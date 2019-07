Lidé, kteří se zadlužili v dětství, budou mít oddlužení snazší, rozhodli poslanci

Nestává se často, aby všech devět stran v Poslanecké sněmovně podpořilo nějaký návrh zákona. Ve středu dopoledne se tak stalo. Poslanci hned v prvním čtení schválili návrh, aby lidé, kteří začali mít dluhy jako děti, mohli být oddluženi ve zvýhodněném režimu, stejně jako senioři a zdravotně postižení.

Dospělí lidé, kteří byli vinou rodičů zadluženi ještě jako děti a do současnosti musí dluhy splácet, mají novou naději. Poslanci ve středu ráno schválili v prvním čtení návrh na oddlužení nezletilých dlužníků.

V případě, že dvě třetiny dluhu vznikly předtím, než měl dlužník 18 let, tak budou mít nárok na zrychlený způsob oddlužení. Budou tedy zařazeni do skupiny dlužníků, kteří se můžou zbavit dluhů během tří let.

"Více jak padesát tisíc mladých lidí se dostalo do dluhové pasti ne proto, že by nechtěli platit dluhy. Místo, aby si stát došlápl na jejich rodiče a další zákonné zástupce, tak si došlápl na děti," vysvětlovala návrh poslankyně ČSSD Kateřina Valachová. Stejně tak návrh podpořila opozice, například ODS. "Dětští dlužníci si nemůžou svůj dluh přenášet do dospívání," sdělil poslanec ODS Jan Bauer.

Návrh má také podporu lidovců, za jeho přijetí vystupoval jednoznačně například předseda strany Marek Výborný. "Chceme, aby mladý člověk na startu svého života v 18 letech nebyl zatížený dluhy, které často skutečně vznikaly nezodpovědným chováním jeho rodičů. Toto břímě mladého člověka velmi zatěžuje," uvedl Výborný.

Zájem o oddlužení se čekal větší

Pokud jde o oddlužení lidí všech věkových skupin, v červnu, kdy začala platit insolvenční novela s mírnějšími podmínkami, požádalo o oddlužení podle ČTK celkem 3460 lidí. Podali 3135 žádostí, a to jako jednotlivci i společně jako manželé. Ve srovnání s loňským červnem je počet o 87 procent vyšší. ČTK o tom informovala Lucie Nemešová z Institutu prevence a řešení předlužení (IPŘP). Odborníci na dluhovou problematiku očekávali, že zájem bude po zmírnění kritérií ještě mnohem větší.

V roce 2017 mělo nějakou exekuci 9,7 procenta Čechů a Češek, tedy 863 000 lidí. Loni jich bylo podle údajů Exekutorské komory 822 000. Podle mapy osobních bankrotů, kterou IPŘP provozuje, bylo na konci loňska v oddlužení 114 000 dlužníků. Ve srovnání s počtem osob v exekuci tak oddlužením prochází asi 14 procent zadlužených.

"S ohledem na to, že v exekucích se nachází víc než 800 000 lidí, potřebovali bychom v prvních letech alespoň 70 000 až 100 000 insolvenčních návrhů ročně, abychom zvrátili negativní dopady na ekonomiku a státní rozpočet. Střízlivé odhady po přijetí novely hovořily minimálně o 70 000 Čechů žádajících o oddlužení, ty optimistické až o 150 000," uvedl šéf institutu Radek Hábl.

Měsíčně by tak mělo dorazit aspoň kolem 6000 žádostí. V červnu jich byla zhruba polovina. Každou osmou podali manželé společně.

Odborníci na sociální problematiku označují velký počet exekucí za pandemii a zásadní překážku v zaměstnávání. Předlužení považují za jeden z nejvážnějších společenských a ekonomických problémů Česka.

Podmínky oddlužení Při oddlužení by měli lidé buď splatit věřitelům za tři roky nejméně 60 procent dluhu, nebo by měli za pět let dorovnat aspoň 30 procent dlužné částky. Pokud by to bylo méně než 30 procent, rozhodovat bude soud. Posoudí, jak se dlužník snažil. Senioři mají pravidla oddlužení mírnější, bez dluhů by mohli být do tří let.

Podle Pavly Aschermannové z organizace Rubikon by za nižším zájmem, než se očekával, mohly být peníze. Lidem v insolvenci totiž zůstává méně než lidem v exekuci. "Setkáváme se s tím, že dlužníci kvůli nižší nezabavitelné částce nechtějí do procesu oddlužení vstupovat a raději setrvávají v režimu exekuce," uvedla Aschermannová. Nemešová dodala, že jednání o případném navýšení nezabavitelné částky pokračují.

Hábl upřesnil, že téměř čtvrtina žádostí uspěla a "byl potvrzen úpadek dlužníka". Neúspěšných bylo osm procent návrhů. U zbytku se čeká na vyjádření soudu.

Nejvíc žádostí o osobní bankrot přibylo proti loňskému červnu v Moravskoslezském, Ústeckém a Libereckém kraji. Nejvíc odmítnutých návrhů institut napočítal v Jihomoravském kraji.

Pozor na oddlužovací šmejdy

Odborníci i někteří soudci varují před "oddlužovacími šmejdy". Upozorňují na to, že některé společnosti postupují nepoctivě a snaží se na dlužnících vydělat. Poradenství podmiňují zvláštní platbou, členstvím ve spolku či ve facebookové skupině. Akreditované subjekty musí přitom poradenství poskytovat zdarma. Na webu www.jakprezitdluhy.cz je mapa ověřených poraden s bezplatnou pomocí. U advokáta, exekutora či insolvenčního správce se pak za poradenství platí 4000 korun. Manžele to stojí 6000 korun.