Ministr spravedlnosti Pelikán složil poslanecký mandát, v politice končí

Praha - Ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán (ANO) se v úterý odpoledne vzdal poslaneckého mandátu. Jeho rezignaci přijal předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO). Na Twitteru o tom informovala mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Schejbalová. Úplný odchod z politiky avizoval Pelikán v dubnu, kdy vyloučil, že by mohl pokračovat v příští vládě.

Pelikán byl ministrem spravedlnosti od března 2015 ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD), ve funkci zůstal i v současném prvním kabinetu Andreje Babiše (ANO), který od závěru ledna vládne v demisi. Svůj odchod z politiky zdůvodnil Pelikán začátkem dubna mimo jiné názorovým rozchodem s hnutím ANO, jehož členem ale chce zůstat.

Za Pelikána by měla do poslaneckých lavic nastoupit ředitelka neziskové organizace Monika Červíčková, která je první náhradnicí na pražské kandidátce ANO v loňských podzimních volbách. Slib by mohla složit v úvodu schůze dolní komory, která začne za týden.