V šesti letech jela s rodiči načerno. K 18. narozeninám dostala dluh 24 tisíc korun

V Česku žije 3476 dětí v exekuci. Další desetitisíce dospělých se zadlužily v dětském věku. Mezi ně patří i Aneta S., stačila k tomu jedna nezaplacená pokuta za jízdu načerno. Problém dětských dlužníků, na který upozornil i rozsáhlý projekt Chudé Česko deníku Aktuálně.cz, by měla řešit chystaná novela občanského zákoníku.

Když Aneta S. odjela na studijní pobyt a na účet jí přišlo stipendium, velmi rychle o něj zase přišla. Dohnalo ji to, že v šesti letech jela načerno. Pokutu za ni rodiče nezaplatili, a tak si částku, navýšenou o náklady za vymáhání, vybral exekutor o mnoho let později. A dívka v cizí zemi zůstala bez peněz.

Anetin příběh je jeden z mnoha. Zveřejnil ho Člověk v tísni, který v dubnu spustil kampaň Zadlužené děti. Podle údajů Exekutorské komory v Česku žije 3476 dětí v exekuci, přičemž 2200 z nich nebylo ještě ani 15 let.

Zadlužit se v dětském věku totiž není v Česku nijak složité. Stačí, aby rodiče za dítě neuhradili pokutu od dopravního podniku nebo poplatky za komunální odpad. Dluh v tichosti roste a mladý člověk pak může dostat k 18. narozeninám exekuční příkaz.

Přesně to se stalo i Kristýně Bandové, jejíž příběh v září 2018 popsal server Aktuálně.cz v rozsáhlém projektu Chudé Česko. Když vyrazila k bankomatu vybrat si peníze vydělané na brigádě, zjistila, že účet je prázdný. "Šla jsem se proto zeptat do banky, jestli se nestala nějaká chyba. Tam mi řekli, že si peníze vzal exekutor," popsala dívka, která teprve tehdy zjistila, že dluží 24 tisíc korun za to, že v jedenácti letech jela načerno. S právní pomocí se jí postupně podařilo dluh splatit.

Aby Člověk v tísni upozornil na absurdní příběhy, jako je například ten Kristýnin, instaloval po Praze dětské hračky oblepené páskou s nápisem exekučně zabaveno. "Když chodili okolo Češi, kroutili hlavou, že je to Kocourkov. Ještě zajímavější byla reakce cizinců, kterým to nebylo možné ani vysvětlit. Absolutně nechápali, že něco takového existuje," popisuje mluvčí neziskovky Martin Kovalčík. Hračky se teď přesouvají do Ústí nad Labem.

Poslanci chystají novelu

Parlament se nyní bude zabývat novelou, která by stanovila, že dluhy dětí do 15 let automaticky přecházejí na rodiče nebo jiné zákonné zástupce. Ta by ale neplatila zpětně a stávajícím dětským dlužníkům by tedy nepomohla. Ve hře je proto ještě návrh, aby lidé, kteří se zadlužili v dětství, měli oproti ostatním dlužníkům výhodu. "Prosazujeme nejjednodušší podmínky oddlužení pro dětské dlužníky," říká Kovalčík.

Vstřícný krok vůči dlužníkům z řad dětí chystá například vedení Prahy. Vypracuje seznam dlužníků do 15 let, jejichž závazky se týkají magistrátu či městských organizací. Tyto exekuce zastaví a dlužníkům odpustí tzv. příslušenství, samotný dluh však nikoliv. V Praze je nyní evidováno 186 dětských exekucí, není ale jasné, které děti dluží městu a jeho firmám a organizacím.

Projekt Chudé Česko je odbornou porotou nominován na Novinářskou cenu a uchází se i o hlasy veřejnosti. Budeme rádi, když nás podpoříte. Hlasovat je možné do 28. dubna zde.