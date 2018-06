Kdo nahradí Pelikána? Tejcovy šance rostou, poslankyně Malá kvůli byznysu svého muže u Babiše ztrácí

Další kandidát do čela resortu Petr Mlsna je podle lidí obeznámených s premiérovým rozhodováním nyní ze hry.

Praha - Ministerstvo spravedlnosti je jedním z posledních resortů, které nemají jasného kandidáta do vedení. Vše se ale podle zdrojů z okolí premiéra a z vedení ČSSD změnilo v minulých dnech.

Zatím se řešilo, zda novým ministrem, který má pod sebou celou justici a Vězeňskou službu, bude Jeroným Tejc, Taťána Malá (ANO), nebo náměstek ministra vnitra Petr Mlsna. Nyní začíná být situace jasnější.

Původně byla favoritkou Malá. Poté, co média zveřejnila podrobnosti o podnikání jejího manžela, který poskytuje mikropůjčky, její šance poklesly. "Jedním z problémů Malé je byznys," řekl redakci zdroj obeznámený s vyjednáváním. "To by mohla být překážka," dodal další zdroj z hnutí ANO.

Malá se navíc stala společně se svým mužem Ondřejem od dubna spolumajitelkou novojičínské firmy Insolvence CZ, která se zabývá insolvencemi. Firma radí dlužníkům i věřitelům, a Malá by tak mohla být podle odborníků ve střetu zájmů.

To si ale poslankyně nemyslí. "Je to otázka na pana premiéra, ne na mě. Osobně mi ale přijde velmi zvláštní, že by to mělo někomu překážet, když například Pavel Blažek, bývalý ministr spravedlnosti, byl jak advokát, tak insolvenční správce a jeho žena exekutorka," reagovala na dotazy Malá s tím, že ona sama advokátkou ani insolvenční správkyní není.

"Mimochodem já sama jsem navrhla změnu v novele insolvenčního zákona, která by zrušila sedmiletou variantu oddlužení, kterou by mimo jiné kvůli odměnám insolvenční správci vítali. Ale není výhodná ani pro dlužníky, ani pro věřitele," uzavřela.

Babiš v tom zatím jasno nemá

Další kandidát do čela resortu Petr Mlsna, který je nyní náměstkem ministra vnitra a v minulosti byl ministr bez portfeje, je podle lidí obeznámených s premiérovým rozhodováním ze hry. Údajně proto, že se jej snaží protlačit lidé blízcí prezidentovi Miloši Zemanovi, což Babišovi vadí.

"Babiš v tom zatím pořád nemá jasno, ale rozhoduje se mezi Tejcem a Malou," tvrdí k tomu zdroj z vedení ČSSD.

Právě kvůli tomu má podle lidí obeznámených s premiérovým rozhodováním zatím největší šanci stát se novým ministrem spravedlnosti bývalý poslanec ČSSD Jeroným Tejc. Ten je v současnosti náměstkem končícího ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) a očekává se od něj, že může být do značné míry jeho pokračovatelem.

Na otázky redakce ohledně možného vedení resortu a jednání s premiérem Babišem však Tejc do vydání článku nereagoval.