen mohla dohodnout na sestavení koalice s Pokem. "Čekám, s čím přijde, jak vysvětlí své chování. Zajímá mě, proč to udělal," vysvětluje. Od roku 2006 totiž Pok s Kardovou pokaždé kandidovali na společné kandidátce a také se dostali do zastupitelstva. Těsně před podáním letošních kandidátek Pok podle Kardové nejdříve oznámil, že vůbec nechce kandidovat, aby si vzápětí postavil vlastní sdružení.

Podobně se s nově nahlášenými obyvateli potýká Špindlerův Mlýn, kam si trvalý pobyt přihlásilo v posledních dvou týdnech čtrnáct lidí, kteří většinou bydlí na severní Moravě. Je tu však jeden rozdíl: všichni současně kandidují za nově vzniklou stranu "Pro lepší Špindlerův Mlýn, za kterou podle všeho stojí podnikatel Per Morcinek, který vlastní společnost MM Reality a řídil podzimní sněmovní kampaň hnutí ANO. Většina kandidujících jsou jeho zaměstnanci.